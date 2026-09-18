Nu bekräftar Kina utbyggnad av kärnvapen

Nio länder har i dag kärnvapen och bland dem dominerar Kina och USA.

Kina har nu för första gången gett ett ”halvofficiellt” erkännande av sina stora investeringar i att öka arsenalen av silobaserade interkontinentala ballistiska robotar, ICBM.

De satsningarna uppmärksammades först på kommersiella satellitbilder 2021, men i en ny dokumentär från CCTV får vi veta lite mer.

Dokumentärer uppmärksammar Folkets befrielsearmés 99-årsjubileum och en ingenjör från armén berättar om sitt arbete med att uppföra ”hus för robotar” i avlägsna berg- och ökenområden, skriver Military Watch.

De tre huvudsakliga anläggningsområdena, belägna nära Yumen i provinsen Gansu, Hami i Xinjiang och Yulin nära Ordos i inre Mongoliet, rymmer sammanlagt cirka 320 misstänkta silos för kärnvapen.

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Hittills största utbyggnaden

Byggprogrammet har bedömts utgöra den hittills största utbyggnaden av Kinas kärnvapenarsenal.

Dessa silos är utspridda över enorma områden i Kinas inland. Området vid Yumen täcker cirka 1 110 kvadratkilometer, Hami cirka 1 030 och Yulin cirka 830 kvadratkilometer.

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Silona ligger i regel flera kilometer från varandra, vilket försvårar försöken att slå ut flera avfyrningsplatser med ett begränsat antal vapen.

Anläggningarna är även belägna betydligt längre in i Kina än de flesta av landets äldre baser för interkontinentala ballistiska robotar.

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