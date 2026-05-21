Därför blir Hormuzsundet allt mindre viktigt

Den förväntade oljekrisen har dämpats, eller skjutits på lite, i och med att flera andra länder klivit in i det vakuum som bildats i oljebranschen – däribland Norge, Nigeria, USA och Ryssland.

Oljan lär dröja trots eventuell fred

Fredsförhandlingarna mellan Trump och Teheran har under veckan, i alla fall utåt, verkat backa – båda sidor hotar friskt via respektive offentliga kanaler. Samtidigt har USA:s vicepresident J.D Vance konstaterat att ingen av sidorna vill ha mer väpnad konflikt.

Enligt nyhetsrapportering på torsdagsmorgonen är Irans representanter i full färd med att gå igenom USA:s senaste villkor, och Trump har konstaterat att han kan tänka sig att avvakta några dagar för att få ”rätt svar” från Teheran.

Blockaden av Hormuzsundet har utlöst den allvarligaste störningen i energiförsörjningen i historien. I utfallet fred kommer det dröja flera månader innan världens oljemarknad stabiliserar sig, skriver CNBC.

”Det kommer att ta minst fyra månader att öka oljeleveranserna till 80 procent av normala nivåer även om konflikten upphör omedelbart”, säger Sultan Ahmed Al Jaber, vd för Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) och industriminister i Förenade arabemiraten.

”Skapar ett farligt prejudikat”

Hans bolag är nu halvvägs färdigt med en ny oljepipeline som kringgår Hormuzsundet. Planerna har snabbats upp i och med Irankrisen och man räknar med att ha den nya transportleden färdig 2027.

”Detta är inte bara ett ekonomiskt problem, det skapar ett farligt prejudikat när man accepterar att ett enda land kan hålla världens viktigaste vattenväg som gisslan”, konstaterar han i en intervju.

USA:s energiminister Chris Wright menar att Hormuzsundets betydelse för den globala energimarknaden kommer att minska efter kriget med Iran.

”Det här är ett kort man bara kan spela en gång”, säger Wright om Irans blockad av sundet. ”Det kommer att finnas andra vägar för energin att lämna Persiska viken i framtiden, betydelsen av Hormuzsundet kommer att minska – men Gulfländernas energiproduktion kommer fortsätta vara viktig.”