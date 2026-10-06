906 falska nyhetsartiklar har publicerats i 163 riktiga redaktioners namn. BBC och Bloomberg är bland de kapade, liksom Politico och Euronews.
906 falska artiklar med riktiga loggor – BBC och Bloomberg bland de kapade
Siffran kommer från en genomgång som NewsGuard publicerade den 28 september.
Materialet sträcker sig från Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och framåt. Det mesta kommer från de ryska påverkansoperationerna Matrjoska och Storm-1516, resten från den äldre Doppelgänger.
De 906 artiklarna är spridda över 21 länder.
Metoden är alltid densamma
Mekaniken bygger på att låna en befintlig avsändare genom att kopiera redaktionernas loggor och sidlayout, och kampanjerna skapar ibland en sajt med en webbadress som ligger nära den äkta, som när en falsk Euronews-artikel lades upp på euronews.us.com.
Det gör det svårt för en vanlig användare att se att innehållet är falskt. Artiklarna innehåller ofta påhittade citat från verkliga sakkunniga.
Listan över kapade varumärken går från de största namnen till små lokala titlar som den brittiska regiontidningen The Yorkshire Post och franska La Montagne. Även ukrainska The Kyiv Independent finns med.
Euronews toppar med 82 falska artiklar sedan mars 2023.
Artikel med logo läsarna litar på
Den falska artikeln kommer med en logga läsaren litar på, i ett flöde där loggan är det enda som hinner registreras innan man läser vidare, och ibland med ett citat från en sakkunnig som finns men aldrig har sagt det.
NewsGuard pekar på AI som skälet till att förfalskningarna tagit över, eftersom de nu går att ta fram snabbt och i stor skala. I augusti stängde OpenAI ett kluster av ryska ChatGPT-konton som bland annat drev en sajt med kopierade och felaktigt tillskrivna forskartexter.
Berättelserna som sprids har ett mönster och går från påståenden att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj förskingrat västligt bistånd till anklagelser mot Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz.
Frankrike och Tyskland är efter Ukraina de länder som oftast träffas, och båda är bland Ukrainas tyngsta stödjare i Europa.
Ulf Kristersson (M) varnade i februari för att Ryssland vill minska stödet till Ukraina genom påverkan på det svenska valet, bland annat med AI-skapade falska budskap.
Franska valet 2027 i sikte
Takten har ökat under 2026, och sedan början av sommaren har 85 falska journalistiska innehåll kopplade till det franska presidentvalet våren 2027 spridits, rapporterar ECO med hänvisning till nyhetsbyrån AFP.
”Det finns en intensifiering av de ryska kampanjerna före val”, säger Chine Labbé, redaktionell chef på NewsGuard, till AFP. I det franska fallet började det enligt Labbé ”nio månader före valet, vilket är mycket tidigt”.
Franska medier är särskilt utsatta, och åtta av de 15 mest imiterade varumärkena är franska. Bland dem toppar Libération med 39 kapningar. Sedan mars 2023 har France 24 drabbats 34 gånger, enligt NewsGuard.
BBC ligger på 30, tyska Deutsche Welle på 28.
Cécile Mégie, som ansvarar för redaktionell strategi på France Médias Monde där France 24 ingår, säger till NewsGuard att hon är ”mycket oroad”. ”Det kan skada förtroendet, inte bara för våra medier utan för alla medier”, säger hon. ”Det skapar ett klimat av tvivel kring allt. Man kan inte längre säga säkert om något är sant eller falskt.”