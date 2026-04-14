Mycket snack men lite verkstad, kan summera världens miljardärer. Många lovar att ge, men gör det inte. I den debatten finns det som ett namn som sticker ut: MacKenzie Scott. Nu har hon gjort det igen.
Hon har gett bort 240 miljarder – nu gör hon det igen
2010 lanserade Warren Buffett tillsammans med Bill och Melinda Gates det filantropiska initiativet The Giving Pledge. Syftet var att uppmuntra miljardärer att skänka bort merparten av sina förmögenheter till filantropiska ändamål.
Det har gått sådär med det, konstaterade PS i fjol.
I början anslöt sig mellan 12 och 20 miljardärer till initiativet varje år. Sedan dess har antalet minskat. Så här långt har endast 9 av 256 miljardärer fullföljt det moraliska löftet att ge bort hälften av sin förmögenhet.
Men mot strömmen går alltså MacKenzie Scott.
Ger bort 640 miljoner
På sisådär sju år har Scott gett bort mer än 26 miljarder dollar, motsvarande cirka 240 miljarder kronor. Bara under 2025 gav hon bort 7,17 miljarder dollar.
Nu har hon donerat ytterligare 70 miljoner dollar, drygt 640 miljoner kronor, av sin förmögenhet, den här gången till organisationen Meals on Wheels America, som hjälper äldre i USA med mat och stöd.
Ska nå fler ensamma äldre
Donationen kommer i ett känsligt läge. Enligt organisationen står var tredje lokal verksamhet inför väntelistor och äldre kan behöva vänta i genomsnitt fyra månader på hjälp.
Meals on Wheels når redan över 2 miljoner äldre och personer som inte kan lämna sina hem varje år. Men behoven växer snabbt.
Pengarna från Scott ska därför användas för att stärka verksamheten på lång sikt och ge lokala aktörer mer resurser.
I ett uttalande till Fortune säger organisationens marknadschef Kristine Templin:
”Vi kommer att förvalta investeringen eftertänksamt och ansvarsfullt för att bidra till stordriftsfördelar och effekter som stärker kapaciteten hos lokala aktörer så att de kan nå fler äldre med mat, gemenskap och omsorg”.
En donation i mängden
För många hade 70 miljoner dollar varit en livsgärning. För Scott är det snarare ännu en rad i ett långt protokoll.
Totalt har hon gett bort cirka 46 procent av sin förmögenhet, som uppskattas till drygt 41 miljarder dollar.
Nyligen gav hon 7 miljoner dollar till Red Lake Nation College, 42 miljoner dollar till Elizabeth City State University samt stora summor till flera andra historiskt svarta universitet.
Totalt har hennes donationer till sådana lärosäten nu passerat 1 miljard dollar.
Ger utan krav – och förändrar spelreglerna
Men det är inte bara summorna som väcker uppmärksamhet.
Scott ger sina pengar utan krav på hur de ska användas – något som bryter mot hur många andra miljardärer arbetar, där donationer ofta är hårt styrda.
”Jag tror att hon är en trendsättare och en sorts moralisk motvikt till det sätt som Gates har arbetat på”, sa Bella DeVaan vid Institute for Policy Studies till Fortune förra året.
Hon tillade:
”Jag ser att det inte bara är en trend, utan att det förändrar vad som anses vara sunt förnuft kring tillitsbaserad filantropi”.
