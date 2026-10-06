Dagens PS har tidigare rapporterat om hur Sverige har bland de slappaste regelverken kring elsparkcyklar i Norden, och kanske även i Europa. När Norge stramar åt reglerna verkar det som att Sverige laggar efter igen.
Norge tröttnar: Då höjs åldersgränsen på elspark kraftigt
Så länge motoreffekten är under 250 watt, hastighetsgränsen på 20 km/h hålls och man håller sig undan från gångbanor och trottoarer är det mer eller mindre fritt fram. Vissa tekniska bitar, ex bromsar och lysen behöver, också finnas – och att åka fler än en person är inte tillåtet.
Hjälmkrav har vi i Sverige likt för cyklar: Endast de under 15 år innefattas.
I jämförelse med våra grannländer, Norge, Finland och Danmark, är en av de mest påtagliga skillnaderna i regelverket att vi inte har någon åldersgräns på att köra elsparkcykel.
I Norge måste man vara 12 år för att köra elsparkcykel lagligt, i Finland och Danmark måste man vänta tills att man fyllt 15.
Den norska åldersgränsen är dock på väg att höjas kraftigt.
”Berättelserna är hjärtskärande”
Den norska regeringen vill nu höja åldersgränsen för elsparkcyklar från 12 till 16 år. Förslaget ska skickas ut på remiss, med förhoppningen att de nya reglerna kan vara på plats när elsparkcykelsäsongen drar igång nästa år.
”Föräldrar är väldigt oroliga för sina barn. Berättelserna om skadorna efter olyckor med elsparkcyklar är hjärtskärande. Särskilt när det gäller de allra yngsta, som har hela livet framför sig”, säger transportminister Kamzy Gunaratnam, enligt Dagbladet.
Det var för ett år sedan som regeringen gav norska transportmyndigheten i uppdrag att utreda en höjd åldersgräns. Nu går man vidare med förslaget, efter en utveckling där allt fler barn och unga skadas i olyckor med elsparkcyklar.
”Vi har sett en ökning av antalet svårt skadade efter olyckor med elsparkcyklar, och flera av dem som kommer till oss är just i den här åldersgruppen. Jag tror att det kan bidra till färre allvarliga olyckor framöver”, säger professorn Frank Becker till tidningen.
Storbritannien förbjuder alla privata elsparkcyklar
Storbritannien sticker ut i Europa genom att privatägda elsparkcyklar är förbjudna att använda på allmän väg och på offentliga platser.
De får visserligen säljas, men får i princip bara köras på privat mark med markägarens tillstånd, regelefterföljsamheten verkar dock vara låg. Enligt PACTS finns det över 1,2 miljoner privatägda elsparkcyklar i landet som används olagligt.
Paris: Obligatorisk reflexväst
I Paris har uthyrningssparkcyklar varit förbjudna sedan 2023, efter återkommande olyckor och problem med sparkcyklar som lämnats på trottoarer.
I somras skärptes också reglerna för de privata elsparkcyklarna i Paris. Numera gäller det att ha hjälm och reflexkläder på sig när man ska ut och köra.
Olyckorna ökar i Sverige
Svenska siffror visar att de allvarliga olyckorna med elsparkcykel ökar också här. Trots det har reglerna inte sett några större skärpningar. Infrastrukturministern Andreas Carlson (KD) konstaterade i somras till Aftonbladet att ”det är uppenbart att lagstiftningen inte har hängt med”.
Transportstyrelsen har därför fått i uppdrag till 2028 att utreda reglerna kring elsparkcyklar – några åtstramningar kan dock redan gå i laga kraft under nästa år.
Exakt vilka regelförändringar som kan väntas är ännu oklart.
”Arbetet har precis inletts och det är därför svårt att säga något om vad vi kommer föreslå för förändringar. Tydligt är dock att något behöver göras för att vända olyckstrenden, säger Katarina Norén, enhetschef på Transportstyrelsen.