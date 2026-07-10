MacKenzie Scott har nu gett bort 46 procent av sin förmögenhet

240 miljarder kronor – och räkningen växer

Scott har sedan 2020 skänkt bort mer än 26 miljarder dollar, motsvarande cirka 240 miljarder kronor. Enbart under 2025 gav hon bort 7,2 miljarder dollar, vilket gjorde henne till USA:s största enskilda storgivare.

Giving Pledge har förändrats sedan Warren Buffett, Bill Gates och Melinda French Gates lanserade initiativet. Samtidigt pressar miljardärsbarnen i allt högre grad sina familjer att snabba på välgörenheten (Foto: John Peterson/AP/TT)

Hon har nu gett bort 46 procent av sin totala förmögenhet, som uppgår till cirka 35,8 miljarder dollar (ungefär 330 miljarder kronor). Det gör henne till den tredje mest generösa filantropen i världen.

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Donationen till Active Minds är bara den senaste i en lång rad under 2026. Scott har även skänkt över 640 miljoner kronor till Meals on Wheels America, 84,5 miljoner dollar till Girl Scouts USA, 90 miljoner dollar till klimatinitiativet Forests, People, Climate och 436 miljoner dollar till Habitat for Humanity.

Sverige: Flest miljardärer per capita

Kontrasten mot Sverige är slående. Sverige har i dag 51 dollarmiljardärer enligt Affärsvärlden, fler per capita än USA.

Trots det har inte en enda svensk skrivit under Giving Pledge, Warren Buffetts löfte om att ge bort minst hälften av sin förmögenhet. Bland över 250 undertecknare från 30 länder saknas Sverige helt. Även Norges Kjell Inge Røkke har skrivit under. Men ingen Persson, ingen Wallenberg, ingen Rausing.

”Sverige saknar ofta kunskap och strukturer för hur filantroper kan engagera sig effektivt”, säger Charlotte Rydh, vd för Giva Sverige.

I USA finns en djupt rotad kultur av att förmögna individer tar ett synligt ansvar för samhället. Scott är det tydligaste exemplet. I Sverige har traditionen snarare varit att ge anonymt, i testamenten eller via forskningsstiftelser.

Cristina Ljungberg, en av få svenska filantroper med tillgångar i miljardklassen som talar öppet om sitt givande, har beskrivit det så: ”Det finns en övertygelse här om att alla bör vara lika.”

”Gör världen sämre”

Scotts givande har inte bara väckt beundran. Elon Musk kallade nyligen hennes donationer för något som ”tyvärr gör världen sämre”. Melinda French Gates svarade med att Scotts handlingar ”talar starkare än ord”.

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Gillar inte välgörenhet. Elon Musk hävdar att MacKenzie Scott gjort världen sämre genom att ge bort motsvarande 240 miljarder kronor. (Foto: Chris Szagola/AP-TT)

Samtidigt har en ny generation miljardärsbarn börjat kräva att deras föräldrar ger bort pengarna snabbare. Scott lyfts i det sammanhanget fram som en förebild för så kallad tillitsbaserad filantropi, där givaren litar på mottagarens omdöme.

Av de 256 miljardärer som undertecknat Giving Pledge har hittills bara nio uppfyllt löftet. Med 46 procent bortskänkt närmar sig MacKenzie Scott gränsen.