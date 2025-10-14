I en debattartikel i Moscow Times uttrycker Alexander Nikitin sina åsikter om den situation där Ryssland enligt honom ”förvandlar ett kapat kärnkraftverk till propagandamaterial”.

Det handlar om kärnkraftverket i Zaporizjzja och det tionde rapporterade strömavbrottet där.

Kärnkraftverket i Zaporizjzja, beläget i Ukraina men ockuperat av Ryssland, är Europas största kärntekniska anläggning och centralt för Ukrainas energisystem. Samtidigt ligger det i hjärtat av krigszonen efter Rysslands invasion av Ukraina 2022.

”Stänger avsiktligt”

Nikitin hänvisar till The Guardian som skriver att ”Ryssland avsiktligt stängde av den externa kraftledningen … och satellitbilder av den skadade delen visade inga tecken på ukrainsk beskjutning, vilket enligt Moskva förhindrar reparationsarbete”.

Det väcker flera viktiga frågor, menar ledarskribenten. Även om Ryssland har för avsikt att ansluta Zaporizjzja till sitt eget elnät, är det ”praktiskt taget omöjligt” att ta reaktorerna i drift och generera elektricitet utan ett avtal med Ukraina, menar han.

Rafael Grossi, här med Putin, söker Rysslands stöd i sitt arbete för att bli FN:s näste generalsekreterare, enligt analytiker. (Foto: Valerij Sharifulin/AP-TT)