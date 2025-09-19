Fenomenen som pekar mot en galen och kall vinter

Det handlar om polarvirveln i Arktis, som ser ut att vara svagare än normalt nu när den håller på att bildas inför vintern, enligt sajten Severe Weather EU.

Olika stabil från år till år

Polarvirveln är en slags “karusell” av kall arktisk luft som snurrar i stratosfären ovanför Nordpolen. Enkelt sammanfattat så byggs polarvirveln upp varje år från augusti och som starkast i november-december. Men den är olika stabil från år till år. En mer stabil polarvirvel innebär oftast varmt och torrt vinterväder, och en instabil polarvirvel ger kallare vintrar med mycket snö.

Polarvirveln påverkar också en mindre “karusell” kallad polarfrontjetströmmen, som ger upphov till, och styr låg- och högtrycken som ger oss vårt väder här i norr. Fenomenen mäts med olika index, som Arktisk oscillation (AO) och Nordatlantiska oscillationen (NAO). När indexen är positiva innebär det att kall luft stannar kvar uppe vid polcirkeln, slår de över till negativa så strömmar kall arktisk luft ned söderut.