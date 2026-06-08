Selfie-jakten med mobilen hotar både djur och oss själva

Verkligheten försvinner bakom mobilen

Engeseth pekar på en djupare förskjutning. Vi har tappat verklighetsuppfattningen. Mobilen har blivit ett filter mellan oss och omvärlden.

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”En naturfilmare berättade att när en krokodil simmar emot honom tänker han bara att det blir bra bilder. Där är vi idag”, säger han.

Samma mönster syns i vardagen. På konserter applåderar inte folk längre, konstaterar Engeseth. De filmar med mobilen istället. Det blir tyst i salongen.

I ett uppmärksammat fall i Indien stängde turister in en tiger för att kunna ta selfies. Djuret fick panik.

AI suddar ut gränsen ytterligare

Problemet förstärks av AI-genererade bilder. När sociala flöden svämmar över av manipulerade naturbilder minskar den instinktiva respekten för verkliga djur.

”En tiger kanske inte känns lika skrämmande när man sett hundratals AI-bilder i mobilen”, säger Engeseth.

Parallellt pågår en rättsprocess mot Meta i New Mexico där techbolaget dömts att betala 375 miljoner dollar för att medvetet ha designat sina plattformar för att skapa beroende. Utslaget kan tvinga fram grundläggande förändringar i hur sociala medier fungerar.

Tillbaka till verkligheten

Förbud för mobiler på safaris är inte bara en säkerhetsåtgärd. Det handlar om att återskapa relationen till naturen.

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”Vi har gått in i en second life-miljö där vi inte längre lever i verkligheten. Vi behöver lägga ner mobilen och hitta hem igen”, säger Engeseth.

Tills dess, skämtar han, riskerar vi att hitta mobiltelefoner inuti krokodiler. Från en del kända influencers.