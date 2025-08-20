Maffian bakom 80 procent av kokainet – nu i Sverige

Det handlar om ’Ndrangheta, maffian som pekas ut som världens mäktigaste och farligaste. Organisationen styr större delen av Europas kokainhandel och omsätter över 600 miljarder kronor om året.

Enligt experten har den redan inflytande på den svenska marknaden.

Kokain för miljarder

’Ndrangheta har sina rötter i Kalabrien i södra Italien och består av familjebaserade klaner, så kallade ’ndrini. Organisationen växte fram ur banditgäng på 1800-talet och har i dag förgreningar i länder som Tyskland, Kanada och Australien. Interpols generalsekreterare Jürgen Stock har beskrivit ’Ndrangheta som “ett av de farligaste brottssyndikaten i världen”.

Till skillnad från maffior som Cosa nostra och Camorran, som ofta lyfts fram i böcker och filmer, har ’Ndrangheta växt sig ännu starkare, men i det tysta. Medan Cosa nostra som mest hade 5 000 medlemmar på Sicilien, räknas ’Ndrangheta i dag till omkring 50 000.

Organisationen omsätter varje år 600 miljarder kronor, framför allt genom kokainhandeln. Det motsvarar mer än hälften av Sveriges totala statsinkomster under 2024.

“Det är ganska uppenbart att ’Ndranghetan alltid är inblandad på något sätt när det handlar om kokain”, säger Anton Monti, författare och expert på italiensk maffia till Aftonbladet.

På gatan i Sverige kan ett kilo kokain som köpts för 10 000 kronor i Sydamerika säljas för omkring 1,6 miljoner kronor.

“Kokain kan vara världens mest lönsamma investeringsobjekt”, säger Monti.