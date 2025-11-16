Vapen för 35 miljarder kan snart levereras till Tyskland. En deal med USA är nämligen på god väg att slutföras efter Donald Trumps godkännande.
Tyskland köper missiler för 35 miljarder
Mest läst i kategorin
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Marknaden går på knäna – bubblan bakom börsoron
Börsfallen i både Europa och USA väcker ny oro. Analytiker pekar på övervärderingar, ränteoro och en möjlig bubbla inom tech som nu pressar marknaden. Marknaderna har visat tydlig stress. I Europa föll Stoxx 600-index efter rapporter om svagare bolagsdata, oro kring Kinas ekonomi och osäkerhet inför Federal Reserves nästa drag, rapporterar CNBC. Samtidigt visar en …
Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"
Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort. När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential. Nu genomför Google sin största investering …
Musks värld: Detta är viktigare än pengar
Elon Musk är världens rikaste person och närmar sig även dollarbiljonärsstatus. I Musks värld verkar det dock vara makt som styr, istället för pengar. Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart få motsvarande nio biljoner kronor i ersättning. Tre fjärdedelar av Teslas aktieägare röstade ja till den …
Marknaden vill ha förnybar energi – politiken sätter stopp
I stora delar av världen, inte minst i framväxande länder, har förnybar energi blivit ett prisvärt alternativ. Men det har också blivit allt mer kontroversiellt. I den förnybara energins barndom krävdes det ofta stora subventioneringar för att väcka intresse. Men idag ser förutsättningarna på flera håll annorlunda ut. Marknaden driver utvecklingen snabbare än många politiska …
Den tyska upprustningen har börjat ta fart på riktigt, och Tyskland är på väg att positionera sig nu som Europas största militärmakt.
Nu har man tagit ytterligare ett steg i den riktningen med ett stort köp av amerikanska vapen.
USA:s president Donald Trump har gett klartecken för ett omfattande missilförsäljning till Tyskland, med ett uppskattat värde på upp till 3,5 miljarder dollar, eller drygt 35 miljarder kronor, skriver Finansavisen.
Ska integreras
Tyskland har begärt att få köpa ett större antal långräckviddiga sjömåls- och luftvärnsmissiler från den amerikanska försvarskoncernen RTX.
Förfrågan omfattar både SM-6 och SM-2 av senaste modell samt omfattande tillhörande utrustning.
Systemen ska integreras i landets framtida F127-fartyg, som byggs för att ingå i Natos Aegis-baserade luft- och missilförsvar.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Diskussioner fortsätter
USA:s regering anger att affären är avsedd att stärka Tysklands förmåga att hantera både nuvarande och mer långsiktiga hotbilder, skriver Bloomberg.
Den är också tänkt att förbättra interoperabiliteten med USA och övriga Nato-allierade.
Den angivna summan är ett högsta möjliga belopp och de slutliga villkoren ska fortfarande förhandlas fram mellan tyska myndigheter och industrin.
Måste godkännas av kongressen
Affären måste dessutom godkännas av den amerikanska kongressen, som formellt kan stoppa exporten.
Bakgrunden till beslutet är ett växande amerikanskt tryck på europeiska Nato-länder att ta ett större ansvar för kontinentens säkerhet.
Washington har under senare år uppmanat medlemsstaterna att öka både sina försvarsbudgetar och sin förmåga att bidra till stödet för Ukraina.
Amerikanskt avtal med Sydkorea
Nato-länderna har enats om att höja sina sammanlagda försvarsutgifter, där en betydande del ska riktas mot förmågor med direkt militär effekt.
Samtidigt växer spänningarna i Asien. USA har nyligen öppnat för att Sydkorea får utveckla atomdrivna ubåtar, efter ett toppmöte mellan Donald Trump och president Lee Jae Myung, skriver BBC.
Planerna ses som en del av en bredare strategi för att balansera Kinas växande marina styrka och gradvis förvandla Sydkorea från en regional aktör till en nation med global räckvidd.
Läs mer: “Mini-panik” på Wall Street när investerare säljer AI-aktier. Realtid
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Viggos dagbok: DNA-chock och en maffig vernissage
Viggos dagbok börjar med fars dags-lunch på Riche och slutar med Limmud, Nobelpristagare och kulttest. Däremellan: tv-kvällar, intervjuer som inte gav svar, en bokrelease på Gondolen och en choux au craquelin i Slakthusområdet. Här är veckan som gick. Söndag lunch – gener, ostron och bakfullt kök Äter fars dags-lunch med mina söner Ib och Lou …
Tyskland köper missiler för 35 miljarder
Vapen för 35 miljarder kan snart levereras till Tyskland. En deal med USA är nämligen på god väg att slutföras efter Donald Trumps godkännande. Den tyska upprustningen har börjat ta fart på riktigt, och Tyskland är på väg att positionera sig nu som Europas största militärmakt. Nu har man tagit ytterligare ett steg i den …
Skrämmande siffror: Nästan halva USA är i recession
Nästan hälften av USA:s stater är på väg eller befinner sig redan i en recession, enligt nya indikationer. Nu riktas alla blickar mot två av landet största stater. Under nedstängningen av den amerikanska statsapparaten har det varit svårt att få bra siffror på USA:s ekonomi. Men nu kommer oroande tecken. Nästan hälften av USA:s delstater …
Kina upptäcker största guldfyndigheten på 76 år: mer än 1 444 ton
Naturresursministeriet i Kina har bekräftat landets största guldfyndighet på 76 år. Ett fynd som redan placerats i den absoluta toppen av globala guldupptäckter. Dadonggou-fältet, som det kallas, beskrivs som “mycket stort” och omfattar 2,586 miljoner ton malm med en genomsnittlig renhet på 0,56 gram per ton. Totalt handlar det om 1 444 ton guld. Med …
Största guldfyndet på årtionden: Uppskattat till 50 miljarder
I Kakamega County har prospekterare bekräftat landets största fyndighet av guld på flera decennier, en upptäckt som redan klassas som ett möjligt ekonomiskt genombrott. Fyndigheten, värderad till motsvarande 5,29 miljarder dollar (nästan 50 miljarder kronor) enligt projektägaren Shanta Gold, ligger strax norr om Victoriasjön. Här planeras nu en underjordisk gruva som ska sträcka sig över …