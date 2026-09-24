Tyskland sätter 2045 som en ett slutmål när landet enbart använder rena energikällor. Slut med fossilt inom 20 år alltså, och i ren tysk anda finns det givetvis en konkret plan för hur man ska lyckas nå dit.
Konkret plan – Tyskland ska bara ha ren energi inom 20 år
Tyskland vill fasa ut sina fossila källor inom 20 år för att 2045 enbart kunna förlita sig på ren energi.
Samtidigt står det dock klart att Tyskland, precis som många andra länder, behöver allt mer energi, inte minst till datacenter som förser ländernas ökade AI-aptit.
En ny rapport från den federala nätmyndigheten visar exempelvis att Tyskland behöver bygga dussintals nya gaskraftverk för att klara energiförsörjningen.
Motsägelsefullt i Tyskland
Samtidigt uppger Tyskland att man inte vill förbjuda förbränningsmotorer som tidigare skulle ske 2035. I stället vill man ha kvar bilar med förbränningsmotor – om de kan köras på syntetiska bränslen.
Tyskland vill dock satsa grönt de närmaste decennierna, så pass mycket att landet alltså ska kunna presentera sig som klimatneutralt 2045, året då enbart rena energikällor ska få användas.
Konkret färdplan – geopolitiken viktig
Tysklands regering har presenterat en färdplan för hur landet ska minska och på sikt avsluta sitt beroende av fossila bränslen. Planen innebär bland annat en fortsatt kraftig utbyggnad av förnybar energi och en ökad elektrifiering av transportsektorn. EU:s system för handel med utsläppsrätter ska samtidigt bidra till att pressa industrin bort från kol, olja och fossil gas, enligt Euronews.
Att ställa om sin energi handlar inte bara om att mindre utsläpp för att ett land som Tyskland. Det handlar, kanske ännu mer, om geopolitik – vilket vi tydligt sett på sistone i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet.
”Om situationen i Hormuzsundet avgör om människor har råd att ta sig till jobbet varje dag, är det en ohållbar situation”, säger den tyske miljöministern Castern Schneider och tillägger:
”Det är inte bara extrema väderhändelser runt om i världen som visar hur brådskande det är att göra mer för att skydda klimatet.”
Komplicerad omställning
Tyskland står dessutom inför en komplicerad omställning. Landet är Europas största ekonomi och har länge haft en omfattande industri som varit beroende av fossil energi.
Den nya färdplanen innebär därför inte att kol, olja och gas försvinner omedelbart. Med 2045 har regeringen nu emellertid satt som slutpunkt för ett energisystem som under mer än ett sekel varit en grundpelare för den tyska industrin.
Den tyska satsningen kommer samtidigt som hela EU har höjt ambitionsnivån. I mars antogs ett bindande mål om att unionens nettoutsläpp av växthusgaser ska minska med 90 procent till 2040 jämfört med 1990. EU ska därefter nå klimatneutralitet 2050.
Få länder har planer
Trots att närmare 200 länder vid klimattoppmötet COP28 2023 enades om en global omställning bort från fossila bränslen är det fortfarande få som har presenterat detaljerade nationella färdplaner.
I Europa var Frankrike först. Tidigare i år presenterade landet en plan för att minska beroendet av olja och gas fram till 2050. De två sista franska kolkraftverken ska enligt planen stängas senast 2027.
Frankrike vill dessutom att två av tre nya bilar som säljs 2030 ska vara eldrivna. Det ska kombineras med fler laddstationer och ökad elektrifiering av bussar och tunga fordon.
Nederländerna har också presenterat en nationell energiplan för att styra ekonomin bort från fossila bränslen.
Till skillnad från Tyskland och Frankrike har landet däremot inte satt något bindande slutdatum för användningen.
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