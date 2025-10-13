Dagens PS
Världen

Svårt för Ukraina och Ryssland att hitta soldater

Svårt för Ukraina och Ryssland att rekrytera soldater
Ukraina tränar nya rekryter, här i Zaporizjzja-regionen. Både Ryssland och Ukraina har svårt att rekrytera nya soldater under krigets fjärde år. (Foto: Andriy Andriyenko/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Ryssland förlorar trupper för mikroskopiska vinster vid fronten. Samtidigt har även Ukraina svårt att rekrytera soldater.

Ukrainsk underrättelsetjänst har offentliggjort statistik, enligt uppgift från rysk data, som säger att Ryssland förlorade 281 550 soldater i Ukraina under de åtta första månaderna 2025.

Det är icke bekräftade uppgifter, men som specificeras till att 86 744 ryssar dödades, 33 966 saknas 158 529 skadades och 2 311 tillfångatogs, refererar Politico.

Ryska Mediazona, som genomför ett projekt ihop med BBC för att identifiera ryssar dödade i strid, är skeptiskt till vissa av siffrorna.

Mediazona och BBC har hittills namngett mer än 134 000 dödade ryssar. Man anser att antalet dödade ryssar vid fronten längs floden Dnepr är för högt, men ukrainsk militär talar om att vissa ryska styrkor från regionen omplacerats.

“Har hjälpt Ukraina bomba sedan i somras”. Dagens PS

”Verkar stämma”

Frontelligence Insight säger däremot till Politico att det läckta dokumentet verkar ”ganska korrekt”.

”Siffror vi hade vid den tidpunkten stämmer väl överens med dem i dokumentet, vilket tyder på att det publicerade antalet faller inom det förväntade intervallet”, menar man.

Totalt uppskattas de ryska förlusterna till mer än 1 miljon döda, sårade och saknade sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022.

Den ukrainska generalstaben beräknar att Ryssland förlorar cirka 1 000 soldater per dag.

Samtidigt har Ukraina svårt att rekrytera nya soldater, ett problem man delar med Ryssland.

I Ryssland betalar man i vissa regioner en anmälningsbonus på motsvarande 26 000 euro, men rapporter om dödlighet och hemska förhållanden sprids i Ryssland och försvårar rekryteringen.

Vill slå ut el och värme inför vintern. Dagens PS

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan notera stora ryska förluster men har samtidigt problem med att fylla på de egna styrkorna. (Foto: Efrem Lukatsky/AP-TT)
Dör fler än vad som rekryteras

Institutet för krigsstudier i Washington uppskattar att Ryssland värvar i snitt 31 600 soldater i månaden men i snitt har 35 1963 dödsfall per månad.

Att Ryssland nu försöker öka rekryteringen i Afrika och Mellanöstern visar också svårigheter att värva nya soldater på hemmaplan.

”Till exempel visar en datauppsättning med 1 045 registreringar att mellan 2023 och 2024 skrev 394 personer från Afrika och Mellanöstern kontrakt med det ryska försvarsministeriet, medan bara under första halvåret 2025 registrerades 651 kontrakt – nästan dubbelt så många som tidigare”, sade Frontelligence Insight.

Tvingas till drastiska åtgärder

“Allt detta tyder på att Ryssland kämpar för att upprätthålla rekryteringen via traditionella monetära metoder. Om denna trend fortsätter kommer Kreml att ställas inför valet mellan att tillgripa drastiska åtgärder som bredare mobilisering eller att konfrontera samma arbetskraftsbrist som har varit ett problem för Ukrainas militär de senaste två åren”, menar analytikerna hos Frontelligence Insights.

Ryssland höjer skatten – ser inget slut på kriget. Realtid

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

