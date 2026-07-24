Ukraina: Tackar nej till allt – utom försvarsminister

”Ingen annan roll”

Fedorov utvecklade svaret genom att hänvisa till vad en försvarsminister i Ukraina faktiskt konkret kan göra i dagens situation.

”Ingen annan roll innebär den faktiska befogenheten att bekämpa korruption vid upphandlingar, slutföra arméns omvandling, planera och genomföra asymmetriska operationer mot fienden, rensa ut en kultur av lögner och bristande ansvarsutkrävande inom systemet eller fullfölja de initiativ vårt team redan har påbörjat vid försvarsministeriet”, summerade Fedorov enligt Kyiv Independent.

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I spåren av att Fedorov fått lämna posten som försvarsminister har det genomförts stora demonstrationer i ett antal ukrainska städer.

Demonstranterna har krävt att ÖB Oleksandr Syrskyj skulle avskedas och att Fedorov skulle komma tillbaka som försvarsminister.

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Rök över S:t Petersburg sedan Ukraina skickat drönare mot magasin för e-handlaren Wildberries. I Ukraina fortsätter striden om posten som försvarsminister. (Foto: AP/TT)

Positionerar sig

Syrskyj har fått sparken men Fedorov har inte fått jobbet tillbaka. Därför har arrangörerna av protesterna nu uppmanat till fortsatta demonstrationer.

Till saken hör att de här konflikterna inom den politiska ledningen naturligtvis även handlar om den framtida ledningen av Ukraina.

Ingen tror att Volodymyr Zelenskyj vill eller orkar sitta kvar som president efter det slut på kriget alla hoppas på.

Efter en fred på Ukrainas villkor ska en ny ledning styra landet – och där är Myhailo Fedorov väl medveten om sin position som ung, populär politiker – och tillika sin position som ”något annan än Zelenskyj”.

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