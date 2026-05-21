Sommaren 2026 ser ut att bli ännu ett test för resebranschen med flygkaos och dyrare bränsle. Samtidigt som bokningarna ökar med 11 procent jämfört med i fjol sker ett tydligt skifte i vart svenskarna faktiskt vill åka. Det visar nya siffror från Ticket.
Flygkaos och dyrare bränsle ändrar allt – här bokar svenskarna i stället
Den stora vinnaren i kategorin resor är inte särskilt exotisk. Den heter Malaga.
Den spanska solkusten går från andraplats till förstaplats och bokningarna har ökat med 25 procent. Samtidigt avancerar London kraftigt och Lissabon kliver in som årets raket.
Bakom förändringen finns något större än väder och semesterdrömmar: ett Europa som blivit mer attraktivt när långresor blivit dyrare, mer osäkra och mer beroende av ett flygsystem som redan går på högvarv. I krigets skugga väljer alltfler säkra semesterdestinationer i Medelhavets västra delar. Detta pressar upp priserna på traditionella platser och ger fler bokningar till årets stora chartersensation: Albanien. Där får du fortfarande flera öl på samma hundralapp.
Vi har tidigare skrivit om att flygbolag och branschorganisationer varnat för en pressad bränslemarknad efter oroligheterna kring Hormuzsundet och att Europas flygsektor samtidigt står inför ökade kostnader kopplade till hållbara bränslekrav. Resultatet blir inte nödvändigtvis färre resor – men andra resor enligt Ticket.
Vinnarna: Sol, kort flygtid och mindre dramatik
Spanien fortsätter dominera svenskarnas semesterkartor.
Malaga tar förstaplatsen före Alicante och Mallorca. Men även Nice, Split och Barcelona håller ställningarna.
Det är ingen slump.
När flygpriser blir känsligare och resenärer oroar sig för förseningar, strejker och dyrare bränsle blir tre till fyra timmars flygning plötsligt väldigt attraktivt. Man får värme, bra mat och kommer hem innan handbagaget hunnit försvinna.
Lissabon sticker ut mest. Bokningarna dit har ökat med 90 procent.
London gör också comeback. Upp 39 procent och från tionde till sjätte plats. Ett tecken på att storstadsweekends blivit en del av sommarsemestern.
Förlorarna: Långresan och gamla favoriter
Alla tappar inte – men vissa tappar fart.
Bangkok faller en placering och Rhodos åker helt ur topp tio.
Det betyder inte att Thailand eller Grekland blivit ointressanta. Men konkurrensen från Europa har hårdnat.
Flygbolagen prioriterar dessutom i allt högre grad linjer som är enklare att fylla och mer lönsamma under osäkra kostnadsförhållanden. Då blir Medelhavet en trygg affär.
Samtidigt är det svårt att ignorera att många svenskar blivit mer pragmatiska.
Förr var semester lika med långt bort.
Nu verkar allt fler tänka: Om man ändå bara ska ligga i solen och äta grillad fisk – varför flyga elva timmar när det räcker med fyra.
Tickets topp 10 – svenskarnas sommar 2026
- Malaga
- Alicante
- Mallorca
- Split
- Nice
- London
- Kreta
- Barcelona
- Lissabon
- Bangkok
Det här är inte sommaren då svenskarna slutade resa. Det är sommaren då de började räkna timmar i luften lika noggrant som kronor på kontot.
