Militärprofessor: Trump är rädd för Putin

Michael Clarke, som bär titeln militärprofessor, svarar på läsarfrågor i en Sky News-blogg om de båda världsledarna efter mötet i Alaska, som praktiskt taget inte resulterade i något konkret.

”Trump är rädd för honom, han är rädd för honom intellektuellt och han är rädd för honom eftersom han tror att han kan komma att använda kärnvapen”, säger Clarke.

Komprometterande material om Trump

Han förklarar också att ett antal pensionerade underrättelseofficerare tror att den ryske ledaren Vladimir Putin kan ruva på besvärande uppgifter om den amerikanska presidenten ”långt bortom prostituerade på hotellrum i Moskva”.

Och att det då snarare handlar om information av djupare, ekonomisk karaktär, men huruvida det är sant eller inte har militärprofessorn och analytikern svårt att svara på.

Både imponerad och skrämd av Putin

Det talas också om, enligt Clarke, att Donald Trump uttryckt att han var ”mycket imponerad” (!) – ett slags skräckförtjusning – av Putins kärnvapenhot, samtidigt som han känt sig ”skrämd” av den ryske presidentens slughet.

Det förvånar Michael Clarke att Trump, om det stämmer, sagt sig vara rädd för det ryska kärnvapenhotet. USA är ett land som inte borde frukta det, menar han.

Ryssland och USA är världens största kärnvapenmakter med ett litet övertag för Ryssland.

