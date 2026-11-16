Estland stänger gränsen mot Ryssland 1 december – GRU pekas ut för sabotage

Enligt utrikesministern minskar stängningen Rysslands möjligheter att bedriva fientlig verksamhet i Estland och gör det svårare att kringgå sanktionerna. ”Genom att stänga gränsövergångarna skickar vi en tydlig signal till Kreml. Rysslands fientliga handlingar har ett pris”, skrev Tsahkna i utrikesministeriets pressmeddelande om beslutet.

Attacken riktades mot Threod Systems i Viimsi utanför Tallinn vid tretiden natten till lördag. Enligt Estonian World försökte sabotörerna krossa fönster för att hälla in brandfarlig vätska och sätta eld på byggnaden, men bolagets egen säkerhetspersonal stoppade dem och produktionen påverkades inte.

Åtta personer bosatta i Lettland har gripits misstänkta för attacken. Vid husrannsakningar på nio platser i Lettland hittade den lettiska säkerhetstjänsten sprängmedel, pyroteknik och ammunition.

Threod tillverkar attack- och spaningsdrönare och har kunder i närmare 30 länder, bland dem Ukraina. Det är andra gången i år som estnisk försvarsindustri angrips. I augusti brann en byggnad hos robottillverkaren Milrem Robotics i Tallinn, och i september slog Kaitsepolitsei fast att även den branden var beställd av rysk underrättelsetjänst och att gärningsmännen kom från Lettland.

Saab och andra företag inom vapen och försvar står i centrum när risken för ryskt sabotage mot Sverige ökar, enligt säkerhetspolisens analys. (Foto: David Magnusson /TT)

Säpos chef Charlotte von Essen sa förra veckan att risken för ryskt sabotage mot Sverige har ökat, främst mot verksamhet som stödjer Ukraina, och att svenska företag som levererar vapen och ammunition kan hamna i fokus. ”De senaste månaderna har vi sett en försämring”, sa hon i en intervju med Aftonbladet.

Så långt var regeringen inte beredd att gå i somras. I juli föreslog inrikesministeriet att nattstängningen av övergångarna i Narva, Luhamaa och Koidula skulle bli permanent, så att de bara skulle hålla öppet mellan klockan 7 och 19.

Statsstödd terrorism

På frågan från ERR om det fanns en hotbedömning som motiverade att stänga gränsen helt svarade inrikesminister Igor Taro att ”det har vi inte för tillfället”. Förra veckan kallade Taro de ryska hybridattackerna mot Estland för statsstödd terrorism.

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På söndagskvällen kallade ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zacharova beslutet russofobi. ”Om det är deras faktiska planer så passar det in på ytterligare ett fall av aggressiv och ohämmad russofobi”, sa hon enligt den statliga nyhetsbyrån Tass.

Omkring 444 000 gränspassager gjordes vid de tre övergångarna under första halvåret 2026, i snitt 2 450 om dagen. Antalet var 13 procent lägre än samma period året innan, enligt inrikesministeriets siffror.

Övergången i Narva har varit stängd för fordon sedan februari 2024, men där har finländare med släkt i Ryssland kunnat gå över till fots ända sedan Finland stängde sin östgräns i slutet av 2023. Enligt Yle drabbar stängningen den 1 december även dem.