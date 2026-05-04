Sverige skriver militär historia. Nu har Försvarsmakten sänt upp sin första militära spanings- och övervakningssatellit i rymden.
Nu är Sveriges första militära satellit i rymden
Det var klockan 09.00 söndag svensk tid som Försvarsmakten sände upp sin första militära spanings- och övervakningssatellit i rymden.
Satelliten innebär att Sverige och försvaret nu är operativa i rymden och får en egen nationell förmåga att upptäcka och analysera hot globalt.
Försvarsmaktens nya satellit är en del i det militära rymdprogrammet där Sverige expanderar sin närvaro i rymden med ett 10-tal satelliter de kommande åren, enligt en pressrelease.
”Har gått i rekordfart”
”Vår expansion i rymddomänen har gått i rekordfart. Nu har vi en nationell förmåga och egna system på plats i rymden. Det ger oss en bättre bild av vårt operationsområde, inklusive svårövervakade områden som Arktis, och områden vi tidigare inte kunnat övervaka”, förklarar Försvarsmaktens rymdchef, flottiljamiral Anders Sundeman.
”Det här skapar bättre förutsättningar för Sverige och Natos försvarsförmåga, och bidrar till vår förmåga att upptäcka och bekämpa hot på långa avstånd”, tillägger han.
Sändes upp från Kalifornien
Satelliten har tillverkats av Planet Labs och tar högupplösta bilder från en låg omloppsbana (Low Earth Orbit, LEO).
Satelliten sändes upp av SpaceX Falcon 9-raket från Vanderberg rymdbas i Kalifornien i USA.
Rymdchefen var på plats på basen under uppsändningen och besöker även US Space Force och US Space Command under sin vistelse i USA.
Skapar ledningscentral
Flygstabens rymdavdelning har påbörjat etableringen av ett Space Operations Center, en operationsledningscentral för Försvarsmaktens rymdförmåga. Där ska Flygvapnet producera en rymdlägesbild och styra Försvarsmaktens satelliter.
”Med tillgång till en egen spanings- och övervakningssatellit ökar Försvarsmakten Natos operativa förmåga genom att bidra till alliansens samlade lägesbild och informationsinhämtning”, säger Anders Sundeman.
”Hotet från rymden när det gäller spaning och övervakning är påtagligt, men genom att upprätta en rymdlägesbild får vi en bättre förståelse för den här hotbilden och hur den kan mötas.”
Gått snabbare än planerat
Försvarsmaktens rymdprogram har gått från idé till verklighet långt innan det tidigare uppsatta målet som var 2030, enligt pressreleasen.
Några av anledningarna till att detta varit möjligt är ett nära och framgångsrikt samarbete med Försvarets materielverk, som genomfört upphandlingen, men också delaktigheten från bland annat FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, förklarar man.
