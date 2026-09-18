För första gången har Kina gett ett åtminstone halvofficiellt erkännande av sina utökade satsningar på strategiska kärnvapen.
Nu bekräftar Kina utbyggnad av kärnvapen
I den globala elitserien när det gäller möjligheterna att så många gånger om som möjligt kunna utplåna mänskligheten, är naturligtvis supermakterna i en egen klass.
Nio länder har i dag kärnvapen och bland dem dominerar Kina och USA.
Kina har nu för första gången gett ett ”halvofficiellt” erkännande av sina stora investeringar i att öka arsenalen av silobaserade interkontinentala ballistiska robotar, ICBM.
De satsningarna uppmärksammades först på kommersiella satellitbilder 2021, men i en ny dokumentär från CCTV får vi veta lite mer.
Dokumentärer uppmärksammar Folkets befrielsearmés 99-årsjubileum och en ingenjör från armén berättar om sitt arbete med att uppföra ”hus för robotar” i avlägsna berg- och ökenområden, skriver Military Watch.
De tre huvudsakliga anläggningsområdena, belägna nära Yumen i provinsen Gansu, Hami i Xinjiang och Yulin nära Ordos i inre Mongoliet, rymmer sammanlagt cirka 320 misstänkta silos för kärnvapen.
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Hittills största utbyggnaden
Byggprogrammet har bedömts utgöra den hittills största utbyggnaden av Kinas kärnvapenarsenal.
Dessa silos är utspridda över enorma områden i Kinas inland. Området vid Yumen täcker cirka 1 110 kvadratkilometer, Hami cirka 1 030 och Yulin cirka 830 kvadratkilometer.
Silona ligger i regel flera kilometer från varandra, vilket försvårar försöken att slå ut flera avfyrningsplatser med ett begränsat antal vapen.
Anläggningarna är även belägna betydligt längre in i Kina än de flesta av landets äldre baser för interkontinentala ballistiska robotar.
Bråttom att färdigställa
En av de viktigaste aspekterna i den nya dokumentären är beskrivningen av den brådska som präglade byggprocessen.
Ingenjören i dokumentären berättar att han upprepade gånger fått frågor om huruvida projektet skulle färdigställas i tid, och beskriver hur man utvecklat snabbare byggmetoder för att klara tidsfristen.
Han kopplar projektet till behovet av att säkerställa att Kina kunde bibehålla sin strategiska avskräckningsförmåga.
Förmågan att slå ut Kinas markbaserade kärnvapenstyrkor anses vara ett grundläggande krav för det amerikanska programmet för det strategiska bombflygplanet B-21.
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Utbyggnad även marint och i flygvapnet
Den snabba utbyggnaden av det som kallas ”Kinas kärnvapenavskräckning” kompletterar omfattande satsningar på att stärka landets luftförsvar, vilket väntas göra det betydligt svårare att slå ut landets kärnvapenstyrkor på marken.
Även marint och luftburet genomför den kinesiska kärnvapensatsningen betydande utbyggnad.
Det sker främst genom ett program för kärnvapenbestyckade ubåtar och genom minst ett program för bombflyg med interkontinental räckvidd.
Och avskräckningen bör, nu som tidigare, reserveras för den mänsklighet som till mindre eller större delar blir utplånad om vapnen kommer till bruk.