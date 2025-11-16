Tyskland köper missiler för 35 miljarder

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Den tyska upprustningen har börjat ta fart på riktigt, och Tyskland är på väg att positionera sig nu som Europas största militärmakt.

Nu har man tagit ytterligare ett steg i den riktningen med ett stort köp av amerikanska vapen.

USA:s president Donald Trump har gett klartecken för ett omfattande missilförsäljning till Tyskland, med ett uppskattat värde på upp till 3,5 miljarder dollar, eller drygt 35 miljarder kronor, skriver Finansavisen.

Ska integreras

Tyskland har begärt att få köpa ett större antal långräckviddiga sjömåls- och luftvärnsmissiler från den amerikanska försvarskoncernen RTX.

Förfrågan omfattar både SM-6 och SM-2 av senaste modell samt omfattande tillhörande utrustning.

Systemen ska integreras i landets framtida F127-fartyg, som byggs för att ingå i Natos Aegis-baserade luft- och missilförsvar.