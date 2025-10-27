Tyskland rustar upp för miljarder: Här är önskelistan

Den omfattande 39-sidiga listan visar Bundeswehrs planer för uppgradering av försvarsmakt över land, luft, hav, rymden och cyberdomänen. Dokumentet, som Politico tagit del av, är en planeringsöversikt för vapenköp som ska specificeras i den tyska militärens budget för 2026.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz sa redan i maj att han planerade att bygga Bundeswehr till “Europas starkaste konventionella armé”. Nu visar dokumenten hur den ambitionen ska förverkligas.

Enligt Politico vill Bundeswehr lansera cirka 320 nya vapen- och utrustningsprojekt under nästa budgetcykel. Av dessa har 178 en specificerad entreprenör medan resten fortfarande är “öppna”, vilket visar att mycket av moderniseringsplanen fortfarande är på ritbordet.

Inhemsk industri dominerar

Tyska företag dominerar de identifierbara kontrakten med omkring 160 projekt värda cirka 182 miljarder euro, cirka 1 986 miljarder kronor, kopplade till inhemska företag.

Friedrich Merz. Bild från i slutet av juli. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT)

Rheinmetall är den absolut största vinnaren med 53 separata projekt värda mer än 88 miljarder euro, enligt dokumentet.

Diehl Defence framträder som Bundeswehrs näst största industriella stöttepelare efter Rheinmetall, med 21 upphandlingar värda 17,3 miljarder euro. Den största delen kommer från IRIS-T-familjen av luftförsvarssystem.