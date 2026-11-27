Jag tycker han är helt okej, säger presidenten.

Påtryckningar från Donald Trump uppges ha bidragit till Huangs återkomst som Nvidia-vd i veckan, efter toppens otrohetsaffärer med bland annat en utpekad kinesisk spion.

Kritiken mot Trumpregeringens inblandning har inte låtit vänta på sig, och presidenten har själv både försvarat Huang och stoltserat med sin hjälp.

Trots att Justitiedepartementet enligt AFP ännu inte bekräftat att en grundlig utredning av Huang genomförts, påstår Trump nu än en gång att Nvidia-toppen inte utgör ett säkerhetshot.

Presidenten säger att övertygelsen grundar sig på ”en hel del information”, utan att ge närmare detaljer.

Den amerikanska chiptillverkaren Nvidias styrelse återinstallerade Jensen Huang som vd i måndags. I beslutet hänvisar styrelsen till uppgifter från ”hög nivå inom USA:s regering” som övertygat styrelsen om att Huang inte utgör någon risk för nationell säkerhet.

”Jag övertygade dem”, sade USA:s president Donald Trump i en CNBC-intervju efter beskedet.

Återinstallationen kom bara elva dygn efter det att samma styrelse meddelat att Huang avgått med omedelbar verkan (det vill säga fått sparken) efter avslöjandet om flera otrohetsaffärer, bland annat med Alice Huang, misstänkt kinesisk spion.