Antalet satelliter i omloppsbana har exploderat de senaste åren. Techjättar och stater kapprustar om kontroll över rymden, men forskare varnar för att utvecklingen kan få allvarliga konsekvenser för internet, GPS och finansmarknader.
13 000 satelliter kretsar runt jorden – forskare varnar för rymdskräp
Rymden har blivit en av världens snabbast växande marknader. Drygt 13 000 aktiva satelliter kretsar nu runt jorden, en dramatisk ökning på bara några år. Majoriteten befinner sig i låg omloppsbana, cirka 500 kilometer över jordytan.
Bakom tillväxten står framför allt Elon Musks Starlink. Men också Jeff Bezos Amazon-projekt Kuiper och statliga satsningar från Kina och Ryssland driver utvecklingen.
Målet är detsamma: Att bygga global satellitbaserat internet från rymden.
Kommersiell kapprustning i omloppsbana
SpaceX dominerar marknaden och förbereder en börsnotering som beskrivits som ”historiens dyraste lottosedel”.
Musk har slagit samman SpaceX med AI-bolaget xAI inför noteringen och rullar samtidigt ut det som kallas ”den mest extraordinära satsningen i teknikens historia”.
Konkurrensen hårdnar. Amazon har inlett hemliga samtal om att köpa satellitbolaget Globalstar för att utmana Starlink.
Bolagets första 32 satelliter har skjutits upp med Ariane 6 från Franska Guyana, med målet att nå 3 200 satelliter totalt.
Bezos har också bidragit till att man valt bort Starlink på 500 Delta-plan till förmån för sitt eget system.
Parallellt har Ryssland skjutit upp 16 satelliter som första fas i Rassvet-projektet, med målet att placera över 900 satelliter i omloppsbana till 2035.
1,2 miljoner fragment ingen kan spåra
Det finns en baksida. Enligt European Space Agency finns över 55 000 objekt större än 10 centimeter i omloppsbana.
Därtill uppskattas 1,2 miljoner fragment mellan 1 och 10 centimeter, tillräckligt stora för att slå ut satelliter men för små för att spåras.
Kollisionsrisken har ökat markant de senaste åren, enligt The Guardian. Forskare varnar för det så kallade Kessler-syndromet, en kedjereaktion där varje kollision skapar nytt skrot som i sin tur orsakar fler kollisioner.
Konsekvenserna kan bli stora för många bolag. Exempelvis avbrott i satellitbaserat internet, Störningar i GPS-system och påverkan på finansiella system som är beroende av exakt tidsdata för börshandel.
Till och med Musk bromsar
Riskerna har blivit så tydliga att även marknadsledaren agerar. SpaceX planerar att sänka cirka 4 400 Starlink-satelliter från 550 till 480 kilometers höjd under 2026 för att minska kollisionsrisken, rapporterar Euronews.
Samtidigt har Musk blockerat oauktoriserade Starlink-terminaler som använts av ryska styrkor, genom ett nytt verifieringssystem.
Det visar vilken makt en enskild aktör redan har över global kommunikation.
Geopolitiskt slagfält i omloppsbana
Europa och Kina har i ett ovanligt samarbete skjutit upp SMILE-satelliten, ett gemensamt projekt mellan ESA och den kinesiska vetenskapsakademin.
Kina har dessutom testat teknik för att tanka satelliter i omloppsbana, vilket kan förlänga livslängden dramatiskt.
I Europa växer oron. Starlink hotar redan Europas satellitbolag, enligt en analys från Realtid. Beroendet av en enskild amerikansk aktör för kritisk infrastruktur har blivit en geopolitisk fråga.
Så kan det slå mot din ekonomi
Satelliterna utgör infrastrukturen bakom internetuppkoppling, navigation och finansiella system. Om systemet störs kan effekterna bli direkta.
GPS har redan störts i Östersjön genom spoofing, där fartyg och flyg får felaktiga positioner.
En miljardsatsning på nästa generations GPS-kontrollsystem, det amerikanska OCX-projektet, står nära haveri efter 16 års förseningar och en kostnad som skenat från 39 till över 81 miljarder kronor.
Nästa investeringscase: Städa rymden
Där det finns risk finns affär. En ny marknad håller på att växa fram. Det är rymdsäkerhet och spårning av skräp, reparation av satelliter och kontrollerad deorbiting, det vill säga att ta ner uttjänta satelliter.
Rymdfebern har redan fått svenska småbolag att lyfta på börsen. Ovzon har stigit 89 procent, GomSpace 188 procent och AAC Clyde Space 66 procent sedan sommaren 2025.
Norska Kongsberg bygger Meridian, en konstellation av 280 mikrosatelliter för militär kommunikation, värd 1,16 miljarder kronor.
Och börsen har reagerat positivt på bolag kopplade till Musks rymdimperium.
Rymden, internets nästa fas
Rymden håller på att bli nästa stora ekonomiska plattform, jämförbar med internets framväxt på 1990-talet.
Men till skillnad från internet finns här en fysisk begränsning, det finns bara en omloppsbana, och den börjar bli full. Frågan är inte längre om satellitmarknaden kommer att växa.
Frågan är om den hinner regleras innan något går fel.