Fyra veckor efter börsdebuten: 38 procent av börslikviden borta

Bolaget redovisar en nettoförlust på 14,5 miljoner euro, cirka 159,5 miljoner kronor, för första halvåret jämfört med en miljon euro, eller elva miljoner kronor, i fjol, enligt rapporten till CNMV.

Intäkterna steg samtidigt 15,7 procent till 515 miljoner euro, motsvarande 5 668 miljoner kronor, och justerad ebitda ökade 44,9 procent till 119,8 miljoner.

Dagens PS följer löpande hur jättenoteringarna drar kapital från övriga marknaden.

Därför krympte kassan

Förlusten uppstår främst vid investeringstakten. Digi lade 205 miljoner euro, eller 2 256 miljoner kronor, på fibernät och eget mobilnät under halvåret. Det är 36 procent mer än i fjol, enligt Bolsamanía.

Kassautflödet blev 51 miljoner euro, eller 561,2 miljoner kronor, motsvarande 38 procent av emissionslikviden, enligt El Confidencial.

Halvåret slutade den 30 juni, så noteringspengarna hade ännu inte kommit in.