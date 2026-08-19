Vapenmetaller hämtas på 6 000 meters djup till tre gånger priset

Det dyra priset är värt friheten

Utvinningen beräknas bli omkring tre gånger dyrare än brytning på land i Kina och kräva miljarder dollar under mer än ett decennium, enligt en branschuppskattning som Bloomberg redovisar.

Takaichis tillväxtstrategi räknar med cirka 5,7 miljarder dollar, cirka 53,9 miljarder kronor, i offentlig och privat finansiering till havsbottenresurser fram till 2040. USA har skrivit under ett samförståndsavtal kring projektet, men arbetet utförs fortfarande av Japan.

Landet anser att priset är värt att betala för att behålla egen produktion och minska beroendet av Kina.

Området är samtidigt militärt känsligt

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I juni 2025 gick ett kinesiskt hangarfartyg in i zonen för första gången. Besöket var kort och bröt inte mot folkrätten, men Tokyo protesterade. Programchefen för metallprojektet vid det japanska kabinettskansliet liknade händelsen vid att någon riktar en klinga mot landet.

I mars varnade försvarsminister Shinjiro Koizumi för ett säkerhetsvakuum bland Japans lättförsvarade Stillahavsöar. I juni anlände sjömålsrobotar av typen Type 12, ett system för elektronisk krigföring och drönaren ScanEagle II till ön.

Försvarsdepartementet uppger att leveransen gäller skarpskjutning mot havet. Ny radar, förlängd landningsbana och hamnanläggningar utreds.

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