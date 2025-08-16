Dagens PS
”Mycket produktivt” – men inget konkret från Alaska

Trump och Putin sida vid sida efter tre timmars samtal om kriget i Ukraina – utan fredsavtal, men med löfte om fler möten.
Trump och Putin höll presskonferens sida vid sida efter tre timmars samtal om kriget i Ukraina – utan fredsavtal, men med löfte om fler möten. Bild: AP/TT
Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 16 aug. 2025Publicerad: 16 aug. 2025

Det tre timmar långa mötet om kriget i Ukraina prisades av Trump och Putin på den efterföljande presskonferensen – men utan att konkreta resultat lyftes fram. De öppnade dock för ett ytterligare möte, möjligen i Moskva.

Efter samtalet i Alaska, på fredagen höll USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin en 13 minuter lång presskonferens.

“Jag anser att vi hade ett mycket produktivt möte”, sade han. “Vi var överens om många, många punkter… Men det finns ingen uppgörelse förrän det finns en uppgörelse. Jag kommer att ringa Nato… och jag kommer naturligtvis att ringa president Zelenskyj och berätta om dagens möte… Vi gjorde verkligen stora framsteg.”

Trump förklarade även att de ska ha ytterligare ett möte.

Putin kallade diskussionerna ”mycket grundliga och nyttiga”. Han föreslog även att nästa möte skulle hållas i Moskva.

Donald Trump och Vladimir Putin avslutade sitt första möte på sex år utan fredsavtal om Ukraina – nästa gång kan toppmötet hållas i Moskva.
Donald Trump och Vladimir Putin avslutade sitt möte i Alaska utan fredsavtal om Ukraina eller några löften – men båda kallade diskussionerna produktiva och meddelade att ytterligare ett möte planeras. Bild: Canva

Putin: ”En tragedi för oss”

Putin framhöll också att konflikten i Ukraina är kopplad till ”grundläggande hot mot vår säkerhet” men beskrev ukrainarna som ett ”broderfolk”.

”Hur märkligt det än kan låta i dessa omständigheter. Vi har samma rötter och allt som händer är en tragedi för oss. Ett fruktansvärt sår. Därför är landet uppriktigt intresserat av att få ett slut på detta.”

Han betonade att en varaktig fred kräver att konfliktens orsaker elimineras och att en rättvis säkerhetsbalans återställs i Europa och världen.

Zelenskyjs skriver om mötet

Mycket stod på spel under mötet som följdes av hela världen.. 

I sista minuten meddelade Vita Huset att det inte längre var ett två personers-möte. Trump hade utrikesminister Marco Rubio och det särskilda sändebudet Steve Witkoff vid sin sida. Putin åtföljdes av utrikesminister Sergey Lavrov och utrikesrådgivare Yuri Ushakov.

Det var ett mer försiktigt förhållningssätt än vid mötet i Helsingfors 2018. Då samtalade Trump och Putin ensamma i ett rum med tolkar under två timmar.

Ukrainas president Zelenskyj, som inte var inbjuden till mötet, skrev på Telegram tidigare i veckan att toppmötet borde bana väg för en ”rättvis fred” och trepartssamtal. Han påminde samtidigt om att Ryssland fortsätter sina attacker. Under fredagen slog en rysk ballistisk robot ned i Dnipropetrovsk-regionen och dödade en person.

