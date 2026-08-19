Ryssland byggde åtta A-50U flygplan – fyra kan inte flyga

Därför spelar det roll för Gripen

Defense Express bedömer att färre A-50U i luften begränsar Rysslands förmåga att ge målinformation till jaktplanen Su-35S och MiG-31BM, som bär den långräckviddiga roboten R-37M.

Saab tecknade den 30 juni ett kontrakt med Försvarets materielverk om 16 Gripen E till Ukraina, värt cirka 24,6 miljarder kronor, med leverans till FMV 2029-2030. Sverige avser dessutom att skänka upp till 16 Gripen C/D med start i början av 2027.

Dagens PS har rapporterat om EU-lånet som ska betala planen.

Den svenska leverantören med samma förmåga

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Elva allierade länder, däribland Sverige, enades den 7 juli om att gemensamt anskaffa upp till tio GlobalEye för att ersätta Natos åldrande E-3-flotta. Saab uppgav samma dag att något kontrakt ännu inte hade tecknats och att förhandlingarna förs med upphandlingsorganet NSPA.

Den 7 juli inträffade två saker. Ryssland skickade upp fyra A-50U samtidigt, nästan hela den stridsdugliga flottan. Samma dag pekade Nato ut en svensk leverantör för sin framtida motsvarande förmåga.

PS analys

Ryska United Aircraft Corporation meddelade i september 2025 att ett beslut om serieproduktion av A-50U fattas först när pågående tester är klara, enligt TASS.

Chefskonstruktören Sergej Korotkov sa samtidigt att övergången till helt inhemska komponenter, framtvingad av sanktionerna, kräver ytterligare provning.

Något produktionsbeslut har alltså inte meddelats, utan det handlar om att renovera gamla flygplansskrov. Det är motsatsen till den serieproduktion som elva Natoländer nu förhandlar om.

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