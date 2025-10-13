"Har hjälpt Ukraina bomba sedan i somras"

Det är Financial Times som, med hänvisning till amerikanska och ukrainska källor, skriver att USA försett Ukraina med underrättelseinformation för att hjälpa landet genomföra drönarattacker mot rysk infrastruktur och oljeraffinaderier, ända sedan i somras.

Samordningen mellan länderna, som USA inte erkänt offentligt, är en del av en bredare ansats för att försvaga Rysslands ekonomi och få Vladimir Putin till förhandlingsbordet, enligt FT:s källor.

USA ”med i varje steg”

Den hemliga informationen från USA har gett Ukrainas militär bättre möjligheter att bestämma flygrutter, höjd och tidpunkt för drönare och hjälpt dem undvika ryskt luftförsvar, refererar Moscow Times.

Tre olika källor intygar att USA varit ”nära involverat” i varje steg av planeringen.

En amerikansk källa säger att Ukraina väljer målen, medan USA tillhandahåller strategisk information.

Andra källor hävdar att amerikansk underrättelsetjänst även hjälper till att identifiera mål.

Donald Trump, här på väg till Israel, ska ha gått med på att hjälpa Ukraina bomba rysk energiinfrastruktur ända sedan i somras. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)