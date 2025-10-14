Dagens PS
"Mörkar elavbrott av propagandaskäl"

Ryssland använder kärnkraftverk som propaganda
Två diktatorer och en man som vill bli FN:s generalsekreterare: Alexander Lukasjenko, Vladimir Putin och IAEA:s Rafael Grossi i Moskva. (Foto: Alexei Nikolsky/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Tio strömavbrott vid kärnkraftverket i Zaporizjzja får analytiker att nu fundera på om Ryssland avsiktligt stänger för att driva propaganda.

I en debattartikel i Moscow Times uttrycker Alexander Nikitin sina åsikter om den situation där Ryssland enligt honom ”förvandlar ett kapat kärnkraftverk till propagandamaterial”.

Det handlar om kärnkraftverket i Zaporizjzja och det tionde rapporterade strömavbrottet där.

Kärnkraftverket i Zaporizjzja, beläget i Ukraina men ockuperat av Ryssland, är Europas största kärntekniska anläggning och centralt för Ukrainas energisystem. Samtidigt ligger det i hjärtat av krigszonen efter Rysslands invasion av Ukraina 2022.

”Stänger avsiktligt”

Nikitin hänvisar till The Guardian som skriver att ”Ryssland avsiktligt stängde av den externa kraftledningen … och satellitbilder av den skadade delen visade inga tecken på ukrainsk beskjutning, vilket enligt Moskva förhindrar reparationsarbete”.

Det väcker flera viktiga frågor, menar ledarskribenten. Även om Ryssland har för avsikt att ansluta Zaporizjzja till sitt eget elnät, är det ”praktiskt taget omöjligt” att ta reaktorerna i drift och generera elektricitet utan ett avtal med Ukraina, menar han.

Rafael Grossi, här med Putin, söker Rysslands stöd i sitt arbete för att bli FN:s näste generalsekreterare, enligt analytiker. (Foto: Valerij Sharifulin/AP-TT)
”Går inte att starta på två år”

”Även i det osannolika fallet att Ukraina skulle ge sitt samtycke, skulle reaktorerna inte kunna startas om inom det närmaste året eller två av rent tekniska skäl. Processen skulle kräva att man tankar kärnorna, genomför en fullständig inspektion av alla system, återställer – eller till och med återuppbygger – kylinfrastrukturen, återupprättar leveranskedjor, reviderar teknisk dokumentation, omskolar personal med mera”, analyserar Nikitin.

Han pekar även på tidpunkten för strömavbrottet. Det inträffade när Ryssland var värd för det påkostade World Atomic Week-forumet, firandet av 80-årsjubileet för Rysslands kärnkraftsindustri, där högt uppsatta tjänstemän från Internationella atomenergiorganet (IAEA), inklusive generaldirektör Rafael Grossi, deltog.

Grossi vill ta över FN

Grossi är kandidat till posten som FN:s generalsekreterare, vilket han själv bekräftat.

Som permanent medlem i säkerhetsrådet har Ryssland inflytande över sådana utnämningar, vilket ger Grossi all anledning att ha goda relationer med Moskva, påpekar Alexander Nikitin.

”Vad Grossi, Rosatoms chef Alexey Likhachev och president Vladimir Putin diskuterade bakom stängda dörrar är fortfarande okänt. Men strax före forumet föreslog Rysslands utrikesministerium plötsligt att Zaporizjzja-anläggningen formellt skulle listas bland Rysslands “fredliga” kärnkraftsanläggningar och placeras under IAEA:s skyddsåtgärder på den grunden”, skriver Nikitin och pekar i en tydlig riktning.

Under sitt tal på forumet ansträngde sig Grossi för att berömma “Rysslands kärnkraftsindustris prestationer utomlands” och bjöd in Ryssland till den första världskonferensen om kärnenergi i Wien i december.

”Det är omöjligt att säga om Grossis besök var kopplat till händelserna i Zaporizjzja. Ändå är sammanträffandet svårt att ignorera”, menar Nikitin.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FNInfrastrukturRysslandUkraina
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

