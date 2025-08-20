Solkrämsdilemmat: mineral eller kemiskt filter?

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Reflekterar eller absorberar?

“Folk säger att mineraliska solskydd reflekterar ultraviolett strålning. Och det är inte sant”, säger Antony Young, professor emeritus i experimentell fotobiologi vid King’s College London.

Forskare pekar på att mineralfilter i själva verket absorberar omkring 95 procent av UV-strålningen och sprider resten. En stor studie från 2015 slog fast att mineral- och kemiska filter fungerar på nästan identiskt sätt.

”Du behöver inte bestämma om du vill att UV-energin ska absorberas eller reflekteras, för de fungerar på nästan samma sätt”, säger Mary Sommerlad, dermatolog i London och talesperson för British Skin Foundation.

Så skiljer de sig i känsla

Enligt forskare ligger den stora skillnaden i konsistensen. Kemiska filter löses i vatten eller olja och gör krämen lätt och genomskinlig. Mineralfilter består av fasta partiklar som kan lämna en vit hinna, även om nanoteknik minskat den effekten.

Men det är sant att vissa kemiska filter absorberas systemiskt.

”Vissa aktiva ingredienser kommer att hitta vägen till blodomloppet”, säger Brian Diffey.

“Huruvida det skadar oss eller inte återstår att se”, tillägger han.

Forskare understryker samtidigt att nanopartiklar i mineralfilter inte tar sig djupare än hudens yttersta lager, och att det i dagsläget saknas bevis för att varken mineral- eller kemiska solskydd orsakar skador på människor.

Byt ut din gamla solkräm

Oavsett vilket filter du väljer finns en sak att tänka på, nämligen hållbarheten. Enligt farmaceuter har solskydd en begränsad hållbarhet. En öppnad förpackning håller bara i ungefär ett år, sedan minskar skyddseffekten mot solens UV-strålar. För att vara säker på att krämen fungerar som den ska bör du köpa en ny varje säsong.

“Solskydd har en hållbarhet som håller ett år från att de öppnats”, säger farmaceuten Emma Berg.

Oöppnade förpackningar gäller till det datum som står angivet på tuben eller flaskan. Symbolen med en burk och ett öppnat lock, där det exempelvis står ”12M”, betyder att krämen håller tolv månader efter att den öppnats.

Du bör köpa en ny solkräm – varje år (Foto: Erik Simander/TT).

SPF viktigare än innehåll

Miljöaspekten är däremot mer omdiskuterad. Vissa kemiska filter har förbjudits i bland annat Hawaii för att skydda korallrev, men forskare menar att klimatförändringar är ett betydligt större hot än solkräm.

”SPF är SPF”, säger Antony Young.

“Det spelar egentligen ingen roll vilka ingredienserna är”, påpekar han.

Forskarnas slutsats är att det i slutändan inte spelar så stor roll vilken du använder, så länge du använder den ordentligt.

