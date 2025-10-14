Tio strömavbrott vid kärnkraftverket i Zaporizjzja får analytiker att nu fundera på om Ryssland avsiktligt stänger för att driva propaganda.
"Mörkar elavbrott av propagandaskäl"
Mest läst i kategorin
Antarktisdrömmen som gick i kras – lyxkryssaren gick i konkurs
Det började som ett äventyr till världens ände. Det slutade med frusna konton, strandade turister och ett “litet likviditetsproblem”. Det vill säga konkurs. En iskall säsong för lyxkryssaren Det är inte bara lågprisflygbolag som Spirit och Play som gått i konkurs i år. Även researrangörer och kryssningsbolag har haft ett tufft 2025. Först försvann brittiska …
Tjuvar avslöjade efter 675 år
675 år gamla byten från stölder. Snacket om att ”ärlighet varar längst” kan ha fått sin definitiva dödsstöt, efter nya fynd. När fåglar bygger bon kan de ibland plocka upp skräp som vi människor slängt. Ibland handlar det om annat än skräp och definitivt om sådant vi inte slängt. Och skulle du någon gång ha …
Så ska PFAS-gifterna stoppas
Sverige och fyra andra länder lägger gemensamt fram förslag till hur PFAS-ämnen ska stoppas i så hög grad som möjligt. PFAS är ett samlingsnamn fär mer än 10 000 ämnen med en bred användning i hushåll och samhälle. PFAS finns inte naturligt i miljön utan är syntetiskt framställda ämnen och används exempelvis i kläder, elektronik, förpackningar, …
Elbolagets kompensation inför dyr vinter – gratis värmefilt
Det blir dyr el till vintern – igen. Ett elbolag i Storbritannien delar ut värmefilt till behövande kunder för att få ned kostnaderna. Precis som här hos oss i Skandinavien är elpriserna i Storbritannien ett hett ämne för debatt då de senaste årens höga priser slagit hårt mot hushållens plånböcker. BBC rapporterar att ännu en …
Medellivslängd tillbaka på nivåer före pandemin, men här ökar dödligheten
Medellivslängden är tillbaka på nivåerna före pandemin, men under ytan pekar kurvorna åt olika håll. Covid-19 har tappat i betydelse, hjärtsjukdom och stroke dominerar åter, samtidigt som kroniska tillstånd, psykisk ohälsa och miljörisker växer. Särskilt oroande är stigande dödstal bland tonåringar och unga vuxna i vissa regioner. Enligt analyser publicerade i The Lancet av Institute …
I en debattartikel i Moscow Times uttrycker Alexander Nikitin sina åsikter om den situation där Ryssland enligt honom ”förvandlar ett kapat kärnkraftverk till propagandamaterial”.
Det handlar om kärnkraftverket i Zaporizjzja och det tionde rapporterade strömavbrottet där.
Kärnkraftverket i Zaporizjzja, beläget i Ukraina men ockuperat av Ryssland, är Europas största kärntekniska anläggning och centralt för Ukrainas energisystem. Samtidigt ligger det i hjärtat av krigszonen efter Rysslands invasion av Ukraina 2022.
Svårt för Ukraina och Ryssland att hitta soldater. Dagens PS
”Stänger avsiktligt”
Nikitin hänvisar till The Guardian som skriver att ”Ryssland avsiktligt stängde av den externa kraftledningen … och satellitbilder av den skadade delen visade inga tecken på ukrainsk beskjutning, vilket enligt Moskva förhindrar reparationsarbete”.
Det väcker flera viktiga frågor, menar ledarskribenten. Även om Ryssland har för avsikt att ansluta Zaporizjzja till sitt eget elnät, är det ”praktiskt taget omöjligt” att ta reaktorerna i drift och generera elektricitet utan ett avtal med Ukraina, menar han.
Polen stängde luftrum under ryska Kiev-attacker. Dagens PS
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
”Går inte att starta på två år”
”Även i det osannolika fallet att Ukraina skulle ge sitt samtycke, skulle reaktorerna inte kunna startas om inom det närmaste året eller två av rent tekniska skäl. Processen skulle kräva att man tankar kärnorna, genomför en fullständig inspektion av alla system, återställer – eller till och med återuppbygger – kylinfrastrukturen, återupprättar leveranskedjor, reviderar teknisk dokumentation, omskolar personal med mera”, analyserar Nikitin.
Han pekar även på tidpunkten för strömavbrottet. Det inträffade när Ryssland var värd för det påkostade World Atomic Week-forumet, firandet av 80-årsjubileet för Rysslands kärnkraftsindustri, där högt uppsatta tjänstemän från Internationella atomenergiorganet (IAEA), inklusive generaldirektör Rafael Grossi, deltog.
Grossi vill ta över FN
Grossi är kandidat till posten som FN:s generalsekreterare, vilket han själv bekräftat.
Som permanent medlem i säkerhetsrådet har Ryssland inflytande över sådana utnämningar, vilket ger Grossi all anledning att ha goda relationer med Moskva, påpekar Alexander Nikitin.
”Vad Grossi, Rosatoms chef Alexey Likhachev och president Vladimir Putin diskuterade bakom stängda dörrar är fortfarande okänt. Men strax före forumet föreslog Rysslands utrikesministerium plötsligt att Zaporizjzja-anläggningen formellt skulle listas bland Rysslands “fredliga” kärnkraftsanläggningar och placeras under IAEA:s skyddsåtgärder på den grunden”, skriver Nikitin och pekar i en tydlig riktning.
Under sitt tal på forumet ansträngde sig Grossi för att berömma “Rysslands kärnkraftsindustris prestationer utomlands” och bjöd in Ryssland till den första världskonferensen om kärnenergi i Wien i december.
”Det är omöjligt att säga om Grossis besök var kopplat till händelserna i Zaporizjzja. Ändå är sammanträffandet svårt att ignorera”, menar Nikitin.
“Har hjälpt Ukraina bomba sedan i somras”. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Guldets pris: Amazonas förvandlas till öken
Illegala gruvoperationer i jakt på guld förstör inte bara regnskogen,de förvandlar marken till en het, torr öken där ingenting kan växa När guldgrävarna lämnar Amazonas bakom sig återstår inte en skog som sakta läker. Istället ligger där en karg, het öken av sand där inget kan växa. En ny studie visar att det inte bara …
Kevin Costner trotsade Spielberg – och hamnade i vatteninferno
I år fyller Waterworld 30 år – filmen som dränkte en hel studio i dollar och nästan sin huvudrollsinnehavare i Stilla havet. Kevin Costners vågade vision om en framtid täckt av vatten blev 1990-talets dyraste film, ett ekonomiskt vrak som med tiden flutit upp till kultstatus. Nu, tre decennier senare, är den blöta katastrofen åter …
Nya Riksbankstoppen uppmanar till "vaksamhet"
Riksbanken måste hålla blicken riktad framåt och undvika att fastna i gamla siffror. Samtidigt manas till vaksamhet inför både inflationsrisker och tecken på återhämtning i ekonomin. Det var några av budskapen när förste vice riksbankschef Aino Bunge, i sitt första tal i just den rollen, talade hos Swedbank i Sundbyberg på tisdagen. Läs även: Bankerna …
"Mörkar elavbrott av propagandaskäl"
Tio strömavbrott vid kärnkraftverket i Zaporizjzja får analytiker att nu fundera på om Ryssland avsiktligt stänger för att driva propaganda. I en debattartikel i Moscow Times uttrycker Alexander Nikitin sina åsikter om den situation där Ryssland enligt honom ”förvandlar ett kapat kärnkraftverk till propagandamaterial”. Det handlar om kärnkraftverket i Zaporizjzja och det tionde rapporterade strömavbrottet …
Glöm priset: Det här är viktigast när svenskar köper bostad
Trots stigande räntor och tuffare ekonomi är det inte prislappen som styr mest när svenskar letar nytt hem.? Hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats. Och det märks. I september visade en trendspaning att fler svenskar nu är redo att slå till.?? När köplusten nu ökar kan det vara värt att fråga sig vad som …