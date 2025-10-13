Dagens PS
"Har hjälpt Ukraina bomba sedan i somras"

USA har hjälpt Ukraina bomba sedan i somras
Brand vid oljedepå i Azov-distriktet efter en ukrainsk drönarattack. Ukraina har intensifierat sina attacker mot rysk energiinfrastruktur. (Foto: Ryska staten/AP)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Nu kommer nya uppgifter om att USA hjälpt Ukraina bomba rysk infrastruktur, inklusive oljeraffinaderier, sedan i somras.

Det är Financial Times som, med hänvisning till amerikanska och ukrainska källor, skriver att USA försett Ukraina med underrättelseinformation för att hjälpa landet genomföra drönarattacker mot rysk infrastruktur och oljeraffinaderier, ända sedan i somras.

Samordningen mellan länderna, som USA inte erkänt offentligt, är en del av en bredare ansats för att försvaga Rysslands ekonomi och få Vladimir Putin till förhandlingsbordet, enligt FT:s källor.

Vill slå ut el och värme inför vintern. Dagens PS

USA ”med i varje steg”

Den hemliga informationen från USA har gett Ukrainas militär bättre möjligheter att bestämma flygrutter, höjd och tidpunkt för drönare och hjälpt dem undvika ryskt luftförsvar, refererar Moscow Times.

Tre olika källor intygar att USA varit ”nära involverat” i varje steg av planeringen.

En amerikansk källa säger att Ukraina väljer målen, medan USA tillhandahåller strategisk information.

Andra källor hävdar att amerikansk underrättelsetjänst även hjälper till att identifiera mål.

Donald Trump, här på väg till Israel, ska ha gått med på att hjälpa Ukraina bomba rysk energiinfrastruktur ända sedan i somras. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)
Inga steg mot fred i Ukraina

Utåt har Donald Trump gjort det till ett centralt mål att nå ett fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina, den fred han skulle åstadkomma på ett dygn om han blev president.

Men trots intensiv diplomati och ett toppmöte med Putin i Alaska har man inte kommit närmare fred.

Nu säger FT:s källor att USA samtidigt försökt, sedan i somras, att bomba Ryssland till förhandlingsbordet.

Den senaste nivån i attackerna mot rysk infrastruktur ska ha kommit efter ett telefonsamtal i juli mellan Trump och Ukrainas Volodymyr Zelenskyj.

Fler attacker från Ukraina

Under det samtalet ska Trump ha gett sitt stöd för att få Ryssland till fredsförhandlingar den hårda vägen.

Ukraina har ökat sina drönarattacker mot ryska olje- och gasanläggningar sedan augusti. Minst fyra stora raffinaderier stoppade helt eller delvis sin verksamhet efter drönarattacker i september.

Under oktober har Ukraina slagit till mot fler raffinaderier och Rysslands totala raffineringsproduktion har sjunkit till 4,87 miljoner fat per dag, nästan 10 procent lägre än i juli och den lägsta nivån på fem år.

Begränsar bensinköpen

Ryska statistikmyndigheten Rosstat uppger att bensinpriserna steg med 2,58 procent i september, den största månadsökningen sedan 2018.

På årsbasis är prisstegringen 12,73 procent, den snabbaste takten på 14 år.

Attackerna mot energiinfrastrukturen har tvingat Ryssland att minska bränsleexporten, öka importen från Belarus och börja köpa förnödenheter från Kina och andra länder.

Bränslebrist och långa köer har rapporterats från bensinstationer i 57 regioner där lokala myndigheter begränsat bensinförsäljningen, enligt Moscow Times.

Torbjörn Karlgren
