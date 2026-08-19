Ryssland har tagit emot åtta ombyggda radarflygplan av typen A-50U. Dock har minst tre slagits ut och endast fyra uppges vara flygdugliga. Det spelar roll för Saabs plan Gripen, som förväntas möta dem på slagfältet.
Ryssland byggde åtta A-50U flygplan – fyra kan inte flyga
Planen är moderniserade A-50 från sovjettiden, enligt Defense Express.
Tre nedskjutna och skadade plan
Enligt samma genomgång skadades ett exemplar vid Machulishchy i Belarus i februari 2023 efter en drönarattack. Ett annat sköts ner över Azovska sjön den 14 januari 2024 och ett tredje förstördes över Krasnodarregionen den 23 februari samma år.
Ryssland har trappat upp användningen för att möta ukrainska kryssningsrobotar, rapporterar Militarnyi, som gått igenom drygt 1 600 rapporter från 4 juni till 2 augusti.
Mellan den 4 och 22 juni användes planen knappt mot Ukraina. Från den 23 juni patrullerade ett enskilt plan, mestadels nattetid, över ryskt bakre område, främst Uljanovsk och Samara.
Därför spelar det roll för Gripen
Defense Express bedömer att färre A-50U i luften begränsar Rysslands förmåga att ge målinformation till jaktplanen Su-35S och MiG-31BM, som bär den långräckviddiga roboten R-37M.
Saab tecknade den 30 juni ett kontrakt med Försvarets materielverk om 16 Gripen E till Ukraina, värt cirka 24,6 miljarder kronor, med leverans till FMV 2029-2030. Sverige avser dessutom att skänka upp till 16 Gripen C/D med start i början av 2027.
Dagens PS har rapporterat om EU-lånet som ska betala planen.
Den svenska leverantören med samma förmåga
Elva allierade länder, däribland Sverige, enades den 7 juli om att gemensamt anskaffa upp till tio GlobalEye för att ersätta Natos åldrande E-3-flotta. Saab uppgav samma dag att något kontrakt ännu inte hade tecknats och att förhandlingarna förs med upphandlingsorganet NSPA.
Den 7 juli inträffade två saker. Ryssland skickade upp fyra A-50U samtidigt, nästan hela den stridsdugliga flottan. Samma dag pekade Nato ut en svensk leverantör för sin framtida motsvarande förmåga.
PS analys
Ryska United Aircraft Corporation meddelade i september 2025 att ett beslut om serieproduktion av A-50U fattas först när pågående tester är klara, enligt TASS.
Chefskonstruktören Sergej Korotkov sa samtidigt att övergången till helt inhemska komponenter, framtvingad av sanktionerna, kräver ytterligare provning.
Något produktionsbeslut har alltså inte meddelats, utan det handlar om att renovera gamla flygplansskrov. Det är motsatsen till den serieproduktion som elva Natoländer nu förhandlar om.
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