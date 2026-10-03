95 procent av unga tror de blir chefer före 30 år

Underlaget är 1 000 företagsledare från 21 år i Storbritannien och USA. Hälften är i åldern 21 till 29 år, och samtliga tillfrågade av Censuswide mellan 12-15 juli i år.

Av de etablerade cheferna som är 35 år och uppåt, anser 80 procent att chefspositioner nås snabbare än i tidigare generationer. Vidare skulle 92 procent kunna tillsätta någon ur generation Z i företagsledningen, enligt samma undersökning.

Paradoxen: Instegsjobben minskar

För instegsjobben pekar siffrorna åt andra hållet. Sysselsättningen bland 22 till 25-åringar i AI-exponerade yrken minskade med upp till 5,5 procent i början av 2025, jämfört med yrken med lägre AI-exponering hos samma arbetsgivare. Den steg drygt 1 procent bland anställda över 50 år.

Bakom studien står forskare i Örebro, Århus och Kiel tillsammans med Arbetsmarknadens AI-råd, ett samarbete mellan parterna och AI Sweden, rapporterar Arbetsvärlden.

Patrick Joyce, chefekonom på Almega, säger att:

AI tar över de arbetsuppgifter som ofta ligger på mer juniora medarbetare.

Hans rapport bygger på en genomgång av över 800 000 jobbannonser där AI nämns i nästan var fjärde annons inom ekonomi och juridik.

I USA ligger sysselsättningen för 22 till 25-åringar i AI-exponerade yrken 19 procent under jämförbara grupper, enligt Stanfordforskarna Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar och Ruyu Chen. Det svenska tappet är därmed som mest knappt en tredjedel av det amerikanska, även om studierna bygger på olika data och perioder.