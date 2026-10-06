Pengarna, sommarstugan eller ett gammalt smycke. När ett arv ska fördelas kan familjen bli osams om mycket. Nära en miljon svenskar har redan varit med om det, visar en ny Sifo-undersökning.
Ditt arv kan splittra familjen – det här bråkar en miljon svenskar om
Vi har redan konstaterat att ett historiskt stort arvskifte väntar i Sverige. Faktum är att bostadsförmögenheter värda nära 2 000 miljarder kronor kommer byta ägare när 40-talistgenerationen lämnar över till sina barn och barnbarn.
Men med arv kommer ju, som så ofta, konflikter.
I en undersökning som Verian gjort på uppdrag av Familjens Jurist uppger 12 procent av svenskarna att de har varit i konflikt med familjemedlemmar om arv. Det motsvarar nära en miljon människor.
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Pengarna toppar listan
Fem procent av svenskarna uppger att de har bråkat om pengar i samband med arv.
Tre procent har haft konflikter om fastigheter, exempelvis sommarstugor. Lika många har blivit osams om smycken eller andra personliga föremål med affektionsvärde.
Även den avlidnes önskemål kan bli föremål för bråk. Tre procent uppger att de har haft konflikter om vad personen egentligen ville eller om muntliga löften som tolkats olika.
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Vem har fått mest och vem har gjort mest?
Per Bergmark, senior jurist på Familjens Jurist, möter familjer där olika uppfattningar om rättvisa gör arvet svårt att fördela.
”Det är ofta känslan av att ha blivit förbisedd eller orättvist behandlad snarare än själva summan på kontot som gör konflikten riktigt svår”, säger han.
Den som har tagit ett stort ansvar för en förälder kan ha sina förväntningar. Den som fått ett löfte kan ha andra. När förväntningarna sedan möter det som står på papper kan motsättningarna växa.
”Ett gammalt smycke kan vara värt mer för ett barn än pengarna på banken, och en sommarstuga kan bära på en hel barndom”, säger Bergmark.
Prata medan du kan förklara
Så, hur minskar vi risken för att arvet blir början på ett familjebråk?
Juristens råd är att börja med att ta reda på vilka arvsregler som gäller i din familj. Om du är gift eller sambo, har barn eller särkullbarn påverkar vem som ärver och hur arvet fördelas.
Nästa steg är att skriva ett testamente. Där kan du tydliggöra dina önskemål inom arvsreglernas ramar. Muntliga löften kan däremot glömmas bort eller uppfattas olika av dem som hört dem.
Testamentet bör också ses över när livet förändras, så att det fortfarande uttrycker hur du vill att arvet ska fördelas.
Om det fungerar i din familj är rådet att även prata med dina närstående om hur du har tänkt. Det gäller särskilt ägodelar med stort ekonomiskt eller känslomässigt värde. Då får de möjlighet att ställa frågor och du kan förklara dina önskemål själv.
Undersökningen bygger på 1 551 intervjuer med personer mellan 18 och 84 år i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen. Den genomfördes den 20-24 maj 2026.
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