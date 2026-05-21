USA åtalar Raúl Castro för nedskjutning av civila flygplan

Raúl Castro, som i dag är 94 år, var vid tiden för händelsen Kubas försvarsminister. Han anklagas bland annat för konspiration för att döda amerikanska medborgare, förstörelse av flygplan och fyra fall av mord. Han befinner sig inte i amerikanskt förvar.

Enligt CNN började federala åklagare i Miami redan på 1990-talet att utreda möjligheten att åtala Castro. Arbetet tog fart efter den uppmärksammade rättegången mot Panamas tidigare ledare Manuel Noriega, som dömdes 1992 för bland annat narkotikabrott och organiserad brottslighet.

Spionnätverk infiltrerade organisationen

Nedskjutningen av Brothers to the Rescue-planen blev senare en central del i utredningen av ett kubanskt spionnätverk i USA, känt som La Red Avispa eller Wasp Network. Nätverket hade infiltrerat den exilkubanska miljön i Florida och organisationen Brothers to the Rescue.

Fem medlemmar i spionnätverket dömdes år 2000 för spioneri och andra brott. En av dem, Gerardo Hernández, avtjänade ett livstidsstraff i USA innan han 2014 återvände till Kuba i samband med ett fångutbyte. Beslutet väckte starka reaktioner i södra Florida, där många exilkubaner bor.

Lade aldrig ned utredningen

Tidigare åklagare som arbetat med fallet säger till CNN att utredningen aldrig helt lades ned. Enligt dem har målet hela tiden varit att ställa ansvariga till svars för dödandet av de fyra personerna ombord på planen.

Brothers to the Rescue grundades för att lokalisera och hjälpa kubanska flyktingar till havs, men organisationens flygningar användes också för att sprida regimkritiska flygblad riktade mot invånare i Havanna. Enligt åklagare var attacken 1996 planerad och avsedd att skicka ett budskap till oppositionella på Kuba.

Åtalet mot Raúl Castro tillkännagavs vid en ceremoni i Miami till minne av offren för nedskjutningen, samma dag som kubanska exilgrupper uppmärksammar Kubas självständighetsdag.

