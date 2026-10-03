Av unga företagsledare i Storbritannien och USA tror 95 procent att de har en ledande befattning före 30 år, enligt en ny undersökning för kontorsuthyraren IWG. Samtidigt har sysselsättningen bland svenska 22 till 25-åringar i AI-exponerade yrken minskat med upp till 5,5 procent.
95 procent av unga tror de blir chefer före 30 år
Dagens PS har tidigare beskrivit hur unga väljer bort yrken de tror att AI tar över. I IWG:s undersökning säger i stället 80 procent av de unga ledarna att AI ger dem kunskap som förr krävde års erfarenhet. Hela 78 procent säger att AI ökat deras självförtroende i chefsuppgifter. Vidare är 86 procent är övertygade om att de utvecklas snabbare än tidigare generationer, enligt IWG.
Underlaget är 1 000 företagsledare från 21 år i Storbritannien och USA. Hälften är i åldern 21 till 29 år, och samtliga tillfrågade av Censuswide mellan 12-15 juli i år.
Av de etablerade cheferna som är 35 år och uppåt, anser 80 procent att chefspositioner nås snabbare än i tidigare generationer. Vidare skulle 92 procent kunna tillsätta någon ur generation Z i företagsledningen, enligt samma undersökning.
Paradoxen: Instegsjobben minskar
För instegsjobben pekar siffrorna åt andra hållet. Sysselsättningen bland 22 till 25-åringar i AI-exponerade yrken minskade med upp till 5,5 procent i början av 2025, jämfört med yrken med lägre AI-exponering hos samma arbetsgivare. Den steg drygt 1 procent bland anställda över 50 år.
Bakom studien står forskare i Örebro, Århus och Kiel tillsammans med Arbetsmarknadens AI-råd, ett samarbete mellan parterna och AI Sweden, rapporterar Arbetsvärlden.
Patrick Joyce, chefekonom på Almega, säger att:
AI tar över de arbetsuppgifter som ofta ligger på mer juniora medarbetare.
Hans rapport bygger på en genomgång av över 800 000 jobbannonser där AI nämns i nästan var fjärde annons inom ekonomi och juridik.
I USA ligger sysselsättningen för 22 till 25-åringar i AI-exponerade yrken 19 procent under jämförbara grupper, enligt Stanfordforskarna Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar och Ruyu Chen. Det svenska tappet är därmed som mest knappt en tredjedel av det amerikanska, även om studierna bygger på olika data och perioder.
Jobben ändras snarare än försvinner
Antalet annonser för AI-exponerade instegsjobb med avancerade krav ökade samtidigt 35 procent från och med 2019, enligt PwC, och arbetsgivarna efterfrågar omdöme, kritiskt tänkande och samarbetsförmåga, skriver Realtid.
Samtliga svarande är redan företagsledare. Självförtroendet är alltså mätt hos dem som fått jobbet, inte hos dem som söker det.
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