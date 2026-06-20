Kom för tidigt till jobbet, sparkades och svetsaren som blev miljonär

22-åringen som fick sparken för flit

Det låter som satir, men det hände i Alicante. En 22-årig kvinna på ett logistikföretag fick sparken för att hon kom för tidigt till jobbet. Hennes pass började 07:30, men hon dök konsekvent upp mellan 06:45 och 07:00.

Arbetsgivaren gav henne först muntliga tillsägelser, sedan en skriftlig varning. Hon fortsatte ändå, ytterligare 19 gånger. Domstolen i Alicante klassade beteendet som ”grovt tjänstefel på grund av olydnad, illojalitet och förtroendebrott” och gav arbetsgivaren rätt att säga upp henne utan uppsägningstid.

Fallet blottlägger en intressant kulturkrock i europeisk arbetsrätt. I Sverige hade facket troligen reagerat annorlunda.

3D-printat hus på fem dagar

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I Kazakstan har byggföretaget BM Partners 3D-printat ett bostadshus på 100 kvadratmeter. Byggtiden: fem dagar. Totalkostnaden inklusive fönster, dörrar och möbler: 225 000 kronor.

Huset har en tryckhållfasthet på nästan 60 MPa, sex gånger starkare än vad som normalt används i landet, och klarar jordbävningar.

I Sverige kostar en villa i samma storlek runt 3 miljoner att bygga, exklusive tomt. Tekniken är fortfarande i sin linda, men prisskillnaden är så dramatisk att den reser en obekväm fråga: hur länge kan den svenska byggbranschen motivera sina kostnader?

Svetsaren som vaknade som miljonär

Juan Hernandez fick jobb som svetsare på SpaceX 2015 efter ett tips från en kompis. Inget märkvärdigt, ännu ett kontraktsjobb. Men som anställd fick han aktier värda 10 000 dollar.

Under tio år samlade han på sig runt 6 500 aktier, och till skillnad från många kollegor behöll han dem. Efter SpaceX historiska börsnotering är hans innehav värt över 10 miljoner kronor.

Hernandez historia har blivit en symbol för hur Silicon Valleys aktieoptioner kan förändra livet för vanliga anställda. Inte bara ingenjörer och chefer, utan svetsare, tekniker och montörer.

Danskarna som trodde de var på Mallorca

Den danska livsstilsinfluencern Sussie Frank och hennes man lämnade Jylland, tog färjan från Oskarshamn och klev i land på Gotland.

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Det som mötte dem stämde inte med bilden av Sverige. Inga röda stugor, inga skogar, inga sjöar. Istället kullerstensgator, medeltidsruiner, kalkstenshus och uteserveringar i vårsolen.

Danskarna häpnade och jämförde upplevelsen med Medelhavet. För den som aldrig besökt ön kan reaktionen verka överdriven, men Gotland i juni har en förmåga att överraska även inbitna Sverigeresenärer.

Dyrare frihet för husbilsägare

Den 7 juli träder EU:s nya säkerhetskrav GSR2 i kraft, och husbilsägare märker det i plånboken. Nya regler för husbilar kräver intelligent hastighetsassistans, automatisk nödbromsning, filhållning, trötthetsvarning och cybersäkerhet som standard.

Enligt tyska branschmedia kan merkostnaden överstiga tiotusen kronor per fordon. Sedan 2024 har kraven gällt helt nya modeller, men från och med i sommar gäller de alla nyregistreringar.

För en bransch som redan brottas med vikande nyförsäljning efter pandemiboomen kan tajmingen knappast vara sämre.

Sveriges rikaste genom tiderna

Vilka är de 20 rikaste svenskarna genom alla tider? Artikeln rankar inte bara efter förmögenhet utan efter tre dimensioner: faktiska pengar, ekonomisk makt och varaktighet.

Antonia Ax:son Johnson sitter på 126 miljarder. Stefan Persson har 180 miljarder. Men Wallenbergarna, som aldrig toppat en enda förmögenhetslista, kontrollerade 40 procent av Stockholmsbörsens värde på 70-talet. Så vad är egentligen rikedom och ekonomisk makt över tid?

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Listan utmanar bilden av att rikedom handlar om siffror på ett konto.