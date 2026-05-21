Dagens PS
JUST NU:

Svensk officer vill ersätta Nato – så ska det gå till

Dagensps.se
Världen

Flygkaos och dyrare bränsle ändrar allt – här bokar svenskarna i stället

Ett stort antal flyg har ställts in på grund av de höga flygbränslepriserna. Arkivbild.
Ett stort antal flyg har ställts in på grund av de höga flygbränslepriserna. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Sommaren 2026 ser ut att bli ännu ett test för resebranschen med flygkaos och dyrare bränsle. Samtidigt som bokningarna ökar med 11 procent jämfört med i fjol sker ett tydligt skifte i vart svenskarna faktiskt vill åka. Det visar nya siffror från Ticket.

Den stora vinnaren i kategorin resor är inte särskilt exotisk. Den heter Malaga.

Den spanska solkusten går från andraplats till förstaplats och bokningarna har ökat med 25 procent. Samtidigt avancerar London kraftigt och Lissabon kliver in som årets raket.

Bakom förändringen finns något större än väder och semesterdrömmar: ett Europa som blivit mer attraktivt när långresor blivit dyrare, mer osäkra och mer beroende av ett flygsystem som redan går på högvarv. I krigets skugga väljer alltfler säkra semesterdestinationer i Medelhavets västra delar. Detta pressar upp priserna på traditionella platser och ger fler bokningar till årets stora chartersensation: Albanien. Där får du fortfarande flera öl på samma hundralapp.

Vi har tidigare skrivit om att flygbolag och branschorganisationer varnat för en pressad bränslemarknad efter oroligheterna kring Hormuzsundet och att Europas flygsektor samtidigt står inför ökade kostnader kopplade till hållbara bränslekrav. Resultatet blir inte nödvändigtvis färre resor – men andra resor enligt Ticket.

Svenskarna rasar mot detta på hotell – barn toppar hatlistan

Hotell ska vara platsen där man får sova ut, äta en medioker croissant i morgonrock och låtsas att livet är enklare än det egentligen är. Men verkligheten
Ett SAS-plan taxar in på Arlanda flygplats efter landning. Arkivbild.
Ett SAS-plan taxar in på Arlanda flygplats efter landning. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vinnarna: Sol, kort flygtid och mindre dramatik

Spanien fortsätter dominera svenskarnas semesterkartor.

Malaga tar förstaplatsen före Alicante och Mallorca. Men även Nice, Split och Barcelona håller ställningarna.

Det är ingen slump.

När flygpriser blir känsligare och resenärer oroar sig för förseningar, strejker och dyrare bränsle blir tre till fyra timmars flygning plötsligt väldigt attraktivt. Man får värme, bra mat och kommer hem innan handbagaget hunnit försvinna.

Lissabon sticker ut mest. Bokningarna dit har ökat med 90 procent.

London gör också comeback. Upp 39 procent och från tionde till sjätte plats. Ett tecken på att storstadsweekends blivit en del av sommarsemestern.

Heathrow i nytt kaos: 20 000 resväskor fastnade på marken

Att missa sitt flyg är illa. Att flyget går men resväskor tar en egen weekend är nästan värre. Nu har ännu en bagagehärdsmälta slagit till mot London

Förlorarna: Långresan och gamla favoriter

Alla tappar inte – men vissa tappar fart.

Bangkok faller en placering och Rhodos åker helt ur topp tio.

Det betyder inte att Thailand eller Grekland blivit ointressanta. Men konkurrensen från Europa har hårdnat.

Flygbolagen prioriterar dessutom i allt högre grad linjer som är enklare att fylla och mer lönsamma under osäkra kostnadsförhållanden. Då blir Medelhavet en trygg affär.

Samtidigt är det svårt att ignorera att många svenskar blivit mer pragmatiska.

Förr var semester lika med långt bort.

Nu verkar allt fler tänka: Om man ändå bara ska ligga i solen och äta grillad fisk – varför flyga elva timmar när det räcker med fyra.

Mallorca bortom Magaluf gör sällan någon besviken. (Foto: Canva). (Foto: Artem Zhukov/Unsplash)

Tickets topp 10 – svenskarnas sommar 2026

  1. Malaga
  2. Alicante
  3. Mallorca
  4. Split
  5. Nice
  6. London
  7. Kreta
  8. Barcelona
  9. Lissabon
  10. Bangkok

Det här är inte sommaren då svenskarna slutade resa. Det är sommaren då de började räkna timmar i luften lika noggrant som kronor på kontot.

Därför ska du alltid packa en tennisboll i handbagaget

Det finns människor som reser med nackkudde, brusreducerande hörlurar och en necessär stor som en mindre sommarstuga. Och så finns det de som klarar sig
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Mest lästa i kategorin