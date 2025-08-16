”Mycket produktivt” – men inget konkret från Alaska

Efter samtalet i Alaska, på fredagen höll USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin en 13 minuter lång presskonferens.

“Jag anser att vi hade ett mycket produktivt möte”, sade han. “Vi var överens om många, många punkter… Men det finns ingen uppgörelse förrän det finns en uppgörelse. Jag kommer att ringa Nato… och jag kommer naturligtvis att ringa president Zelenskyj och berätta om dagens möte… Vi gjorde verkligen stora framsteg.”

Trump förklarade även att de ska ha ytterligare ett möte.

Putin kallade diskussionerna ”mycket grundliga och nyttiga”. Han föreslog även att nästa möte skulle hållas i Moskva.

Läs även: Trump och Putin samtalar nu i Alaska – men med rådgivare

Donald Trump och Vladimir Putin avslutade sitt möte i Alaska utan fredsavtal om Ukraina eller några löften – men båda kallade diskussionerna produktiva och meddelade att ytterligare ett möte planeras. Bild: Canva

Putin: ”En tragedi för oss”

Putin framhöll också att konflikten i Ukraina är kopplad till ”grundläggande hot mot vår säkerhet” men beskrev ukrainarna som ett ”broderfolk”.

”Hur märkligt det än kan låta i dessa omständigheter. Vi har samma rötter och allt som händer är en tragedi för oss. Ett fruktansvärt sår. Därför är landet uppriktigt intresserat av att få ett slut på detta.”

ANNONS

Han betonade att en varaktig fred kräver att konfliktens orsaker elimineras och att en rättvis säkerhetsbalans återställs i Europa och världen.