Mychailo Fedorov vägrar envist. Det enda som kan få honom tillbaka i Ukrainas regering är att återfå posten som försvarsminister.
Ukraina: Tackar nej till allt – utom försvarsminister
Nyligen sparkade försvarsministern Mychailo Fedorov har nu återigen förklarat att han inte accepterar något annat erbjudande från president Volodymyr Zelenskyj än en comeback som försvarsminister.
Fedorov uttalade sig efter att ha haft flera möten med Zelenskyj, som senare under dagen meddelade att han erbjudit Fedorov flera alternativa poster, däribland en post som vice premiärminister med ansvar för militär innovation.
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”Tacksam mot presidenten”
”Jag är tacksam mot presidenten för alla erbjudna alternativ. Men i dag finns det bara tre positioner i landet som, vid sidan av trupperna på slagfältet, faktiskt avgör krigets gång. Det är presidenten, försvarsministern och överbefälhavaren för Ukrainas väpnade styrkor”, sade Fedorov i ett uttalande till journalister.
”Därför kommer jag inte att acceptera någon annan post än försvarsminister.”
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”Ingen annan roll”
Fedorov utvecklade svaret genom att hänvisa till vad en försvarsminister i Ukraina faktiskt konkret kan göra i dagens situation.
”Ingen annan roll innebär den faktiska befogenheten att bekämpa korruption vid upphandlingar, slutföra arméns omvandling, planera och genomföra asymmetriska operationer mot fienden, rensa ut en kultur av lögner och bristande ansvarsutkrävande inom systemet eller fullfölja de initiativ vårt team redan har påbörjat vid försvarsministeriet”, summerade Fedorov enligt Kyiv Independent.
I spåren av att Fedorov fått lämna posten som försvarsminister har det genomförts stora demonstrationer i ett antal ukrainska städer.
Demonstranterna har krävt att ÖB Oleksandr Syrskyj skulle avskedas och att Fedorov skulle komma tillbaka som försvarsminister.
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Positionerar sig
Syrskyj har fått sparken men Fedorov har inte fått jobbet tillbaka. Därför har arrangörerna av protesterna nu uppmanat till fortsatta demonstrationer.
Till saken hör att de här konflikterna inom den politiska ledningen naturligtvis även handlar om den framtida ledningen av Ukraina.
Ingen tror att Volodymyr Zelenskyj vill eller orkar sitta kvar som president efter det slut på kriget alla hoppas på.
Efter en fred på Ukrainas villkor ska en ny ledning styra landet – och där är Myhailo Fedorov väl medveten om sin position som ung, populär politiker – och tillika sin position som ”något annan än Zelenskyj”.
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