Huset kostade 225 000 kronor – byggt på fem dagar med en 3D-skrivare

Nu byggs hela kvarter med 3D-skrivare

Kazakstan var bara början. I danska Holstebro pågår Europas största 3D-printade bostadsprojekt. Totalt 36 studentlägenheter printas i betong av 3DCP Group.

Den sista byggnaden, sex lägenheter, tog fem dagar. Tre operatörer skötte hela jobbet. De första hyresgästerna flyttar in i augusti.

ANNONS

I tyska Heidelberg stod nyligen Europas största 3D-printade byggnad klar, ett datacenter på 600 kvadratmeter byggt med samma teknik.

Projektet ”DREIHAUS” visar hur 3D-konstruktionsprinting kan leverera bostäder 30 % snabbare och 10 % mer kostnadseffektivt än konventionella metoder, samtidigt som den strukturella kvaliteten bibehålls och miljöpåverkan minskas. Foto: COBOD

Bakom samtliga projekt står COBOD, ett privat danskt teknikbolag grundat 2015 av Henrik Lund-Nielsen.

Bolaget har levererat över 90 skrivare till 35 länder och backas av tunga investerare som schweiziska Holcim, amerikanska GE och mexikanska Cemex.

30 procent billigare, en bråkdel av tiden

Tekniken pressar byggkostnader med upp till 30 procent, enligt amerikanska 3D-byggbolaget ICON. Byggtiden kapas från månader till dagar. Och arbetskraften minskar drastiskt.

Prisskillnaderna beror på land och ambitionsnivå. I Kazakstan: 225 000 kronor. Att bygga en villa på 100 kvadratmeter i Sverige kostar runt 3 miljoner kronor, exklusive tomt.

Sverige har knappt börjat

Concrete Print i Tumba utanför Stockholm byggde landets första 3D-printade hus redan 2021. Det var 24 kvadratmeter. Något genombrott har det inte blivit.

ANNONS

Det trots att byggkostnaderna är höga, att Sverige har det Economist kallar störst risk för bostadsbubbla i världen, och att Boverket varnar för en osynlig bostadskris.

I Danmark flyttar hyresgäster in om två månader. Tekniken erbjuder snabbare och miljövänligare byggen som kräver en bråkdel av arbetskraften.

Frågan är inte längre om det fungerar. Frågan är varför Sverige inte använder det.