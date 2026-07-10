Källor: Iransk mordkomplott mot Trump

Israels ambassad i USA har avböjt att kommentera uppgifterna om mordplanerna på Trump för tidningen.

Ända sedan USA dödade den iranske toppgeneralen Qassem Soleimani i en attack mot Irak under Trumps första mandatperiod 2020 har Iran utlovat hämnd mot landet enligt WSJ.

Kort efter det att uppgifterna publicerades av WSJ uppgav Israels premiärminister Benjamin Netanyahus kansli att han talat med Trump över telefon.

”President Trump uppdaterade premiärministern om USA:s handlingsplaner i Persiska viken”, skriver kansliet i ett inlägg på X.

De senaste dagarna har det återigen varit stormigt mellan Iran och USA med flera attacker sinsemellan och på onsdagen uppgav Trump att han såg vapenvilan med Iran som avslutad.

Parterna kom i början av juni överens om vapenvilan i fråga och en tidsfrist på 60 dagar under vilken de ska förhandla fram en fredslösning.