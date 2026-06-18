De 20 rikaste svenskarna genom tiderna – de är inte de du tror

Så har vi räknat

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Ekonomhistoriker använder tre etablerade metoder för att jämföra förmögenheter över tid. Inflationsjustering räknar om gamla belopp via konsumentprisindex, men blir opålitligt före 1900-talet. Köpkraft fångar vad pengarna faktiskt räckte till.

Andel av BNP mäter hur stor del av landets ekonomi personen kontrollerade, den metod som ekonomhistoriker föredrar för långa jämförelser. Ingen metod är perfekt.

Tillsammans ger de en bild som ingen av dem klarar ensam. Rangordningen nedan viktar ekonomisk makt tyngst, sedan personlig förmögenhet, sist varaktighet.

Topplistan nedan börjar nedifrån med plats 20:

20. Familjen Bonnier – de som äger samtalet

Gerhard Bonnier öppnade en bokhandel i Köpenhamn 1804. Sonen Albert startade förlaget i Stockholm och efterlämnade 3,5 miljoner kronor år 1900, nära 200 miljoner i dagens pengar. Karl Otto Bonnier köpte kontrollen över Dagens Nyheter 1909.

Idag delar 102 familjemedlemmar ur sjunde generationen på ett medieimperium med bland annat DN och Dagens Industri. Bonniers dagstidningar utgör en fjärdedel av den totala dagspressupplagan i Sverige.

Ingen enskild Bonnier är dollarmiljardär. Men den som kontrollerar informationsflödet kontrollerar samtalet. Det har familjen gjort i 170 år. Den makten saknar prislappar.

19. Familjen Stenbeck – advokaten som försåg sig kraschen

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Hugo Stenbeck (1890-1977) var affärsadvokat och en av utredningsmännen i Kreuger-konkursen 1932. Inifrån konkursen förstod han vad tillgångarna var värda.

Fyra år senare grundade han Investment AB Kinnevik tillsammans med greve Wilhelm Klingspor. Stenbeck lånade sig in i bolaget medan hans klienter tvekade. Med tiden blev han rikare än dem allihop.

Sonen Jan (1942-2002) var av ett helt annat virke. Han lanserade TV3 1987, Sveriges första fria reklamfinansierade TV-kanal. Han startade Millicom, Tele2 och MTG och förvandlade ett gammalt industribolag till ett medie- och telekomimperium.

Hans förmögenhet nådde runt 13 miljarder i dagens penningvärde. Han dog plötsligt 2002. Dottern Cristina tog över vid 24 års ålder och för imperiet vidare.

18. Birger Jarl (ca 1210-1266) – riksbyggaren

Birger Jarl bar inte kungatitel men styrde Sverige som jarl, rikets högsta ämbete under kungen. Gift med prinsessan Ingeborg blev han förmyndare åt sin tioårige son Valdemar som kröntes 1251.

Hans viktigaste handling var ekonomisk. Han grundade Stockholm och förvandlade det till rikets politiska och kommersiella centrum.

Inom några decennier var det Sveriges folkrikaste plats och nav för all handel mellan Mälardalen och Östersjön. Han gav köpmän från Lübeck och Hamburg skattefrihet för att locka kapital.

Den som grundar ett lands huvudstad och öppnar handelsvägen kontrollerar mer än den som äger ett enskilt företag.

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17. Fredrik Lundberg (1951-) – tålamodets mästare

Fredrik Lundberg, född i Norrköping, tog över efter sin far Lars Erik som startade ett byggföretag 1944. Med dubbla examina från Handelshögskolan och KTH utvecklade han en investeringsfilosofi som kan kokas ned till tre ord: obelånat, billigt, tålmodigt.

Aktieportföljen är aldrig belånad. Fastigheterna knappt det. Han köper bra bolag när de är billiga och väntar. Idag kontrollerar han Lundbergföretagen, Industrivärden, Holmen och Hufvudstaden.

Förmögenhet: runt 88 miljarder kronor. I en tid av techraketer och kryptomiljonärer representerar Lundberg det motsatta. Kapital som byggs över generationer, en kvartalsrapport i taget.

16. Alfred Nobel (1833-1896) – han som gav bort allt

Familjen Nobel byggde ett industriimperium i Ryssland under hela 1800-talet med verksamhet inom olja, vapen och sprängmedel. Alfred uppfann dynamiten 1866 och skapade en förmögenhet på sprängmedel och oljeinvesteringar.

Vid sin död 1896 ägde han 33 miljoner kronor, runt 2 miljarder i dagens penningvärde. Han var en av Europas rikaste.

Sedan gjorde han något ingen annan på listan gjort. Han testamenterade 31 av 33 miljoner till en stiftelse.

Avkastningen skulle gå till dem som gjort ”mänskligheten den största nytta”. Släktingarna fick en halv procent. De försökte stoppa testamentet i domstol och förlorade.

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Nobels förmögenhet var inte den största. Men ingen annan svensk rikedom har fått en sådan efterverkan i flera generationer.

15. Familjen Rausing – förpackningen som förändrade världen

Ruben Rausing köpte ut sin kompanjon Erik Åkerlund och blev ensam ägare till förpackningsbolaget. På 1940-talet bad han laboratorieassistenten Erik Wallenberg hitta ett sätt att förpacka mjölk i papper.

Wallenberg löste problemet: en papperscylinder vikt i båda ändar. Tetra Pak patenterades 1951 och revolutionerade livsmedelsförpackningar globalt.

Idag har familjen en samlad förmögenhet på runt 100 miljarder kronor, fördelad på tredje generationen: Kirsten, Finn och Jörn Rausing genom Tetra Laval-koncernen.

De hör till de mest sekretessomgärdade miljardärerna i landet. En fördel med att äga ett privat bolag, ingen kvartalsrapport, inga aktieanalytiker, inga rubriker.

14. Familjen Douglas – greve med MBA från Harvard

Gustaf Douglas (1938-2023) föddes in i svensk adel, son till en diplomat. Han utbildade sig på Harvard Business School med MBA 1964 och blev vd för Dagens Nyheter och Expressen 1973-1980 innan han hittade sin verkliga kallelse som var industriella investeringar.

1984 grundade han Investment AB Latour. Året efter köpte han Securitas och drev det från ett svenskt vaktbolag till en global säkerhetskoncern.

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1988 förvärvade Securitas låstillverkaren Assa, som blev Assa Abloy, världsledande inom lås och säkerhet.

Familjens innehav värderas till runt 120 miljarder kronor. Douglas visade att svensk adel inte bara var anor utan även en stor portion entreprenörskap.

13. Familjen Ax:son Johnson – 150 år av tyst makt

Axel Johnson importerade kol till Stockholms järnverk 1873. Sonen Axel Ax:son Johnson II expanderade kraftigt och byggde upp en koncern med varv, byggbolag och industri, bland annat grunden till dagens NCC.

Antonia Ax:son Johnson, född i New York med svensk far och brasiliansk mor, utbildade sig i psykologi och ekonomi vid Stockholms universitet.

Hon tog över som styrelseordförande 1982 och ledde koncernen i 33 år innan dottern Caroline Berg tog vid. Under hennes tid förvandlades imperiet till en modern handels- och industrigrupp med Axfood (Willys, Hemköp), Mekonomen och investmentbolaget Nordstjernan.

Förmögenheten uppgår till runt 126 miljarder kronor. Hon är Sveriges rikaste kvinna.

12. Erik Åkerlund (1877-1940) – den bortglömde entreprenören

Erik Åkerlund var skollärarens son från Ockelbo som startade sin affärskarriär med en konkurs i symaskinsbranschen. Därifrån tog han sig till att bli en av Sveriges absolut rikaste.

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Med JP Åhlén grundade han Åhlén & Åkerlunds Förlag 1906. Jultidningen såldes i 96 000 exemplar första året. När han sålde förlaget till Bonnier 1929 krävde han drygt 9 miljoner kronor kontant. Det var mer än hela Bonnier-familjens samlade förmögenhet vid den tidpunkten.

Samma år startade han Åkerlund & Rausing med Ruben Rausing, bolaget som gav upphov till Tetra Pak. Själv ägde han Europas största privatyacht Stella Marina, palatset i Diplomatstaden, tidningarna Aftonbladet och Stockholms-Tidningen och en Duesenberg, världens dyraste bil.

Han dog 1940, bara 63 år gammal. Få känner till hans namn idag.

11. Martin Lorentzon (1969-) – miljonen som blev 146 miljarder

Martin Lorentzon växte upp i Småland, utbildade sig på Chalmers och flyttade till San Francisco 1995. Han grundade Tradedoubler 1999, Europas ledande affiliatenätverk.

2006 träffade han den 23-årige Daniel Ek via förvärvet av Advertigo. Lorentzon gav Ek en miljon euro för att starta ett nytt bolag ihop.

Det bolaget var Spotify. Idag ligger Lorentzons förmögenhet på runt 146 miljarder kronor.

För fem år sedan stod han på plats 13 bland Sveriges rikaste. Nu är han tvåa efter Persson.

En miljon euro till en 23-åring. Det kan vara det bästa frökapitalet i svensk affärshistoria.

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10. Stefan Persson (1947-) – H&M-arvingen

Stefan Persson toppar dagens listor med runt 180 miljarder kronor. Han äger 36 procent av H&M, grundat av hans far Erling 1947, och stora fastighetstillgångar genom Ramsbury Invest.

Rikast i Sverige just nu, men ur ett ett historiskt perspektiv räcker det inte till topp fem.

9. Karl XIV Johan (1763-1844) – marskalken som blev kung

Jean-Baptiste Bernadotte var soldat, marskalk under Napoleon och prins av Ponte Corvo innan svenska riksdagen valde honom till kronprins 1810. Han besteg tronen som Karl XIV Johan åtta år senare.

Han kom med pengar. Dels egna, dels hustrun Désirées kapital. 1815 använde han Guadeloupe-ersättningen, en stor summa som förvaltades av kronan, för att lösa hela Sveriges statsskuld. I utbyte fick kungahuset en evig annuitet. Appanaget tredubblades till 300 000 riksdaler om året.

Kontrasten till dagens kungahus är slående. Carl XVI Gustaf har en personlig förmögenhet på runt 700 miljoner kronor. Det svenska hovet hör till Europas mest blygsamma.

Från en kung som avskrev en hel statsskuld till en monark som lever på statens anslag. Ingen annan svensk dynasti har genomgått en sådan ekonomisk förvandling. Bra eller dåligt beror på vem man frågar.

8. Axel Oxenstierna (1583-1654) – 42 år vid makten

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Ingen svensk har hållit i tyglarna så länge. Axel Oxenstierna utnämndes till rikskansler på nyåret 1612 och avgick med döden 42 år senare.

Han föddes in i högadelns förmögnaste skikt, ärvde en stor förmögenhet och byggde vidare genom att konstruera den statsapparat han sedan styrde.

När Gustav II Adolf stupade vid Lützen 1632 blev Oxenstierna Sveriges verkliga ledare under drottning Kristinas minderårighet.

Han skrev 1634 års regeringsform, dirigerade utrikespolitiken och säkrade de territoriella vinsterna från trettioåriga kriget.

Kombinationen av personlig rikedom, politisk makt och administrativ kontroll under fyra decennier saknar motstycke i svensk historia.

7. Familjen Wallenberg (1856-idag) – sex generationer av makt

André Oscar Wallenberg grundade Stockholms Enskilda Bank 1856. Brodern Knut blev en av landets rikaste under sin tid som bankchef och skapade sin förmögenhet helt själv, utan arv.

Investor AB bildades 1916 som ett sätt att kringgå lagar som förbjöd banker att äga industriaktier. Det blev vapnet som cementerade familjens makt. På 1970-talet kontrollerade Wallenberg-sfären 40 procent av börsens värde.

Idag rör det sig om tillgångar värda runt 500 miljarder kronor med inflytande över ABB, Ericsson, SEB, Atlas Copco och AstraZeneca.

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Ingen enskild Wallenberg toppar någon lista. Kapitalet ligger i stiftelser. Men i varaktighet är familjen unik. Sex generationer och 170 år av obruten ekonomisk makt.

6. Louis De Geer (1587-1652) – vapenleverantören som ägde stormakten

Holländaren Louis De Geer anlände till Sverige på 1620-talet med kapital, kontakter och kunskap om europeisk vapenproduktion.

Han kontrollerade järnbruk i Uppland, Södermanland, Närke och Värmland, grundade Afrikanska kompaniet 1649 och adlades 1641.

Den avgörande detaljen är att hela den svenska armén beväpnades med vapen och ammunition från hans bruk.

Sverige var en militär supermakt, och den supermakten var beroende av en enda privatperson. Hans dokumenterade förmögenhet uppgick till 607 000 riksdaler specie. Dagens PS har konstaterat att ingen annan familj påverkat Sverige på samma sätt, inte ens Wallenberg.

5. Ingvar Kamprad (1926-2018) – möbelhandlaren

Bloombergs miljardärsindex toppnoterade Ingvar Kamprad på 58,7 miljarder dollar 2015, runt 600 miljarder kronor. Det räckte till topp tio globalt. Forbes angav samtidigt 3,4 miljarder, en sjuttondel av Bloombergs siffra.

Diskrepansen säger något viktigt om moderna förmögenheter. IKEA styrs genom Stichting INGKA Foundation i Nederländerna.

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Räknas stiftelsens tillgångar som Kamprads? Bloomberg sa ja. Forbes sa nej. Beroende på svaret är han antingen historiens rikaste svensk eller bara en av många miljardärer. Han dog 2018.

4. Gustav Vasa (1496-1560) – konfiskerade kyrkans rikedomar

Genom reformationen tog Gustav Vasa kyrkans guld, silver, klockor och marker, tillgångar som samlats under århundraden. Vid sin död kontrollerade kronan ungefär 60 procent av all mark.

Han investerade i järnbruk, stålproduktion och vapenindustri. Översatt till dagens BNP handlar det om tusentals miljarder. Han var suverän, inte privatperson.

Hans rikedom var absolut makt, inte pengar i modern mening. Ingen affär gjordes i Sverige utan hans godkännande.

3. Gustav II Adolf (1594-1632) – armén som hade ett land

Gustav II Adolf ärvde ett bankrutt rike indraget i tre krig. Han var sjutton år. Inom två decennier hade han byggt Europas modernaste militär och ritat om kontinentens maktbalans.

Genidragen var ekonomisk. Han insåg att rikedom inte kom ur jord utan ur handel. Han tog kontroll över Östersjökustens hamnstäder och skapade ett svenskt monopol på koppar, järn och virke.

Riga blev imperiets kassako. Vid 1650 exporterade Sverige över 17 300 ton järn per år, tre fjärdedelar av all export.

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Historiker har beskrivit det som ett ”militärindustriellt komplex med en stat”. Sverige var inte ett land som hade en armé. Det var en armé som hade ett land.

2. Ivar Kreuger (1880-1932) – 75 miljarder dollar som gick upp i rök

I mätbara termer är Ivar Kreuger den rikaste privatpersonen som levt i Sverige. Han kontrollerade runt tre fjärdedelar av världens tändsticksproduktion och lånade hundratals miljoner dollar till europeiska stater mot monopolrättigheter.

Britannica Money anger ”hundratals miljoner dollar” vid peak, minst 75 miljarder dollar i dagens penningvärde. Även den konservativa siffran gör honom rikare än Kamprad och Persson tillsammans.

Men imperiet vilade delvis på uppblåst bokföring. Hans lån till svenska banker motsvarade 10 procent av BNP. När bubblan sprack den 12 mars 1932 hittades Kreuger död i sin lägenhet i Paris.

Wallenberg-sfären plockade upp tillgångarna billigt ur konkursboet och byggde vidare på ruinerna. Kreuger-kraschen omformade hela det svenska näringslivet.

1. Bo Jonsson Grip

Inget namn dyker upp lika ofta bland historiker när frågan om Sveriges rikaste ställs.

Riksdrotsen Bo Jonsson Grip (cirka 1335-1386) lånade pengar till kronan och fick mark tillbaka. Ju mer kungen behövde, desto mer land hamnade i hans händer.

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Vid sin död kontrollerade han runt två tredjedelar av riket: hela Finland, Stockholms slott, Bergslagen, Norrland. Runt 1 500 gårdar och flera slott, däribland Gripsholm som bär hans ätts namn.

Han var inte kung. Han var privatperson. Ändå ägde han mer av Sverige än vad Gustav Vasa någonsin gjorde. Sveriges Radios Vetenskapsradion har kallat honom ”Sveriges mest förmögne person genom tiderna”.

Han hade inga aktier, inga bankkonton, inga bolag. Men han ägde landet. Och det gör honom till den rikaste svensken som någonsin levt.

Topplista

Rang Namn Period Förmögenhet / makt 1 Bo Jonsson Grip 1360-1386 Ägde ~2/3 av riket 2 Ivar Kreuger 1920-tal ~75 mdr USD (idag) 3 Gustav II Adolf 1611-1632 Monopol på Östersjöhandeln 4 Gustav Vasa 1523-1560 60% av Sveriges mark 5 Ingvar Kamprad 1970-2018 ~600 mdr SEK (Bloomberg) 6 Louis De Geer 1620-1652 Beväpnade hela armén 7 Fam. Wallenberg 1856-idag ~500 mdr, 40% av börsen (70-t) 8 Axel Oxenstierna 1612-1654 Styrde riket i 42 år 9 Karl XIV Johan 1818-1844 Löste statsskulden 10 Stefan Persson 1980-idag ~180 mdr SEK 11 Martin Lorentzon 2006-idag ~146 mdr SEK 12 Erik Åkerlund 1906-1940 Rikare än Bonnier 1929 13 Fam. Ax:son Johnson 1873-idag ~126 mdr SEK 14 Fam. Douglas 1960-idag ~120 mdr SEK 15 Fam. Rausing 1950-idag ~100 mdr SEK 16 Alfred Nobel 1860-1896 ~2 mdr SEK (idag) 17 Fredrik Lundberg 1980-idag ~88 mdr SEK 18 Birger Jarl 1248-1266 Grundade Stockholm 19 Fam. Stenbeck 1936-idag Kinnevik, TV3, Tele2 20 Fam. Bonnier 1850-idag 1/4 av dagspressen

Moderna förmögenheter baseras på Forbes och Bloomberg Billionaires Index (2025-2026). Historiska uppskattningar bygger på akademisk forskning, bland annat Lunds universitets studie och Money.com:s metodik. Kreugers inflationsjusterade förmögenhet varierar mellan källor. Britannica Money anger minst 75 miljarder dollar. Listan viktar ekonomisk makt tyngst, sedan personlig förmögenhet, sist varaktighet.

