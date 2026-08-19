Kina står för omkring 90 procent av världens tunga sällsynta jordartsmetaller som sitter i elbilsmotorer, vindkraftverk och robotstyrda vapen. Nu går USA och Japan ihop för att bryta beroendet av Kina genom att borra efter metaller i Stilla havet själva.
Vapenmetaller hämtas på 6 000 meters djup till tre gånger priset
Sedan i höstas har Beijing strypt flödet till Japan som svar på premiärminister Sanae Takaichis uttalanden om Taiwan. Exporten av dysprosium och terbium har legat på noll hela året.
Dubbelt så djupt som oljeriggarna
Vid korallön Minamitorishima, cirka 1 900 kilometer sydost om Tokyo, finns lera som forskare vid Tokyos universitet år 2018 uppskattade innehålla mer än 16 miljoner ton sällsynta jordartsmetaller.
Problemet är att man måste ner på omkring 6 000 meter. Oljeborrning till havs når ungefär hälften så långt, och trycket är runt 600 gånger högre än vid ytan, enligt Bloomberg.
Forskningsfartyget Chikyu lyfte ändå upp lera från mellan 5 700 och 6 000 meter tidigare i år, vilket Dagens PS rapporterade om. Ett fullskaligt brytningstest planeras till februari 2027, med lönsamhetsbedömning ett år senare.
Det dyra priset är värt friheten
Utvinningen beräknas bli omkring tre gånger dyrare än brytning på land i Kina och kräva miljarder dollar under mer än ett decennium, enligt en branschuppskattning som Bloomberg redovisar.
Takaichis tillväxtstrategi räknar med cirka 5,7 miljarder dollar, cirka 53,9 miljarder kronor, i offentlig och privat finansiering till havsbottenresurser fram till 2040. USA har skrivit under ett samförståndsavtal kring projektet, men arbetet utförs fortfarande av Japan.
Landet anser att priset är värt att betala för att behålla egen produktion och minska beroendet av Kina.
Området är samtidigt militärt känsligt
I juni 2025 gick ett kinesiskt hangarfartyg in i zonen för första gången. Besöket var kort och bröt inte mot folkrätten, men Tokyo protesterade. Programchefen för metallprojektet vid det japanska kabinettskansliet liknade händelsen vid att någon riktar en klinga mot landet.
I mars varnade försvarsminister Shinjiro Koizumi för ett säkerhetsvakuum bland Japans lättförsvarade Stillahavsöar. I juni anlände sjömålsrobotar av typen Type 12, ett system för elektronisk krigföring och drönaren ScanEagle II till ön.
Försvarsdepartementet uppger att leveransen gäller skarpskjutning mot havet. Ny radar, förlängd landningsbana och hamnanläggningar utreds.
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