Tyskland köper missiler för 35 miljarder

Förbundskansler Friedrich Merz fortsätter att investera stora summor pengar i det tyska försvaret. (Foto: Markus Schreiber/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025

Vapen för 35 miljarder kan snart levereras till Tyskland. En deal med USA är nämligen på god väg att slutföras efter Donald Trumps godkännande.

Den tyska upprustningen har börjat ta fart på riktigt, och Tyskland är på väg att positionera sig nu som Europas största militärmakt.

Nu har man tagit ytterligare ett steg i den riktningen med ett stort köp av amerikanska vapen.

USA:s president Donald Trump har gett klartecken för ett omfattande missilförsäljning till Tyskland, med ett uppskattat värde på upp till 3,5 miljarder dollar, eller drygt 35 miljarder kronor, skriver Finansavisen.

Ska integreras

Tyskland har begärt att få köpa ett större antal långräckviddiga sjömåls- och luftvärnsmissiler från den amerikanska försvarskoncernen RTX.

Förfrågan omfattar både SM-6 och SM-2 av senaste modell samt omfattande tillhörande utrustning.

Systemen ska integreras i landets framtida F127-fartyg, som byggs för att ingå i Natos Aegis-baserade luft- och missilförsvar.

Diskussioner fortsätter

USA:s regering anger att affären är avsedd att stärka Tysklands förmåga att hantera både nuvarande och mer långsiktiga hotbilder, skriver Bloomberg.

Den är också tänkt att förbättra interoperabiliteten med USA och övriga Nato-allierade.

Den angivna summan är ett högsta möjliga belopp och de slutliga villkoren ska fortfarande förhandlas fram mellan tyska myndigheter och industrin.

Måste godkännas av kongressen

Affären måste dessutom godkännas av den amerikanska kongressen, som formellt kan stoppa exporten.

Bakgrunden till beslutet är ett växande amerikanskt tryck på europeiska Nato-länder att ta ett större ansvar för kontinentens säkerhet.

Washington har under senare år uppmanat medlemsstaterna att öka både sina försvarsbudgetar och sin förmåga att bidra till stödet för Ukraina.

Amerikanskt avtal med Sydkorea

Nato-länderna har enats om att höja sina sammanlagda försvarsutgifter, där en betydande del ska riktas mot förmågor med direkt militär effekt.

Samtidigt växer spänningarna i Asien. USA har nyligen öppnat för att Sydkorea får utveckla atomdrivna ubåtar, efter ett toppmöte mellan Donald Trump och president Lee Jae Myung, skriver BBC.

Planerna ses som en del av en bredare strategi för att balansera Kinas växande marina styrka och gradvis förvandla Sydkorea från en regional aktör till en nation med global räckvidd.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

