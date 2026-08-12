Yenen tappade halva stödköpet: Nu vilar allt på Bank of Japan

Dagens PS rapporterade när Japan och USA gick samman om insatsen. Storleken är inte offentliggjord, men OMFIF uppskattar den japanska delen till omkring 75 miljarder dollar, motsvarande 714,2 miljarder kronor, och den amerikanska till mellan 5 och 10 miljarder dollar, motsvarande cirka 47,5 till 95 miljarder kronor.

Politiken pressar åt två håll

Allt hänger på ränteskillnaden. Bank of Japan lämnade styrräntan oförändrad på 1,0 procent den 31 juli, medan Federal Reserve behöll intervallet 3,50 till 3,75 procent den 29 juli, enligt respektive centralbank.

Beslutet i Tokyo togs med röstsiffrorna 8 mot 1, där ledamoten Hajime Takata ville höja till 1,25 procent, och banken varnade samtidigt för att kärninflationen kan hamna tydligt över tvåprocentsmålet, enligt CNBC.

Sanae Takaichis regering vill samtidigt öka utgifterna för teknik, försvar och hushållens konsumtion, vilket drar åt motsatt håll mot en starkare valuta.

PS analys: Nästa besked avgörs i Tokyo

Stödköpet ändrar priset, men inte kalkylen. Jesper Koll på Monex Group säger till CNBC att åtgärden skrämt marknaden men inte har upphävt att kapital söker sig dit avkastningen är högst.

Realtid har tidigare beskrivit hur en avveckling av de positioner som finansierats med billiga yenlån kan spridas globalt, eftersom de ligger utspridda över aktier och obligationer världen över.

Risken för svenska sparare ligger inte i yenkursen utan i tempot. Höjer Bank of Japan långsamt kan positionerna avvecklas ordnat. Får Takatas linje majoritet i höst, blir anpassningen abrupt, och då säljs just de globala tillgångar som ligger i svenska fondportföljer.

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