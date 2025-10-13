Svårt för Ukraina och Ryssland att hitta soldater

Ukrainsk underrättelsetjänst har offentliggjort statistik, enligt uppgift från rysk data, som säger att Ryssland förlorade 281 550 soldater i Ukraina under de åtta första månaderna 2025.

Det är icke bekräftade uppgifter, men som specificeras till att 86 744 ryssar dödades, 33 966 saknas 158 529 skadades och 2 311 tillfångatogs, refererar Politico.

Ryska Mediazona, som genomför ett projekt ihop med BBC för att identifiera ryssar dödade i strid, är skeptiskt till vissa av siffrorna.

Mediazona och BBC har hittills namngett mer än 134 000 dödade ryssar. Man anser att antalet dödade ryssar vid fronten längs floden Dnepr är för högt, men ukrainsk militär talar om att vissa ryska styrkor från regionen omplacerats.

”Verkar stämma”

Frontelligence Insight säger däremot till Politico att det läckta dokumentet verkar ”ganska korrekt”.

”Siffror vi hade vid den tidpunkten stämmer väl överens med dem i dokumentet, vilket tyder på att det publicerade antalet faller inom det förväntade intervallet”, menar man.

Totalt uppskattas de ryska förlusterna till mer än 1 miljon döda, sårade och saknade sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022.

Den ukrainska generalstaben beräknar att Ryssland förlorar cirka 1 000 soldater per dag.

Samtidigt har Ukraina svårt att rekrytera nya soldater, ett problem man delar med Ryssland.

I Ryssland betalar man i vissa regioner en anmälningsbonus på motsvarande 26 000 euro, men rapporter om dödlighet och hemska förhållanden sprids i Ryssland och försvårar rekryteringen.

