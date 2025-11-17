Dagens PS
Merz: Så ska Europa leda hela världen

Enligt förbundskansler Friedrich Merz måste Europa leda världen.
Enligt förbundskansler Friedrich Merz måste Europa leda världen.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Glöm Kina och Indien. Enligt förbundskansler Friedrich Merz är det Europa som formar hela världens framtid.

Europa och EU är viktigare än någonsin.

Viktigare för världen än länder som USA, Kina och Indien.

Det menar den tyske förbundskanslern Friedrich Merz.

Det var under en konferens i helgen som Merz höll tal vid Junge Union, som är den största politiska ungdomsorganisationen i Tyskland, och som länge har fungerat som en maktbas för politiker som förbundskanslern.

Europa kan leda resten av världen

I en turbulent värld där nya maktcentra snabbt växer fram som i Asien är det viktigt att blicka utåt menar Merz och inse att Europa fortfarande har mycket att erbjuda resten av världen.

Det är viktigt att Europa fortsatt håller sig borta “från en auktoritär ledarstil” som sprids allt snabbare på andra håll i världen.

Europeisk modell är viktig

Därför blir den europeiska modellen allt viktigare framöver menar Merz.

“Världens framtid skapas i Europa”, uppgav han vid helgens möte i staden Rust i Baden-Württemberg.

“Vad betyder det? Vi tittar inte bara på oss själva. Vi tittar inte bara på EU. Vi tittar på en politisk modell. Vi tittar på en princip. Vi tittar på grundläggande beslut om hur vi vill leva tillsammans”, sade den tyske ledaren.

AfD växer snabbt

Uttalandet kommer i tider då högervindar blåser starkt i länder som Tyskland där partier som AfD är på frammarsch.

“Om vi överlåter till nationalisterna att forma om Europa och i princip överge det, så kommer vi en dag få höra att vi har misslyckats med vår historia.”

“Vi har inget gemensamt med AfD”, uppgav han och tillade att det inte kommer bli något samarbete mellan AfD och Merz parti CDU framöver.

AfD:s parlamentariska gruppledare Alice Weidel. Hennes parti växer snabbt i Tyskland.
AfD:s parlamentariska gruppledare Alice Weidel. Hennes parti växer snabbt i Tyskland. (Foto: TT)

Öppna marknader

Det innebär dock att Tyskland istället måste samarbeta med resten av världen, genom öppna marknader och Merz trycker på vikten av ett öppet EU där varor och tjänster flödar fritt utan byråkratiska regelverk.

Därmed kommer han göra sitt för att plocka bort överflödig byråkrati.

“Det är inte så den europeiska inre marknaden var tänkt – genom en flod av regleringar som i princip bara misstror medborgare och företag.”

Öppenhet i centrum

Europas öppenhet måste stå i centrum och leda vägen för resten av världen, även om det inte riktigt ser ut så för närvarande när många istället blickar inåt och misstror andra länder.

Merz vill se en ännu större “tillit till frihet, till öppenhet, till människors förmåga att forma sin framtid på eget ansvar på ett liberalt, tolerant och kosmopolitiskt sätt.”

