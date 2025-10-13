Nu kommer nya uppgifter om att USA hjälpt Ukraina bomba rysk infrastruktur, inklusive oljeraffinaderier, sedan i somras.
"Har hjälpt Ukraina bomba sedan i somras"
Mest läst i kategorin
Swedbank iskall till Handelsbanken – ser liten chans till kurslyft
Swedbank, genom analyspartnern Kepler Cheuvreux, behåller sin ”Minska”-rekommendation på Handelsbanken inför rapporten om en dryg vecka. Trots en höjd riktkurs till 121 kronor ser banken begränsad uppsida – och bedömer att Handelsbanken riskerar att halka efter konkurrenterna när konjunkturen stärks. Läs även: Aktiespararna köper på magkänsla: Aktien kan stiga 20 procent – Dagens PS Räntenettot …
Nedstängningen fortsätter – pengarna sinar hos många amerikaner
Det finns inget slut i sikte på nedstängningen av den federala statsapparaten i USA. Ju längre den pågår desto mer kommer pengarna att börja sina även på andra håll, bland befolkningen. Nedstängningen har snart pågått i två veckor i USA och för närvarande står 900 000 federalt anställda fortfarande utan lön. Läget är även nattsvart …
Varmare klimat – nervgift i fisk och skaldjur
Syrefattiga hav genom ett varmare klimat kan leda till större förekomst av metylkvicksilver, ett starkt nervgift. Det ger större exponering för människor genom konsumtion av fisk- och skaldjur. Det är redan en vanlig syn, framför allt i kustnära hav som Östersjön. Syrefattiga områden breder ut sig och dödar det marina livet, i takt med att …
Varningen till Trump: USA kan få brist på mat
Donald Trumps eget arbetsmarknadsdepartement pekar nu i hemlighet på risken att hans politik ger både matbrist och högre priser. I tysthet och dolt väl i en anmälan till Federal Register medger Donald Trumps eget arbetsmarknadsdepartement att hans politik kring invandring riskerar att skapa en ”utbudschock och matbrist” samt leda till högre priser. Stopp för invandring …
Vill slå ut el och värme inför vintern
Ukraina attackerar stora ryska oljeterminaler. Samtidigt intensifierar Ryssland sina angrepp mot infrastrukturmål i Ukraina. Ukraina har attackerat och träffat oljeterminalen Feodosia på ryskockuperade Krim, rapporterar Ukrainas generalstab. Terminalen, på 250 kilometers avstånd från Ukraina-kontrollerat territorium, är den störa anläggningen för oljelagring på Krim och kan lagra upp till 250 000 ton bränsle, skriver Kyiv Independent. Ukraina …
Det är Financial Times som, med hänvisning till amerikanska och ukrainska källor, skriver att USA försett Ukraina med underrättelseinformation för att hjälpa landet genomföra drönarattacker mot rysk infrastruktur och oljeraffinaderier, ända sedan i somras.
Samordningen mellan länderna, som USA inte erkänt offentligt, är en del av en bredare ansats för att försvaga Rysslands ekonomi och få Vladimir Putin till förhandlingsbordet, enligt FT:s källor.
Vill slå ut el och värme inför vintern. Dagens PS
USA ”med i varje steg”
Den hemliga informationen från USA har gett Ukrainas militär bättre möjligheter att bestämma flygrutter, höjd och tidpunkt för drönare och hjälpt dem undvika ryskt luftförsvar, refererar Moscow Times.
Tre olika källor intygar att USA varit ”nära involverat” i varje steg av planeringen.
En amerikansk källa säger att Ukraina väljer målen, medan USA tillhandahåller strategisk information.
Andra källor hävdar att amerikansk underrättelsetjänst även hjälper till att identifiera mål.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Inga steg mot fred i Ukraina
Utåt har Donald Trump gjort det till ett centralt mål att nå ett fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina, den fred han skulle åstadkomma på ett dygn om han blev president.
Men trots intensiv diplomati och ett toppmöte med Putin i Alaska har man inte kommit närmare fred.
Nu säger FT:s källor att USA samtidigt försökt, sedan i somras, att bomba Ryssland till förhandlingsbordet.
Den senaste nivån i attackerna mot rysk infrastruktur ska ha kommit efter ett telefonsamtal i juli mellan Trump och Ukrainas Volodymyr Zelenskyj.
Nato kan ta till vapen mot Ryssland. Dagens PS
Fler attacker från Ukraina
Under det samtalet ska Trump ha gett sitt stöd för att få Ryssland till fredsförhandlingar den hårda vägen.
Ukraina har ökat sina drönarattacker mot ryska olje- och gasanläggningar sedan augusti. Minst fyra stora raffinaderier stoppade helt eller delvis sin verksamhet efter drönarattacker i september.
Under oktober har Ukraina slagit till mot fler raffinaderier och Rysslands totala raffineringsproduktion har sjunkit till 4,87 miljoner fat per dag, nästan 10 procent lägre än i juli och den lägsta nivån på fem år.
Begränsar bensinköpen
Ryska statistikmyndigheten Rosstat uppger att bensinpriserna steg med 2,58 procent i september, den största månadsökningen sedan 2018.
På årsbasis är prisstegringen 12,73 procent, den snabbaste takten på 14 år.
Attackerna mot energiinfrastrukturen har tvingat Ryssland att minska bränsleexporten, öka importen från Belarus och börja köpa förnödenheter från Kina och andra länder.
Bränslebrist och långa köer har rapporterats från bensinstationer i 57 regioner där lokala myndigheter begränsat bensinförsäljningen, enligt Moscow Times.
EU-länder ökar import av rysk gas. Realtid
Ryssland – nytt resmål för världens nya rika. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Servitören köpte upp hela restaurangkedjan
Amol Kohli började som servitör på restaurangen Friendly’s men nöjde sig inte med det jobbet. Han köpte upp hela restaurangkedjan. Friendly’s är en restaurangkedja som finns på USA:s östkust. Började på golvet – jobbade sig upp Redan som 15-åring började Amol Kohli arbeta för kedjan som servitör, diskare och han lagade även till snabbmaten emellanåt. …
Man stal bildelar på jobbet för 12 miljoner och sålde på ebay
En anställd vid ett distributionscenter i Milton Keynes har gripits för att ha stulit bildelar värda över en miljon pund, efter att polisen spårat stölderna till hans ebay-konto. Ett distributionscenter för bildelar i Milton Keynes, Storbritannien, märkte att en stor mängd bildelar hade försvunnit. De lyckades koppla det till ett konto på den digitala auktionsplatsen …
Nya jätten i luften – så ska USA:s dyra satsning fungera
USA har presenterat sitt nya topphemliga flygplan. Den osynliga jätten, byggd med AI i åtanke, är tänkt att ta över efter åldrade modeller. Intresset är stort för det nya topphemliga flygplanet som nu officiellt har presenterats. Det beskrivs som en "sjätte generationens krigsflygplan" och ska ersätta äldre modeller, varav några har flugit i över 60 …
Glöm elbil - cykeln tar över
Elbilen må vara framtidens fordon, men just nu är det cyklarna som leder racet. Över hela världen växer cyklarna i rekordfart. Medan elbilarna fastnar i laddköer rullar cyklisterna förbi. Från Kanada till Köpenhamn tar två hjul över där bilen tappar fart. Missa inte: Miljardären flyttar till Sverige. Dagens PS Glöm elbilen – cykeln tar täten …
Swedbank iskall till Handelsbanken – ser liten chans till kurslyft
Swedbank, genom analyspartnern Kepler Cheuvreux, behåller sin ”Minska”-rekommendation på Handelsbanken inför rapporten om en dryg vecka. Trots en höjd riktkurs till 121 kronor ser banken begränsad uppsida – och bedömer att Handelsbanken riskerar att halka efter konkurrenterna när konjunkturen stärks. Läs även: Aktiespararna köper på magkänsla: Aktien kan stiga 20 procent – Dagens PS Räntenettot …