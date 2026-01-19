Dagens PS
Rymden är vår – men vem ärver stjärnorna?

Rymden erövras - men erövringen väcker många frågor
En SpaceX Falcon 9-raket lyfter från Kennedy Space Center. Rymdkapplöpningen skapar nya skarpa juridiska frågor – och framgår om makt och balans. (Foto: John Raoux/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Rymden ska erövras – men erövringen har fler frågor än svar. Nu lyfter en rymdetiker frågor vi inte pratar om men måste svara på.

1991 hade Eva Dahlgren en stor hit med ”Vem tänder stjärnorna”. Ska vi tro rymdetikern Mary-Jane Rubenstein borde en nutidsversion heta ”Vem ärver stjärnorna”.

Rubenstein är dekanus och professor i den oväntade kombinationen religionsvetenskap och teknikstudier vid Wesleyan University.

Hos Tech Crunch talar hon nu om situationen – och komplikationerna – när människor ska leva och arbeta i rymden, enligt vissa så snart som inom 15-20 år.

Utgångspunkten är ett uttalande från Amazons och Blue Origins Jeff Bezos vid en teknikkonferens i Italien i oktober.

Nya varningen: Så hackas rymden. Dagens PS

Working class hero in space?

Där förutspådde Bezos att miljontals människor kommer att leva i rymden ”under de närmaste decennierna”, ”mestadels” tillade han, ”för att de vill”.

Behövs gör de kanske inte, ansåg Bezos, eftersom det ändå var mer kostnadseffektivt att skicka ut robotar i rymden.

Bezos fick mothugg av Will Bruey, grundare av en startup inom rymdindustrin, Varda Space, som hävda att det inom 15-20 år blir billigare att skicka vad han nedlåtande kallade ”en arbetarklassmänniska” i omloppsbana en månad än att utveckla bättre maskiner.

Etik – nu även i rymden

Mary-Jane Rubenstein har som forskare undersökt etiken kring rymdutvecklingen. Hon reagerar på Brueys uttalande genom att konstatera att det visar hur orättvisorna på jorden bara förstärks när vi talar om rymden.

”Arbetare har redan på jorden tillräckligt svårt att betala sina räkningar och hålla sig trygga och försäkrade”, säger hon hos Tech Crunch.

”Det beroendet ökar förstås dramatiskt om man är beroende av sin arbetsgivare inte bara för lön utan även för grundläggande tillgång till mat, vatten och luft.”

Även om det är lätt att romantisera rymdäventyr konstaterar hon att som arbetsplats är den ganska trist. Och omgivningarna dräller inte direkt av hav, berg och kvittrande fåglar.

”Det är inte trevligt däruppe”, konstaterar Rubenstein, ”det är inte trevligt alls”.

Ny forskning kan öppna för mänskligt liv på månen. Dagens PS

Kan ge jobb åt advokater?

Däremot har rymden potential för jordklotets armador av advokater och jurister, menar rymdetikern.

Rymdfördraget från 1967 fastställde att ingen nation kan göra anspråk på suveränitet över himlakroppar. I stället ska månen, Mars och alla asteroider tillhöra hela mänskligheten.

2015 bröts den skenbara enigheten när USA antog Commercial Space Launch Competitiveness ACT, som sade att även om man inte kan äga exempelvis månen, kan man äga vad man utvinner från den.

Lagen öppnade för kommersiellt utnyttjande av rymdresurser, vilket skapade oro i delar av världen.

Företag har positionerat sig för att utnyttja detta juridiska ramverk. Astroforge bedriver asteroidbrytning, Interlune vill utvinna helium-3 från månen och så vidare.

Problemet är att det inte handlar om förnybara resurser.

”När USA väl tar helium-3 kan Kina inte få det – och när Kina gör det kan inte USA få det”, sammanfatta Rubenstein.

Exportera liv till Mars – “Noas ark i rymden”. Dagens PS

Även Sverige är en del i rymdkapplöpningen. Esrange är tillsammans med norska Andoya är centrala när EU ska komma i kapp USA. (Foto: Christine Olsson/TT)

”Ge tillbaka till FN”

Världen har muttrat över USA:s maktanspråk även på det här området, noterar forskaren.

Hennes lösning på situationen är att ge tillbaka kontrollen över rymden till FN och Copuos, som står för Committee on the Peaceful Uses of Outer Space och alltså är FN:s organ för fredlig användning av rymden.

Rubinsteins stora oro handlar om vad vi väljer att göra med rymden. Hon ser den nuvarande metoden – att förvandla månen till vad hon kallar ”en kosmisk bensinstation”, bryta asteroider, etablera krigföringskapacitet i omloppsbana – som i grunden felaktig.

Ny banbrytande upptäckt om rymden. Dagens PS

Sverige Europas hopp i rymden. Dagens PS

