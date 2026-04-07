13 000 satelliter kretsar runt jorden – forskare varnar för rymdskräp

1,2 miljoner fragment ingen kan spåra

Det finns en baksida. Enligt European Space Agency finns över 55 000 objekt större än 10 centimeter i omloppsbana.

Rymdskrot återinträder i atmosfären mer än tre gånger om dagen (Foto: Reed Hoffmann/AP/TT)

Därtill uppskattas 1,2 miljoner fragment mellan 1 och 10 centimeter, tillräckligt stora för att slå ut satelliter men för små för att spåras.

Kollisionsrisken har ökat markant de senaste åren, enligt The Guardian. Forskare varnar för det så kallade Kessler-syndromet, en kedjereaktion där varje kollision skapar nytt skrot som i sin tur orsakar fler kollisioner.

Konsekvenserna kan bli stora för många bolag. Exempelvis avbrott i satellitbaserat internet, Störningar i GPS-system och påverkan på finansiella system som är beroende av exakt tidsdata för börshandel.

Till och med Musk bromsar

Riskerna har blivit så tydliga att även marknadsledaren agerar. SpaceX planerar att sänka cirka 4 400 Starlink-satelliter från 550 till 480 kilometers höjd under 2026 för att minska kollisionsrisken, rapporterar Euronews.

EU vill minska beroendet av utomeuropeisk rymdteknik. EIB:s lån till svenska Ecaps är ett led i att säkra framtida satellitdrift. (Foto: Ecaps pressfoto)

ANNONS

Samtidigt har Musk blockerat oauktoriserade Starlink-terminaler som använts av ryska styrkor, genom ett nytt verifieringssystem.

Det visar vilken makt en enskild aktör redan har över global kommunikation.

Geopolitiskt slagfält i omloppsbana

Europa och Kina har i ett ovanligt samarbete skjutit upp SMILE-satelliten, ett gemensamt projekt mellan ESA och den kinesiska vetenskapsakademin.

Kina har dessutom testat teknik för att tanka satelliter i omloppsbana, vilket kan förlänga livslängden dramatiskt.

Kina har ansökt om plats för nästan 200 000 satelliter i rymden. Bild: TT/Steve Helber

I Europa växer oron. Starlink hotar redan Europas satellitbolag, enligt en analys från Realtid. Beroendet av en enskild amerikansk aktör för kritisk infrastruktur har blivit en geopolitisk fråga.

Så kan det slå mot din ekonomi

Satelliterna utgör infrastrukturen bakom internetuppkoppling, navigation och finansiella system. Om systemet störs kan effekterna bli direkta.

ANNONS

GPS har redan störts i Östersjön genom spoofing, där fartyg och flyg får felaktiga positioner.

En miljardsatsning på nästa generations GPS-kontrollsystem, det amerikanska OCX-projektet, står nära haveri efter 16 års förseningar och en kostnad som skenat från 39 till över 81 miljarder kronor.

Nästa investeringscase: Städa rymden

Där det finns risk finns affär. En ny marknad håller på att växa fram. Det är rymdsäkerhet och spårning av skräp, reparation av satelliter och kontrollerad deorbiting, det vill säga att ta ner uttjänta satelliter.

Rymdfebern har redan fått svenska småbolag att lyfta på börsen. Ovzon har stigit 89 procent, GomSpace 188 procent och AAC Clyde Space 66 procent sedan sommaren 2025.

Norska Kongsberg bygger Meridian, en konstellation av 280 mikrosatelliter för militär kommunikation, värd 1,16 miljarder kronor.

Och börsen har reagerat positivt på bolag kopplade till Musks rymdimperium.

Rymden, internets nästa fas

Rymden håller på att bli nästa stora ekonomiska plattform, jämförbar med internets framväxt på 1990-talet.

ANNONS

Men till skillnad från internet finns här en fysisk begränsning, det finns bara en omloppsbana, och den börjar bli full. Frågan är inte längre om satellitmarknaden kommer att växa.

Frågan är om den hinner regleras innan något går fel.