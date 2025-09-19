Det är nog bäst att plocka fram snöskyffeln och långkalsongerna inför vintern – forskarna observerar redan nu i september fenomen som talar för att det kan bli kall vinter för oss här i norra Europa.
Fenomenen som pekar mot en galen och kall vinter
Det handlar om polarvirveln i Arktis, som ser ut att vara svagare än normalt nu när den håller på att bildas inför vintern, enligt sajten Severe Weather EU.
Olika stabil från år till år
Polarvirveln är en slags “karusell” av kall arktisk luft som snurrar i stratosfären ovanför Nordpolen. Enkelt sammanfattat så byggs polarvirveln upp varje år från augusti och som starkast i november-december. Men den är olika stabil från år till år. En mer stabil polarvirvel innebär oftast varmt och torrt vinterväder, och en instabil polarvirvel ger kallare vintrar med mycket snö.
Polarvirveln påverkar också en mindre “karusell” kallad polarfrontjetströmmen, som ger upphov till, och styr låg- och högtrycken som ger oss vårt väder här i norr. Fenomenen mäts med olika index, som Arktisk oscillation (AO) och Nordatlantiska oscillationen (NAO). När indexen är positiva innebär det att kall luft stannar kvar uppe vid polcirkeln, slår de över till negativa så strömmar kall arktisk luft ned söderut.
Hände förra året
Är polarvirveln redan svag kan det också bli en kollaps om fenomenet plötslig stratosfärisk uppvärming (sudden stratospheric warming, SSW) inträffar med extrema vinterstormar som följd. Det hände förra året, då kollapsade polarvirveln i slutet av februari, med stora snöstormar på norra halvklotet som följd, framför allt i USA.
Detta är alltså vad vi riskerar även till vintern, enligt Severe Weather EU. Enligt data från NASA så är vindhastigheterna i polarvirveln på ungefär samma nivå som (det också instabila) fjolåret.
Händelser i Stilla havet talar för kall vinter
Två fenomen talar dock för att det blir värre i år – båda i Stilla havet. Det ena är La Niña, en anomali av ovanligt kallt vatten kring ekvatorn. Enligt Severe Weather skapar La Niña historiskt sett en plötslig stratosfärisk uppvärming i 60-75 procent av fallen.
Det andra fenomenet kallas QBO (Quasi-Biennial Oscillation), där vindarna i stratosfären i norra Stilla havet byter riktning runt var 17:e månad. När ett sådant skifte sker kan polarvirveln flytta sig från sin normala position och bli mindre stabil.
Det är förstås tidiga prognoser, men polarvirveln ligger farligt till inför vintern 2025/26 – och effekten för oss kan bli en vargavinter.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Fenomenen som pekar mot en galen och kall vinter
