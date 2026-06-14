Ett komplett bostadshus. 100 kvadratmeter. Färdigt på fem dagar. Prislapp: 225 000 kronor. Att bygga en villa på samma yta i Sverige kostar runt 3 miljoner kronor, exklusive tomt. Så fungerar tekniken som kan förändra hela byggbranschen.
Huset kostade 225 000 kronor – byggt på fem dagar med en 3D-skrivare
I Almaty, Kazakstan, gjorde byggbolaget BM Partners något som låter omöjligt. De printade ett helt bostadshus med en 3D-skrivare. Stommen stod klar efter fem dagar.
Totalkostnaden, inklusive fönster, dörrar och möbler, landade på 20 500 euro. Det motsvarar cirka 225 000 svenska kronor.
Tål jordbävning magnitud 7
Huset är inte bara billigt. Det är byggt för att klara en av naturens mest destruktiva krafter. Betongblandningen har en tryckhållfasthet på nästan 60 MPa, sex gånger starkare än vad som normalt används i Kazakstan.
Blandningen utvecklades av danska COBOD International och mexikanska Cemex och består av lokal cement, sand och grus.
Kazakstan har extremt klimat med temperaturskillnader på över 100 grader mellan sommar och vinter. Väggarna isolerades med expanderad polystyrenbetong för att klara både hetta och kyla.
”Med det här projektet har vi tillgodosett Kazakstans akuta behov av jordbävningssäkra, moderna och effektiva bostadslösningar”, säger Marat Oshakhtiev, vd för BM Partners, till ingenieur.de.
Nu byggs hela kvarter med 3D-skrivare
Kazakstan var bara början. I danska Holstebro pågår Europas största 3D-printade bostadsprojekt. Totalt 36 studentlägenheter printas i betong av 3DCP Group.
Den sista byggnaden, sex lägenheter, tog fem dagar. Tre operatörer skötte hela jobbet. De första hyresgästerna flyttar in i augusti.
I tyska Heidelberg stod nyligen Europas största 3D-printade byggnad klar, ett datacenter på 600 kvadratmeter byggt med samma teknik.
Bakom samtliga projekt står COBOD, ett privat danskt teknikbolag grundat 2015 av Henrik Lund-Nielsen.
Bolaget har levererat över 90 skrivare till 35 länder och backas av tunga investerare som schweiziska Holcim, amerikanska GE och mexikanska Cemex.
30 procent billigare, en bråkdel av tiden
Tekniken pressar byggkostnader med upp till 30 procent, enligt amerikanska 3D-byggbolaget ICON. Byggtiden kapas från månader till dagar. Och arbetskraften minskar drastiskt.
Prisskillnaderna beror på land och ambitionsnivå. I Kazakstan: 225 000 kronor. Att bygga en villa på 100 kvadratmeter i Sverige kostar runt 3 miljoner kronor, exklusive tomt.
Sverige har knappt börjat
Concrete Print i Tumba utanför Stockholm byggde landets första 3D-printade hus redan 2021. Det var 24 kvadratmeter. Något genombrott har det inte blivit.
Det trots att byggkostnaderna är höga, att Sverige har det Economist kallar störst risk för bostadsbubbla i världen, och att Boverket varnar för en osynlig bostadskris.
I Danmark flyttar hyresgäster in om två månader. Tekniken erbjuder snabbare och miljövänligare byggen som kräver en bråkdel av arbetskraften.
Frågan är inte längre om det fungerar. Frågan är varför Sverige inte använder det.