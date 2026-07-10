Israel har delat underrättelseinformation med USA som påstås visa att Iran nyligen övervägt planer på att mörda president Donald Trump, uppger flera källor med insyn för The Wall Street Journal.
Källor: Iransk mordkomplott mot Trump
Vita huset vill inte kommentera uppgifterna för tidningen utan hänvisar till ett uttalande från Trump på onsdagen, om att Iran vill se honom död.
De vill förinta USA:s ledare – jag. Jag är på varje lista. Jag såg det i morse. Och hittills, antar jag, har jag väl haft lite tur, men det kanske inte varar så länge, sade han till reportrar under Natomötet i Ankara.
Israels ambassad i USA har avböjt att kommentera uppgifterna om mordplanerna på Trump för tidningen.
Ända sedan USA dödade den iranske toppgeneralen Qassem Soleimani i en attack mot Irak under Trumps första mandatperiod 2020 har Iran utlovat hämnd mot landet enligt WSJ.
Kort efter det att uppgifterna publicerades av WSJ uppgav Israels premiärminister Benjamin Netanyahus kansli att han talat med Trump över telefon.
”President Trump uppdaterade premiärministern om USA:s handlingsplaner i Persiska viken”, skriver kansliet i ett inlägg på X.
De senaste dagarna har det återigen varit stormigt mellan Iran och USA med flera attacker sinsemellan och på onsdagen uppgav Trump att han såg vapenvilan med Iran som avslutad.
Parterna kom i början av juni överens om vapenvilan i fråga och en tidsfrist på 60 dagar under vilken de ska förhandla fram en fredslösning.