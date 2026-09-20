Mitt i ryska valet: Största ukrainska drönarattacken

Tre flygplatser i Moskva stängdes

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Drönare träffade även bostadshus nära raffinaderiet samt minst elva orter i den omgivande regionen, enligt de ryska myndigheterna. Flygtrafiken stoppades vid Moskvas tre stora flygplatser.

Rysslands försvarsdepartement uppger att man under natten skjutit ned totalt 1 110 drönare på ryskt territorium.

Donald Trump påstod i måndags att de stridande parterna kommit överens om att sluta attackera varandras energiinfrastruktur, men både Ukraina och Ryssland har under veckan fortsatt med sådana attacker.

Trump ville att parterna skulle sluta med attackerna, eftersom han hävdade att de orsakat de stigande globala dieselpriserna.

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Zelenskyj: ”Nu krävs politisk vilja”

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skriver i sociala medier att Ukraina använt inhemskt tillverkade drönare och kryssningsrobotar mot anläggningar som enligt honom genererar ”miljarder dollar som stöder krigsmaskineriet”.

Zelenskyj säger att en plan för att trappa ned attackerna mot energi- och livsmedelsexportinfrastruktur finns ”på bordet”, men att det krävs ”politisk vilja”.

Ryssland har avvisat krav på ett stopp för attacker mot energi- och annan infrastruktur inför vad som väntas bli en omfattande kampanj mot Ukraina i vinter.

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Rysslands president Vladimir Putin räknar med att attackerna ska stärka Moskvas position och bidra till att tvinga fram eftergifter från Ukraina, enligt personer med insyn i hans tankegångar, menar FT.

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Ryssland genomför ett val med enbart regimvänliga partier. 48 procent hade röstat vid lunch söndag och Ukraina genomför en stor drönarattack. (Foto: Pavel Bednyakov /AP-TT)

Inte ens hälften har röstat

Under tiden slutförs det tre dagar långa parlamentsvalet, det första sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022.

Vallokalerna stänger söndag kväll och enligt den centrala valkommissionen hade vid lunchtid söndag 48 procent av de röstberättigade röstat.

Enbart en rad regimtrogna, krigsvänliga partier tillåts ställa upp i valet. Det enda parti, Jabloko, som uttryckt en mild kritik mot kriget, uteslöts i augusti från valet av Rysslands högsta domstol.



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