Vladimir Putin öppnar för förhandlingar om Ukraina. Analytiker ser diktatorns öppning som en gardering och en del i krigsplanerna.
"Förhandlingar en del av Putins plan"
Oändliga fredsförhandlingar är i själva verket en del av Vladimir Putins krigsplaner och hans relation till Donald Trump ger honom ett nytt, bättre läge.
”Putin stämplades som en mordisk brottsling av Trumps föregångare och fick ett mottagande på röda mattan och applåder från Trump, som avslutade hans diplomatiska isolering och återställde Putin till makthavarens position i Europa”, sammanfattar The Economist i en analys.
Dagen efter toppmötet i Alaska med Donald Trump kallade Putin Rysslands ledning till Kreml.
Han berömde Trumps ”uppriktighet” och ansträngningar att avsluta kriget i Ukraina.
”Det för oss närmare att fatta nödvändiga beslut”, sade Putin enligt The Economist.
Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump. Dagens PS
Bara Trump tror på Putin
”Vi respekterar den amerikanska administrationens ståndpunkt som vill att fientligheterna ska upphöra så snart som möjligt. Det gör vi också”, sade Putin.
Den ende som verkar ta Putins ord på allvar är Donald Trump, skriver The Economist och hänvisar till hur en mikrofon fångade upp Trumps ord till Frankrikes Emmanuel Macron efter toppmötet i Alaska.
”Jag tror att Putin vill göra en överenskommelse med mig, förstår du det?”
Putins vy är en annan. Efter mötet i Alaska och efter att Trump avbrutit mötet med de europeiska toppledarna i Vita huset för att ringa Putin, vet den ryske ledaren en sak, menar The Economist;
Trump kommer inte att göra någonting åt situationen i Ukraina utan att fråga Ryssland och Putin först.
Ukrainas framtid stakas ut – möte mellan Putin och Zelenskyj. Dagens PS
Fler ryssar vill ha förhandlingar
Nyligen genomförda opinionsundersökningar visar att 70 procent av de svarande ryssarna menar att deras land varit framgångsrikt på slagfältet i Ukraina. Samtidigt förespråkar 60 procent av de svarande nu fredssamtal.
”Ingen bryr sig om hur det kommer att sluta, så länge det gör det”, säger en affärsman hos The Economist.
”Ingen överenskommelse är trolig medan Zelenskyj sitter vid makten”, säger en rysk källa till tidningen.
Samtidigt är den ryska ekonomin på väg in i en recession, där budgetunderskottet årets första sju månader är större än vad man beräknat för hela 2025 och där minst 5 procent av alla statliga utgifter nu att upprätthålla armén i Ukraina.
Små vinster på slagfältet
Samtidigt är de militära vinsterna i ett större perspektiv små, menar The Economist.
”Trots att Ryssland avancerar i en något snabbare takt än tidigare kontrollerar de fortfarande bara ungefär en procentenhet av ukrainskt territorium utöver vad de hade i början av 2023”, är dess sammanfattning.
Samtidigt ser bedömare Putins öppning mot förhandlingar som ren strategi. ”För Putin är oändliga förhandlingar helt enkelt ytterligare en del av hans krigsplaner”, skriver The Economist.
