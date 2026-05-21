Flygkaos och dyrare bränsle ändrar allt – här bokar svenskarna i stället

Bakom förändringen finns något större än väder och semesterdrömmar: ett Europa som blivit mer attraktivt när långresor blivit dyrare, mer osäkra och mer beroende av ett flygsystem som redan går på högvarv. I krigets skugga väljer alltfler säkra semesterdestinationer i Medelhavets västra delar. Detta pressar upp priserna på traditionella platser och ger fler bokningar till årets stora chartersensation: Albanien. Där får du fortfarande flera öl på samma hundralapp.

Vi har tidigare skrivit om att flygbolag och branschorganisationer varnat för en pressad bränslemarknad efter oroligheterna kring Hormuzsundet och att Europas flygsektor samtidigt står inför ökade kostnader kopplade till hållbara bränslekrav. Resultatet blir inte nödvändigtvis färre resor – men andra resor enligt Ticket.

Ett SAS-plan taxar in på Arlanda flygplats efter landning. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vinnarna: Sol, kort flygtid och mindre dramatik

Spanien fortsätter dominera svenskarnas semesterkartor.

Malaga tar förstaplatsen före Alicante och Mallorca. Men även Nice, Split och Barcelona håller ställningarna.

Det är ingen slump.

När flygpriser blir känsligare och resenärer oroar sig för förseningar, strejker och dyrare bränsle blir tre till fyra timmars flygning plötsligt väldigt attraktivt. Man får värme, bra mat och kommer hem innan handbagaget hunnit försvinna.

Lissabon sticker ut mest. Bokningarna dit har ökat med 90 procent.

London gör också comeback. Upp 39 procent och från tionde till sjätte plats. Ett tecken på att storstadsweekends blivit en del av sommarsemestern.