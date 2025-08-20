En expert varnar för att världens farligaste maffia redan har nätverk i Sverige – och ser landet som ett högintressant mål.
Maffian bakom 80 procent av kokainet – nu i Sverige
Det handlar om ’Ndrangheta, maffian som pekas ut som världens mäktigaste och farligaste. Organisationen styr större delen av Europas kokainhandel och omsätter över 600 miljarder kronor om året.
Enligt experten har den redan inflytande på den svenska marknaden.
Kokain för miljarder
’Ndrangheta har sina rötter i Kalabrien i södra Italien och består av familjebaserade klaner, så kallade ’ndrini. Organisationen växte fram ur banditgäng på 1800-talet och har i dag förgreningar i länder som Tyskland, Kanada och Australien. Interpols generalsekreterare Jürgen Stock har beskrivit ’Ndrangheta som “ett av de farligaste brottssyndikaten i världen”.
Till skillnad från maffior som Cosa nostra och Camorran, som ofta lyfts fram i böcker och filmer, har ’Ndrangheta växt sig ännu starkare, men i det tysta. Medan Cosa nostra som mest hade 5 000 medlemmar på Sicilien, räknas ’Ndrangheta i dag till omkring 50 000.
Organisationen omsätter varje år 600 miljarder kronor, framför allt genom kokainhandeln. Det motsvarar mer än hälften av Sveriges totala statsinkomster under 2024.
“Det är ganska uppenbart att ’Ndranghetan alltid är inblandad på något sätt när det handlar om kokain”, säger Anton Monti, författare och expert på italiensk maffia till Aftonbladet.
På gatan i Sverige kan ett kilo kokain som köpts för 10 000 kronor i Sydamerika säljas för omkring 1,6 miljoner kronor.
“Kokain kan vara världens mest lönsamma investeringsobjekt”, säger Monti.
Maffian svår att stoppa
Organisationens styrka bygger på ett annat sätt att arbeta än vad många förknippar med maffia. Medan bilden ofta handlar om lyxvillor, dyra bilar och öppna maktkamper, lever ’Ndranghetans kärna betydligt mer tillbakadraget.
I stället för att skylta med rikedomar återförs miljardvinsterna från kokainhandeln in i organisationen och används för att bygga upp nya verksamheter.
“Man styrs av plikt och gör detta för familjen. De följer en sorts protestantisk etik”, säger Monti.
Basen finns i San Luca i Kalabrien, en liten bergsby där inget sker utan de lokala ledarnas godkännande. Eftersom organisationen är familjebaserad blir den närmast omöjlig att infiltrera.
“Ingen blir rekryterad av ’Ndrangheta, man föds in i det”, förklarar Monti.
Aftonbladet skriver att maffian ofta jämförs med ett hemligt sällskap, med egna språk och ritualer där tystnadskulturen är total.
Sverige lockar maffian
Polisen har nyligen varnat för att kokain i Sverige blivit både billigare och renare. En utveckling som, enligt Monti, påminner starkt om hur ’Ndrangheta och den albanska maffian tog över marknaden i Storbritannien. Där dumpades priserna, renheten höjdes och kontrollen säkrades med våld.
“Vi vet att vissa kriminella organisationer med starka kopplingar till ’Ndrangheta är verksamma i Sverige. Deras verksamhetsmodell är sannolikt liknande den som observerades i Storbritannien för några år sedan”, säger Monti.
Han ser Sverige som särskilt attraktivt för maffian:
“Sveriges höga BNP per capita är attraktivt på grund av befolkningens stora köpkraft för både lagliga och olagliga varor. Dessutom erbjuder Sverige möjligheter till investeringar i lagliga sektorer”, säger han.
Att svensk lagstiftning saknar samma kraftfulla anti-maffialagar som i Italien gör landet ännu mer sårbart, menar han.
För en månad sedan greps även den ökände maffiabossen Giuseppe Palermo i Bogotá. Han var efterlyst i 196 länder och beskrivs som ”den italienska maffians högsta ledare i Latinamerika”.
Palermo pekas ut som Platì-klanens man i regionen och anklagas för att ha styrt enorma kokainflöden från Sydamerika till Europa. Colombiansk polis kallade Platì-klanen ”en av de mest hemliga kärnorna inom ’Ndrangheta”.
Fakta: Italiens största maffior
- ’Ndrangheta (Kalabrien): Kontrollerar större delen av Europas kokainhandel. Familjebaserad och svår att infiltrera.
- Cosa nostra (Sicilien): Den klassiska maffian, tidigare dominerande men hårt tillbakapressad efter statliga insatser.
- Camorran (Neapelområdet): Mer blodig och splittrad i strukturen. Känd för droghandel och illegal sophantering.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
