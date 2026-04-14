Hon har gett bort 240 miljarder – nu gör hon det igen

Ska nå fler ensamma äldre

Donationen kommer i ett känsligt läge. Enligt organisationen står var tredje lokal verksamhet inför väntelistor och äldre kan behöva vänta i genomsnitt fyra månader på hjälp.

Meals on Wheels når redan över 2 miljoner äldre och personer som inte kan lämna sina hem varje år. Men behoven växer snabbt.

Pengarna från Scott ska därför användas för att stärka verksamheten på lång sikt och ge lokala aktörer mer resurser.

I ett uttalande till Fortune säger organisationens marknadschef Kristine Templin:

”Vi kommer att förvalta investeringen eftertänksamt och ansvarsfullt för att bidra till stordriftsfördelar och effekter som stärker kapaciteten hos lokala aktörer så att de kan nå fler äldre med mat, gemenskap och omsorg”.

En donation i mängden

För många hade 70 miljoner dollar varit en livsgärning. För Scott är det snarare ännu en rad i ett långt protokoll.

Totalt har hon gett bort cirka 46 procent av sin förmögenhet, som uppskattas till drygt 41 miljarder dollar.

Nyligen gav hon 7 miljoner dollar till Red Lake Nation College, 42 miljoner dollar till Elizabeth City State University samt stora summor till flera andra historiskt svarta universitet.

Totalt har hennes donationer till sådana lärosäten nu passerat 1 miljard dollar.

Ger utan krav – och förändrar spelreglerna

Men det är inte bara summorna som väcker uppmärksamhet.

Scott ger sina pengar utan krav på hur de ska användas – något som bryter mot hur många andra miljardärer arbetar, där donationer ofta är hårt styrda.

”Jag tror att hon är en trendsättare och en sorts moralisk motvikt till det sätt som Gates har arbetat på”, sa Bella DeVaan vid Institute for Policy Studies till Fortune förra året.

Hon tillade:

”Jag ser att det inte bara är en trend, utan att det förändrar vad som anses vara sunt förnuft kring tillitsbaserad filantropi”.

