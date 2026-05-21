När stora delar av den globala oljetillförseln pausats kliver andra aktörer ut på marknaden.
Länderna som kan gå vinnande ur oljekrisen
Trots det utbredda totalkaos som förutspåddes i konfliktens början är vardagen i Sverige sig ganska lik – om än lite dyrare.
Till och med flygbolagen, vars plan är beroende av det värdefulla flygbränslet, ser förhållandevis positivt på den närmsta framtiden.
Majoriteten av oljetankersarna som brukar gå genom Hormuzsundet är kvar. Trots rapporter från gårdagen om att tre stora fartyg vågat sig igenom är fortfarande blockaden ett faktum.
Räddningen, i alla fall för stunden, verkar vara en ökad oljeproduktion från andra länder.
Norge
Rapporter från Oilprice säger att den norska råoljeproduktionen ökade under den senaste månaden och överträffade förväntningarna med cirka 7,5 procent.
Totalt innebar aprils produktion cirka 1,9 miljoner fat råolja per dag, 195 000 fat naturgasvätskor (NGL) per dag samt 19 000 fat kondensat per dag.
Nigeria
Också Nigeria ökar sin råoljeproduktion som svar på de globala störningarna. Det kortsiktiga målet är att höja produktionen med 100 000 fat per dag. Landet producerar nu omkring 1,66 miljoner fat per dag, främst från starka offshorefält som Bonga, Erha och Egina.
Oilprice skriver att både statliga och privata aktörer satsar på att öka produktionen genom nya investeringar och borrprogram. Bland annat planerar energibolaget Oando ett omfattande borrprojekt för att tredubbla sin produktion.
USA
För ett par veckor sedan skiftade USA till att bli en netto-exportör av olja för första gången sedan andra världskriget, enligt Financial Times.
Då exporterade man cirka 8,2 miljoner fat raffinerade oljeprodukter per dag. I februari producerade USA 13,6 miljoner fat råolja per dag, vilket placerar landet i topp bland de största producenterna. Samtidigt är man också det mest oljetörstiga landet i världen, och branschexperter funderar över hur länge de ökade exportsiffrorna kan hålla i sig.
Ryssland
Global banking and finance rapporterar visserligen att Rysslands råoljeproduktion i april 2026 föll med 460 000 fat per dag jämfört med året innan, till omkring 8,8 miljoner fat per dag, som följd av intensifierade ukrainska drönarattacker mot rysk energiinfrastruktur.
Samtidigt ökade råoljeexporten med 250 000 fat per dag till cirka 4,9 miljoner fat per dag – och mer väntas exporten öka i och med att Storbritannien valt att lätta på sina sanktioner mot rysk olja.