Norge tröttnar: Då höjs åldersgränsen på elspark kraftigt

Hjälmkrav har vi i Sverige likt för cyklar: Endast de under 15 år innefattas.

I jämförelse med våra grannländer, Norge, Finland och Danmark, är en av de mest påtagliga skillnaderna i regelverket att vi inte har någon åldersgräns på att köra elsparkcykel.

I Norge måste man vara 12 år för att köra elsparkcykel lagligt, i Finland och Danmark måste man vänta tills att man fyllt 15.

Den norska åldersgränsen är dock på väg att höjas kraftigt.

”Berättelserna är hjärtskärande”

Den norska regeringen vill nu höja åldersgränsen för elsparkcyklar från 12 till 16 år. Förslaget ska skickas ut på remiss, med förhoppningen att de nya reglerna kan vara på plats när elsparkcykelsäsongen drar igång nästa år.

”Föräldrar är väldigt oroliga för sina barn. Berättelserna om skadorna efter olyckor med elsparkcyklar är hjärtskärande. Särskilt när det gäller de allra yngsta, som har hela livet framför sig”, säger transportminister Kamzy Gunaratnam, enligt Dagbladet.

Det var för ett år sedan som regeringen gav norska transportmyndigheten i uppdrag att utreda en höjd åldersgräns. Nu går man vidare med förslaget, efter en utveckling där allt fler barn och unga skadas i olyckor med elsparkcyklar.

”Vi har sett en ökning av antalet svårt skadade efter olyckor med elsparkcyklar, och flera av dem som kommer till oss är just i den här åldersgruppen. Jag tror att det kan bidra till färre allvarliga olyckor framöver”, säger professorn Frank Becker till tidningen.