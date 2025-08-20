Diskussionen om solkräm återkommer år efter år. Men vad vet vi egentligen – och finns det något skydd som är bättre än det andra?
Solkrämsdilemmat: mineral eller kemiskt filter?
Intresset för solskydd med mineralfilter framför kemiska filter ökar.
Men i en granskning från BBC framhåller forskare att skillnaderna inte alltid är så stora som de ofta framställs.
Två typer av filter i solkräm
Apoteket och Apotek Hjärtat förklarar att solkrämer bygger på två filtertyper: kemiska filter, som absorberar UV-strålarna, och fysikaliska filter, även kallade mineralfilter, som lägger sig som en barriär på huden.
Båda fungerar, men enligt forskare har missförstånd lett till att mineralprodukter ofta uppfattas som mer ”naturliga” och kemiska filter som farliga.
”Allt är kemikalier”, säger Brian Diffey, emeritusprofessor i fotobiologi vid University of Newcastle och upphovsman till solskyddets UVA-stjärnklassificering.
Han förklarar att de så kallade kemiska filtren egentligen är kolbaserade ämnen som absorberar UV-strålningen, medan mineralfiltren, främst zinkoxid och titandioxid, är oorganiska men fortfarande kemiska substanser.
BBC rapporterar att missuppfattningen går tillbaka till 1970-talet, då den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beskrev att kemiska filter absorberar UV-strålning medan mineralfilter reflekterar den. Enligt forskarna är det en felaktig bild som lever kvar än i dag.
Reflekterar eller absorberar?
“Folk säger att mineraliska solskydd reflekterar ultraviolett strålning. Och det är inte sant”, säger Antony Young, professor emeritus i experimentell fotobiologi vid King’s College London.
Forskare pekar på att mineralfilter i själva verket absorberar omkring 95 procent av UV-strålningen och sprider resten. En stor studie från 2015 slog fast att mineral- och kemiska filter fungerar på nästan identiskt sätt.
”Du behöver inte bestämma om du vill att UV-energin ska absorberas eller reflekteras, för de fungerar på nästan samma sätt”, säger Mary Sommerlad, dermatolog i London och talesperson för British Skin Foundation.
Så skiljer de sig i känsla
Enligt forskare ligger den stora skillnaden i konsistensen. Kemiska filter löses i vatten eller olja och gör krämen lätt och genomskinlig. Mineralfilter består av fasta partiklar som kan lämna en vit hinna, även om nanoteknik minskat den effekten.
Men det är sant att vissa kemiska filter absorberas systemiskt.
”Vissa aktiva ingredienser kommer att hitta vägen till blodomloppet”, säger Brian Diffey.
“Huruvida det skadar oss eller inte återstår att se”, tillägger han.
Forskare understryker samtidigt att nanopartiklar i mineralfilter inte tar sig djupare än hudens yttersta lager, och att det i dagsläget saknas bevis för att varken mineral- eller kemiska solskydd orsakar skador på människor.
Byt ut din gamla solkräm
Oavsett vilket filter du väljer finns en sak att tänka på, nämligen hållbarheten. Enligt farmaceuter har solskydd en begränsad hållbarhet. En öppnad förpackning håller bara i ungefär ett år, sedan minskar skyddseffekten mot solens UV-strålar. För att vara säker på att krämen fungerar som den ska bör du köpa en ny varje säsong.
“Solskydd har en hållbarhet som håller ett år från att de öppnats”, säger farmaceuten Emma Berg.
Oöppnade förpackningar gäller till det datum som står angivet på tuben eller flaskan. Symbolen med en burk och ett öppnat lock, där det exempelvis står ”12M”, betyder att krämen håller tolv månader efter att den öppnats.
SPF viktigare än innehåll
Miljöaspekten är däremot mer omdiskuterad. Vissa kemiska filter har förbjudits i bland annat Hawaii för att skydda korallrev, men forskare menar att klimatförändringar är ett betydligt större hot än solkräm.
”SPF är SPF”, säger Antony Young.
“Det spelar egentligen ingen roll vilka ingredienserna är”, påpekar han.
Forskarnas slutsats är att det i slutändan inte spelar så stor roll vilken du använder, så länge du använder den ordentligt.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
