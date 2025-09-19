Skyfall fick en banvall nära Örnsköldsvik att brista. Ett godståg spårade ur. Nu är misstanken att ett kalhygge i närheten kan vara orsaken.
Misstanken: Kalhygge fick tåg att spåra ur
I en artikel på SLU:s hemsida konstaterar forskaren Kevin Bishop att färska kalhyggen inte bromsar vattenflödet på det sätt en mogen skog gör och att risken för översvämningar dessutom ökar.
Bishop skriver även att efter ett stort skyfall, några veckor med stora regnmängder, höjs grundvattennivån och även en intakt skog kan släppa ifrån sig mycket vatten.
”Ju större mängd nederbörd, ju mindre betydelse har storleken på ett kalhygge för den totala mängd vatten som rinner nedströms”, skriver Bishop.
Flera godsvagnar i sjön
Resonemanget har blivit aktuellt sedan skyfallen över Västernorrland nyligen. Den stora mängden nederbörd gjorde att en banvall nära Örnsköldsvik brast, vilket sedan orsakade att ett godståg spårade ur.
Det inträffade förra helgen vid Skorped. Järnvägen förstördes, ett Arctic Rail Express-tåg på väg från Oslo till Kiruna spårade ur och flera godsvagnar hamnade i Stugusjön.
Både Trafikverket och Naturskyddsföreningen menar nu att ett kalhygge i närheten kan ha haft betydelse för olyckan.
”Det finns med i våra bedömningar och vi har en dialog med Skogsstyrelsen och försöker följa de här avverkningarna och hur de kan påverka våra anläggningar vid den här typen av väder”, säger Henrik Sundquist, enhetschef för underhåll hos Trafikverket, hos P4 Västernorrland.
”Viktigt att utreda”
Naturskyddsföreningens skogsexpert Brita Asplund menar att det är svårt att fastställa exakt vad som orsakade att tåget spårade ur, men att det är viktigt att utreda kalhyggets betydelse för olyckan.
”När man kalavverkar skog så skapas stora tomma ytor där det inte finns några träd som suger upp vatten och det leder till en kraftigt ökad avrinning som i sin tur kan öka risken för översvämning”, säger hon.
Haverikommission tar över
I dag kom beskedet att Statens haverikommission ska utreda tågurspårningarna på Stambanan och Ådalsbanan.
”Utredningen kommer inte bara att fokusera på rälsbrotten utan också på markförhållandena och hur regnmängderna påverkat”, säger Jonas Bäckstrand, vikarierande generaldirektör, till P4 Västernorrland.
Undersökningar på plats ska genomföras de närmaste veckorna, men hela utredningen väntas inte bli klar förrän om ungefär ett år.
Extrema mängder regn väntas – vägar redan bortspolade. Dagens PS
