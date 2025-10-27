Tyskland planerar en massiv satsning på sitt försvar med ett önskelistor värt 377 miljarder euro, cirka 4 115 miljarder kronor, enligt interna dokument som spritts.
Tyskland rustar upp för miljarder: Här är önskelistan
Den omfattande 39-sidiga listan visar Bundeswehrs planer för uppgradering av försvarsmakt över land, luft, hav, rymden och cyberdomänen. Dokumentet, som Politico tagit del av, är en planeringsöversikt för vapenköp som ska specificeras i den tyska militärens budget för 2026.
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz sa redan i maj att han planerade att bygga Bundeswehr till “Europas starkaste konventionella armé”. Nu visar dokumenten hur den ambitionen ska förverkligas.
Enligt Politico vill Bundeswehr lansera cirka 320 nya vapen- och utrustningsprojekt under nästa budgetcykel. Av dessa har 178 en specificerad entreprenör medan resten fortfarande är “öppna”, vilket visar att mycket av moderniseringsplanen fortfarande är på ritbordet.
Experten varnar: Tysklands försvar står på bräcklig grund
Tyskland vill bli Europas militära stormakt. Men en expert varnar för att landets försvar står på bräcklig grund. Tyskland satsar historiskt mycket på
Inhemsk industri dominerar
Tyska företag dominerar de identifierbara kontrakten med omkring 160 projekt värda cirka 182 miljarder euro, cirka 1 986 miljarder kronor, kopplade till inhemska företag.
Rheinmetall är den absolut största vinnaren med 53 separata projekt värda mer än 88 miljarder euro, enligt dokumentet.
Diehl Defence framträder som Bundeswehrs näst största industriella stöttepelare efter Rheinmetall, med 21 upphandlingar värda 17,3 miljarder euro. Den största delen kommer från IRIS-T-familjen av luftförsvarssystem.
Tyskland köper pansarfordon, flygplan och robotar
Dokumentet visar också att totalt 687 pansarfordon av modellen Puma, inklusive 662 stridsversioner och 25 förarutbildningsfordon, ska levereras senast 2035.
Inom luftförsvaret siktar Bundeswehr på att anskaffa 561 Skyranger 30 kortdistans tornsystem för motdrönare och kortdistansskydd.
Bland de mest omdebatterade planerna finns ett potentiellt tillköp av 15 F-35 stridsflygplan från Lockheed Martin. Dessa är värda cirka 2,5 miljarder euro.
Bundeswehr planerar även att köpa 400 Tomahawk Block Vb kryssningsrobotar för ungefär 1,15 miljarder euro.
Kraftig ökning av försvarsbudgeten
Enligt Financial Times kommer Tysklands militära utgifter att nå 162 miljarder euro år 2029, upp från 95 miljarder euro i år. Det är en ökning med mer än två tredjedelar.
Detta inkluderar cirka 8,5 miljarder euro i militärt stöd till Ukraina per år fram till 2029.
Den ambitiösa planen kommer efter att Merz lättade på landets konstitutionella skuldbroms för att möjliggöra upp till 1 biljon euro i upplåning för försvar och infrastruktur under det kommande decenniet.
“Vi måste erkänna att Ryssland upprustar ytterligare. Det är vår uppgift inom politiken att säkerställa att vi kan fortsätta leva säkert i Tyskland i framtiden” säger finansminister Lars Klingbeil till FT i juni i år.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
