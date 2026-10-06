Norge vill förbjuda smarta glasögon i parker och köpcentrum

Varken straff eller lagrum är slutligt

Förbudet ska köpa tid för göra en grundlig utredning. Ett lagförslag ska läggas fram för Stortinget så snart det är möjligt, och en expertgrupp ska utreda en varaktig reglering av kroppsnära teknik. Undantag ska öppnas för sårbara grupper och för samhällsnyttig användning i avgränsade fall, enligt pressmeddelandet från den 5 oktober.

Vad som händer den som bryter mot förbudet framgår inte av pressmeddelandet: varken böter, straff eller vilken lag förbudet ska föras in i nämns. Inga märken eller tillverkare pekas ut, utan bara tekniken i sig.

I Sverige gäller mobilkamerans regler

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Integritetsskyddsmyndigheten gav i mars ut tio råd, med grundprincipen att samma regler gäller som för mobilkameran. Känns det olämpligt att filma med telefonen, är det troligen fel att filma med glasögonen.

Myndigheten varnar för smygfilmning i omklädningsrum och på toaletter, och påminner om att spridning kan utgöra olaga integritetsintrång och att dataskyddsförordningen gäller när material delas, skriver Realtid.

Råden har en konkret bakgrund. Friidrottaren Maja Åskag kontaktades på stan av en man med kameraglasögon och fick månader senare ett klipp från mötet skickat till sig. Hon var helt ovetande om att hon spelades in.

Sebastian Caicedo Gordh, jurist på IMY, säger enligt SVT att:

Riskerna med att tillåta den här typen av smarta glasögon och smygfilmande är att man får händelser som Majas.

Materialet stannar inte hos glasögonanvändaren

Materialet stannar inte nödvändigtvis hos den som filmar. Det kan gå vidare i tre led: tillverkaren kan enligt användarvillkoren använda inspelningarna, till exempel för att träna AI, materialet kan hamna hos utomstående, och den som filmat kan dela det i sociala medier eller privat.

Svenska skolor, gym och museer kan redan i dag införa egna förbud. Skillnaden mot Norges förslag är att staten fattar beslutet i stället för varje enskild verksamhet.

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