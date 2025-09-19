Misstanken: Kalhygge fick tåg att spåra ur

I en artikel på SLU:s hemsida konstaterar forskaren Kevin Bishop att färska kalhyggen inte bromsar vattenflödet på det sätt en mogen skog gör och att risken för översvämningar dessutom ökar.

Bishop skriver även att efter ett stort skyfall, några veckor med stora regnmängder, höjs grundvattennivån och även en intakt skog kan släppa ifrån sig mycket vatten.

”Ju större mängd nederbörd, ju mindre betydelse har storleken på ett kalhygge för den totala mängd vatten som rinner nedströms”, skriver Bishop.

Flera godsvagnar i sjön

Resonemanget har blivit aktuellt sedan skyfallen över Västernorrland nyligen. Den stora mängden nederbörd gjorde att en banvall nära Örnsköldsvik brast, vilket sedan orsakade att ett godståg spårade ur.

Det inträffade förra helgen vid Skorped. Järnvägen förstördes, ett Arctic Rail Express-tåg på väg från Oslo till Kiruna spårade ur och flera godsvagnar hamnade i Stugusjön.

Både Trafikverket och Naturskyddsföreningen menar nu att ett kalhygge i närheten kan ha haft betydelse för olyckan.

”Det finns med i våra bedömningar och vi har en dialog med Skogsstyrelsen och försöker följa de här avverkningarna och hur de kan påverka våra anläggningar vid den här typen av väder”, säger Henrik Sundquist, enhetschef för underhåll hos Trafikverket, hos P4 Västernorrland.

