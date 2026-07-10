Polen är Europas nya tillväxtraket och står inför historiskt kliv

Råvarubas och fabriksgolv

Till skillnad från många europeiska grannar sitter Polen på en strategisk bas av råvaror och tillverkning. Bloomberg beskriver att utländska investerare radar upp sig. En ny koppargruva i sydvästra delen av landet. Taiwanesiska satsningar inom elbils- och halvledarsektorn. Och en medelklass som expanderar snabbt nog att driva en inhemsk konsumtionsboom.

Få europeiska länder kan erbjuda samma kombination. Polen levererar både produktionskapacitet och en växande hemmamarknad.

Polacker köper Västeuropa

Det handlar inte bara om att ta emot kapital. Polska företag annonserade 22 förvärv i Västeuropa under förra året, det högsta antalet någonsin. Nio av affärerna genomfördes i Tyskland, inom sektorer som fordon, IT och livsmedelsproduktion.

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Det är en historisk vändning. Från att ha varit en lågkostnadsdestination för utländska direktinvesteringar har Polen blivit ett land som självt köper upp väletablerade västerländska varumärken.

Ukrainas återuppbyggnad

En faktor som sällan lyfts i börskontexten men som kan bli avgörande är Polens positionering som logistik- och affärsnav för Ukrainas återuppbyggnad.

Vid Ukraine Recovery Conference i Gdańsk i juni tecknades 160 avtal värda över 10 miljarder euro, enligt Ukrinform. EU betalade ut 3,2 miljarder euro under sitt nya finansieringsinstrument för Ukraina. Världsbanken lade 3,4 miljarder dollar på bordet.

Förvaltare på Barings Emerging EMEA Opportunities, säger till MoneyWeek att Polen skulle tjäna stort på ”en varaktig fred i Ukraina” tack vare landets roll i återuppbyggnaden och dess position som regionalt nav.

Försvarsmuskler

Parallellt med den ekonomiska boomen spenderar Polen 4,48 procent av BNP på försvaret. Det är bland de högsta i Nato. Det köper säkerhet, men ställer frågor om finanspolitisk hållbarhet.

EU-kommissionen varnar för att den polska statsskulden kan överstiga 100 procent av BNP redan 2036 om nuvarande utgiftstrend fortsätter.

Vad det betyder för investerare

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FTSE Russell uppgraderade redan Polen till utvecklad marknad 2018, som det första centraleuropeiska landet någonsin.

Om MSCI och S&P Dow Jones följer efter innebär det att globala indexfonder tvingas vikta om. Kapital som i dag allokeras via tillväxtmarknadsfonder skulle i stället flöda in genom bredare index för utvecklade marknader.

Det kan ge Warszawabörsen en helt ny typ av investerarbas. Och med ett P/E-tal runt 10 för Wig20 handlas polska storbolag fortfarande med rejäl rabatt mot globala snitt.

Polen har gjort resan från planekonomisk bakgård till europeisk tillväxtmotor på en generation.

Frågan är om landet klarar försvarsnotan, skuldsättningen och de politiska spänningarna utan att tappa fart.