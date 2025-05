Allt fler miljardärer i Sverige – men hon ger bort sin förmögenhet

Under våren kommer många av Sveriges bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor, och det är en perfekt tidpunkt att ta ett helhetsgrepp om föreningens ekonomi. De senaste åren har frågor om räntenivåer, avgiftshöjningar och kostnader varit centrala, både på årsmötena och i media. Men nu när inflationen har sjunkit och räntorna har stabiliserats, är det ett …

Bryter tystnaden

Enligt Dagens Nyheter har antalet miljardärer i Sverige ökat från 28 till 542 på 25 år. Trots det är det få som berättar vad deras pengar går till. Ljungberg tror att det handlar om tyst kultur och gamla värderingar.

“Det finns en övertygelse här om att alla bör vara lika. Om någon då har mer än nödvändigt ses det som ett tecken på ett systemfel, och då är det bäst att hålla tyst”, säger hon.

Att ställa upp i intervjuer har därför inte varit självklart för henne.

“Jag tycker att det här är rätt obehagligt. Men när man begriper att man kan inspirera andra att bidra, med sina tillgångar, nätverk, kunskap och affärsverksamheter, är det värt det”.

Läs också: Miljarder i soptunnan, chefer som ger upp och en ikon i redaktionen. Dagens PS

Sverige – miljardärernas nya hem

Hur har Sverige fått så många miljardärer? (Foto: Unsplash)

Från att ha varit ett land känt för jämlikhet och höga skatter har Sverige blivit en magnet för kapital. BBC har tidigare beskrivit landet som en europeisk hotspot för superrika. Bakom miljardärsboomen finns flera faktorer. Den starka techsektorn, låga räntor och ett skattesystem utan arvsskatt och med låg kapitalskatt har banat väg för snabb förmögenhetstillväxt.

ANNONS

Ekonomijournalisten Andreas Cervenka kommenterar utvecklingen så här:

“Detta har skett på ett slags försåtligt sätt – man märker det inte riktigt förrän efter att det har hänt”.

I dag står miljardärernas samlade rikedom för cirka 70 procent av Sveriges BNP. Ändå diskuteras sällan vad rikedomarna används till. Det saknas också forskning på området. Stefan Einarsson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, säger till DN:

“Det verkliga beloppet är större, eftersom familjer och individer ofta skänker privat”.

Satsar strategiskt

Cristina Ljungberg har valt en annan väg än många i hennes ekonomiska position. Hon är medgrundare till The Case for Her, Giving Wings och Firestorm Foundation. Genom dessa organisationer stöder hon initiativ inom hälsa, kultur och rättigheter, ofta med fokus på kvinnor och unga.

Hon är också initiativtagare till Nordic Philanthropy Summit och har arbetat för att skapa bättre infrastruktur kring filantropi i Sverige. För henne är det avgörande att givandet sker med eftertanke.

“Filantropi kan göra stor skada, ofta för att man inte tagit reda på vilka omständigheter som råder på en plats. Det är precis därför det filantropiska kapitalet måste tas på allvar och hanteras lika seriöst som andra sorters tillgångar”.

Läs även: Klimatsatsningar lönar sig – här är företagen som lyckas. Dagens PS

ANNONS

Läs även: Elcykel eller vanlig cykel – vad är bäst för hälsan? Dagens PS