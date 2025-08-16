Det tre timmar långa mötet om kriget i Ukraina prisades av Trump och Putin på den efterföljande presskonferensen – men utan att konkreta resultat lyftes fram. De öppnade dock för ett ytterligare möte, möjligen i Moskva.
”Mycket produktivt” – men inget konkret från Alaska
Mest läst i kategorin
Trump och Putin samtalar nu i Alaska – men med rådgivare
Efter att ha flugit in till Anchorage från varsitt håll sitter nu USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin i direkta samtal. Mötet kan avgöra krigets utveckling i Ukraina och Europas framtida säkerhet. Ryska presidenten Vladimir Putin togs emot av president Donald Trump när han klev ur planet i Anchorage, Alaska. Putins ska …
Den vilda hörnan av Irland – där Dylan Thomas tappade andan
I Donegals dramatiska kustlandskap på Irland är det lätt att tappa fotfästet – bokstavligen. Men den walisiske poeten Dylan Thomas tappade också greppet om verkligheten när han bodde här sommaren 1935. Där vägen tar slut Vi kör upp genom Glengesh Pass, en slingrande bergspassage som lika gärna kunde ha varit kuliss i Sagan om Ringen. …
Trump och Putin på väg – här är dagens agenda
Donald Trump och Vladimir Putin sitter just på varsitt plan med kurs mot Anchorage, Alaska. De möts för första gången sedan Trump återvände till Vita huset – med ett eldupphör i Ukraina högst upp på agendan. Amerikanska presidenten Donald Trump har beskrivit mötet som ett försök att få slut på ”blodbadet” i Europa, samtidigt som han …
Vattenbrist i Stockholm – stockholmarna uppmanas agera direkt
Den höga temperaturen i Mälaren har minskat dricksvattenproduktionen och riskerar att förvärra läget i Stockholm när förbrukningen stiger. Stockholmare och invånare i flera kranskommuner uppmanas nu att omedelbart spara på kranvattnet. Vattenbristen är akut och läget beskrivs som skarpt. Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS Vattenbrist …
Sommarens oväntade rekord: Eiffeltornet blir längre
Paris mest kända landmärke, Eiffeltornet, växer – och det har inget med byggkranar eller renoveringar att göra. När sommarsolen steker över Seine sträcker sig Eiffeltornet uppåt med upp till 15 centimeter, tack vare ett fysikaliskt fenomen som får hela stålkolossen att fungera som världens mest eleganta termometer. När järn får växtvärk i Paris Eiffeltornet, som …
Efter samtalet i Alaska, på fredagen höll USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin en 13 minuter lång presskonferens.
“Jag anser att vi hade ett mycket produktivt möte”, sade han. “Vi var överens om många, många punkter… Men det finns ingen uppgörelse förrän det finns en uppgörelse. Jag kommer att ringa Nato… och jag kommer naturligtvis att ringa president Zelenskyj och berätta om dagens möte… Vi gjorde verkligen stora framsteg.”
Trump förklarade även att de ska ha ytterligare ett möte.
Putin kallade diskussionerna ”mycket grundliga och nyttiga”. Han föreslog även att nästa möte skulle hållas i Moskva.
Läs även: Trump och Putin samtalar nu i Alaska – men med rådgivare
Putin: ”En tragedi för oss”
Putin framhöll också att konflikten i Ukraina är kopplad till ”grundläggande hot mot vår säkerhet” men beskrev ukrainarna som ett ”broderfolk”.
”Hur märkligt det än kan låta i dessa omständigheter. Vi har samma rötter och allt som händer är en tragedi för oss. Ett fruktansvärt sår. Därför är landet uppriktigt intresserat av att få ett slut på detta.”
Han betonade att en varaktig fred kräver att konfliktens orsaker elimineras och att en rättvis säkerhetsbalans återställs i Europa och världen.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Zelenskyjs skriver om mötet
Mycket stod på spel under mötet som följdes av hela världen..
I sista minuten meddelade Vita Huset att det inte längre var ett två personers-möte. Trump hade utrikesminister Marco Rubio och det särskilda sändebudet Steve Witkoff vid sin sida. Putin åtföljdes av utrikesminister Sergey Lavrov och utrikesrådgivare Yuri Ushakov.
Det var ett mer försiktigt förhållningssätt än vid mötet i Helsingfors 2018. Då samtalade Trump och Putin ensamma i ett rum med tolkar under två timmar.
Ukrainas president Zelenskyj, som inte var inbjuden till mötet, skrev på Telegram tidigare i veckan att toppmötet borde bana väg för en ”rättvis fred” och trepartssamtal. Han påminde samtidigt om att Ryssland fortsätter sina attacker. Under fredagen slog en rysk ballistisk robot ned i Dnipropetrovsk-regionen och dödade en person.
Läs även: Möter Putin och fiskar efter Nobels fredspris
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
Senaste nytt
”Mycket produktivt” – men inget konkret från Alaska
Det tre timmar långa mötet om kriget i Ukraina prisades av Trump och Putin på den efterföljande presskonferensen – men utan att konkreta resultat lyftes fram. De öppnade dock för ett ytterligare möte, möjligen i Moskva. Efter samtalet i Alaska, på fredagen höll USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin en 13 minuter …
Här är anledningen till att Mallorcas krogar står tomma i sommar
Mallorca är fullpackat med turister, flygplatsen slår rekord och hotellen är dyrare än någonsin. Ändå sitter servitörerna och rullar tummarna. Från lyxhotell till Lidl-middag Miguel Carrió, ordförande för restaurangägarna längs Paseo Mallorca i Palma, låter nästan uppgiven. Han jämför läget med finanskrisen 2007. Då rasade fastigheterna, nu är det kroglivet som hotar att kollapsa. ”Palma …
Sista chansen-turism – resor som räddar eller sabbar planeten
Från smältande glaciärer på Island till bleknande korallrev i Australien – allt fler jagar upplevelser som snart kan vara borta för alltid. Förespråkarna kallar det en chans att skapa engagemang, kritikerna ser det som att släcka bränder med bensin. Frågan är: kan man resa till hotade platser utan att själv bli en del av problemet. …
Resenärens tabbe: Sa det förbjudna ordet på kryssning
En 274 dagar lång kryssning låter som rena drömmen – tills du råkar säga fel ord vid lunchbordet. På Royal Caribbeans Serenade of the Seas finns en oskriven regel som kan tysta en hel matsal på sekunden. Och ja, det handlar om du vet vad… En 274 dagar lång kryssning – och ett ord man …
Så förolämpar du en italienare – börja med cacio e pepe
Tre ingredienser. Inte fyra. Och absolut ingen grädde. Det är domen från Rom efter att matsajten Good Food publicerat sin version av pastaklassikern cacio e pepe – med parmesan, smör och löften om att allt går på under tio minuter. Pastaskandalen som kokade över Cacio e pepe är en av Roms mest minimalistiska stoltheter. Pasta, …