906 falska artiklar med riktiga loggor – BBC och Bloomberg bland de kapade

Artikel med logo läsarna litar på

Den falska artikeln kommer med en logga läsaren litar på, i ett flöde där loggan är det enda som hinner registreras innan man läser vidare, och ibland med ett citat från en sakkunnig som finns men aldrig har sagt det.

NewsGuard pekar på AI som skälet till att förfalskningarna tagit över, eftersom de nu går att ta fram snabbt och i stor skala. I augusti stängde OpenAI ett kluster av ryska ChatGPT-konton som bland annat drev en sajt med kopierade och felaktigt tillskrivna forskartexter.

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Berättelserna som sprids har ett mönster och går från påståenden att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj förskingrat västligt bistånd till anklagelser mot Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz.

Frankrike och Tyskland är efter Ukraina de länder som oftast träffas, och båda är bland Ukrainas tyngsta stödjare i Europa.

Ulf Kristersson (M) varnade i februari för att Ryssland vill minska stödet till Ukraina genom påverkan på det svenska valet, bland annat med AI-skapade falska budskap.

Franska valet 2027 i sikte

Takten har ökat under 2026, och sedan början av sommaren har 85 falska journalistiska innehåll kopplade till det franska presidentvalet våren 2027 spridits, rapporterar ECO med hänvisning till nyhetsbyrån AFP.

”Det finns en intensifiering av de ryska kampanjerna före val”, säger Chine Labbé, redaktionell chef på NewsGuard, till AFP. I det franska fallet började det enligt Labbé ”nio månader före valet, vilket är mycket tidigt”.

Franska medier är särskilt utsatta, och åtta av de 15 mest imiterade varumärkena är franska. Bland dem toppar Libération med 39 kapningar. Sedan mars 2023 har France 24 drabbats 34 gånger, enligt NewsGuard.

BBC ligger på 30, tyska Deutsche Welle på 28.

Cécile Mégie, som ansvarar för redaktionell strategi på France Médias Monde där France 24 ingår, säger till NewsGuard att hon är ”mycket oroad”. ”Det kan skada förtroendet, inte bara för våra medier utan för alla medier”, säger hon. ”Det skapar ett klimat av tvivel kring allt. Man kan inte längre säga säkert om något är sant eller falskt.”

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