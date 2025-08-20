"Förhandlingar en del av Putins plan"

Oändliga fredsförhandlingar är i själva verket en del av Vladimir Putins krigsplaner och hans relation till Donald Trump ger honom ett nytt, bättre läge.

”Putin stämplades som en mordisk brottsling av Trumps föregångare och fick ett mottagande på röda mattan och applåder från Trump, som avslutade hans diplomatiska isolering och återställde Putin till makthavarens position i Europa”, sammanfattar The Economist i en analys.

Dagen efter toppmötet i Alaska med Donald Trump kallade Putin Rysslands ledning till Kreml.

Han berömde Trumps ”uppriktighet” och ansträngningar att avsluta kriget i Ukraina.

”Det för oss närmare att fatta nödvändiga beslut”, sade Putin enligt The Economist.

Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump. Dagens PS

Bara Trump tror på Putin

”Vi respekterar den amerikanska administrationens ståndpunkt som vill att fientligheterna ska upphöra så snart som möjligt. Det gör vi också”, sade Putin.

Den ende som verkar ta Putins ord på allvar är Donald Trump, skriver The Economist och hänvisar till hur en mikrofon fångade upp Trumps ord till Frankrikes Emmanuel Macron efter toppmötet i Alaska.

ANNONS

”Jag tror att Putin vill göra en överenskommelse med mig, förstår du det?”

Putins vy är en annan. Efter mötet i Alaska och efter att Trump avbrutit mötet med de europeiska toppledarna i Vita huset för att ringa Putin, vet den ryske ledaren en sak, menar The Economist;

Trump kommer inte att göra någonting åt situationen i Ukraina utan att fråga Ryssland och Putin först.

Ukrainas framtid stakas ut – möte mellan Putin och Zelenskyj. Dagens PS