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Selfie-jakten med mobilen hotar både djur och oss själva

Stefan Engeseth om mobiler

Stefan Engeseth, näringslivsfilosof, varnar för att hjärnans belöningssystem gör att människor tar livsfarliga risker med mobilen för att få det perfekta bilder för sociala medier.

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Flera safaris och djurparker runt om i världen har börjat förbjuda mobiltelefoner. Anledningen är enkel. Besökare riskerar sina liv för att ta den perfekta bilden.

I Indien har tigerreservat stängt ute mobiler efter år av turistkaos och stressade djur. I Sydafrika har turister försökt lägga handen på nosen av en gapande vithaj för att ta en selfie med sin mobil.

”Vi jagar inte troféer i djungeln längre. Idag jagar vi selfies”, säger Stefan Engeseth, näringslivsfilosof som analyserar beteendemönster i gränslandet mellan teknik och mänsklig psykologi.

Dopaminet styr

Enligt Engeseth kickar hjärnans belöningssystem in när vi får social bekräftelse. Likes, delningar och kommentarer triggar samma mekanismer som gjort att människor historiskt sökt status i gruppen.

Skillnaden är att belöningen idag är omedelbar och skalbar.

”Forskningen visar att den sociala bekräftelsen gör att vi kan göra nästan vad som helst”, säger han.

En ny rapport visar att sociala medier gör vuxna mer ensamma trots hundratals kontakter online. Forskaren Brian Primack jämför det med att äta smaksatta äppelflingor istället för riktiga äpplen. Det mättar inte.

Verkligheten försvinner bakom mobilen

Engeseth pekar på en djupare förskjutning. Vi har tappat verklighetsuppfattningen. Mobilen har blivit ett filter mellan oss och omvärlden.

”En naturfilmare berättade att när en krokodil simmar emot honom tänker han bara att det blir bra bilder. Där är vi idag”, säger han.

Samma mönster syns i vardagen. På konserter applåderar inte folk längre, konstaterar Engeseth. De filmar med mobilen istället. Det blir tyst i salongen.

I ett uppmärksammat fall i Indien stängde turister in en tiger för att kunna ta selfies. Djuret fick panik.

AI suddar ut gränsen ytterligare

Problemet förstärks av AI-genererade bilder. När sociala flöden svämmar över av manipulerade naturbilder minskar den instinktiva respekten för verkliga djur.

”En tiger kanske inte känns lika skrämmande när man sett hundratals AI-bilder i mobilen”, säger Engeseth.

Parallellt pågår en rättsprocess mot Meta i New Mexico där techbolaget dömts att betala 375 miljoner dollar för att medvetet ha designat sina plattformar för att skapa beroende. Utslaget kan tvinga fram grundläggande förändringar i hur sociala medier fungerar.

Tillbaka till verkligheten

Förbud för mobiler på safaris är inte bara en säkerhetsåtgärd. Det handlar om att återskapa relationen till naturen.

”Vi har gått in i en second life-miljö där vi inte längre lever i verkligheten. Vi behöver lägga ner mobilen och hitta hem igen”, säger Engeseth.

Tills dess, skämtar han, riskerar vi att hitta mobiltelefoner inuti krokodiler. Från en del kända influencers.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

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