Nu är Sveriges första militära satellit i rymden

Sändes upp från Kalifornien

Satelliten har tillverkats av Planet Labs och tar högupplösta bilder från en låg omloppsbana (Low Earth Orbit, LEO).

Satelliten sändes upp av SpaceX Falcon 9-raket från Vanderberg rymdbas i Kalifornien i USA.

Rymdchefen var på plats på basen under uppsändningen och besöker även US Space Force och US Space Command under sin vistelse i USA.

Skapar ledningscentral

Flygstabens rymdavdelning har påbörjat etableringen av ett Space Operations Center, en operationsledningscentral för Försvarsmaktens rymdförmåga. Där ska Flygvapnet producera en rymdlägesbild och styra Försvarsmaktens satelliter.

”Med tillgång till en egen spanings- och övervakningssatellit ökar Försvarsmakten Natos operativa förmåga genom att bidra till alliansens samlade lägesbild och informationsinhämtning”, säger Anders Sundeman.

”Hotet från rymden när det gäller spaning och övervakning är påtagligt, men genom att upprätta en rymdlägesbild får vi en bättre förståelse för den här hotbilden och hur den kan mötas.”

Försvarets rymdchef Anders Sundeman är belåten över den snabba takten i försvarets rymdprogram och, förstås, på plats vid uppskjutningen i USA. (Foto: Jessica Gow/TT)

Gått snabbare än planerat

Försvarsmaktens rymdprogram har gått från idé till verklighet långt innan det tidigare uppsatta målet som var 2030, enligt pressreleasen.

Några av anledningarna till att detta varit möjligt är ett nära och framgångsrikt samarbete med Försvarets materielverk, som genomfört upphandlingen, men också delaktigheten från bland annat FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, förklarar man.

