Ditt arv kan splittra familjen – det här bråkar en miljon svenskar om 

Vem har fått mest och vem har gjort mest?

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Per Bergmark, senior jurist på Familjens Jurist, möter familjer där olika uppfattningar om rättvisa gör arvet svårt att fördela.

”Det är ofta känslan av att ha blivit förbisedd eller orättvist behandlad snarare än själva summan på kontot som gör konflikten riktigt svår”, säger han.

Den som har tagit ett stort ansvar för en förälder kan ha sina förväntningar. Den som fått ett löfte kan ha andra. När förväntningarna sedan möter det som står på papper kan motsättningarna växa.

”Ett gammalt smycke kan vara värt mer för ett barn än pengarna på banken, och en sommarstuga kan bära på en hel barndom”, säger Bergmark.

Prata medan du kan förklara

Så, hur minskar vi risken för att arvet blir början på ett familjebråk?

Juristens råd är att börja med att ta reda på vilka arvsregler som gäller i din familj. Om du är gift eller sambo, har barn eller särkullbarn påverkar vem som ärver och hur arvet fördelas.

Nästa steg är att skriva ett testamente. Där kan du tydliggöra dina önskemål inom arvsreglernas ramar. Muntliga löften kan däremot glömmas bort eller uppfattas olika av dem som hört dem.

Testamentet bör också ses över när livet förändras, så att det fortfarande uttrycker hur du vill att arvet ska fördelas.

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Om det fungerar i din familj är rådet att även prata med dina närstående om hur du har tänkt. Det gäller särskilt ägodelar med stort ekonomiskt eller känslomässigt värde. Då får de möjlighet att ställa frågor och du kan förklara dina önskemål själv.

Undersökningen bygger på 1 551 intervjuer med personer mellan 18 och 84 år i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen. Den genomfördes den 20-24 maj 2026.

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