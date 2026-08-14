Digi genomförde årets största notering på den spanska börsen den 16 juli. Fyra veckor senare kom första rapporten som börsbolag: Fjortondubblad förlust.
Fyra veckor efter börsdebuten: 38 procent av börslikviden borta
Förutom förlusten avslöjar Digi Spain Telecoms rapport även en tung investeringstakt och ett kassautflöde som motsvarar 38 procent av emissionslikviden. Samma prövning väntar höstens noteringskandidater.
Bolaget redovisar en nettoförlust på 14,5 miljoner euro, cirka 159,5 miljoner kronor, för första halvåret jämfört med en miljon euro, eller elva miljoner kronor, i fjol, enligt rapporten till CNMV.
Intäkterna steg samtidigt 15,7 procent till 515 miljoner euro, motsvarande 5 668 miljoner kronor, och justerad ebitda ökade 44,9 procent till 119,8 miljoner.
Dagens PS följer löpande hur jättenoteringarna drar kapital från övriga marknaden.
Därför krympte kassan
Förlusten uppstår främst vid investeringstakten. Digi lade 205 miljoner euro, eller 2 256 miljoner kronor, på fibernät och eget mobilnät under halvåret. Det är 36 procent mer än i fjol, enligt Bolsamanía.
Kassautflödet blev 51 miljoner euro, eller 561,2 miljoner kronor, motsvarande 38 procent av emissionslikviden, enligt El Confidencial.
Halvåret slutade den 30 juni, så noteringspengarna hade ännu inte kommit in.
Vad emissionen räcker till
Nyemissionen gav 134 miljoner euro, cirka 1 474,5 miljoner kronor, netto, medan årets investeringsplan ligger på omkring 400 miljoner, eller 4 402 miljoner kronor.
Värderingen skrevs dessutom ned till 1 662 miljoner euro, motsvarande 18 315 miljoner kronor, före debuten, och bara 20 procent av kapitalet placerades, enligt El Español. Aktien handlas till 5,63 euro den 14 augusti, 0,5 procent över teckningskursen.
Så påverkar det Unitrees och Anthropics debut
Mönstret återkommer bland höstens kandidater, alltså kapitalintensiva bolag som tar in pengar mitt i en pågående utbyggnad.
Unitree prissatte sin notering i Shanghai den 6 augusti till en värdering kring 9 miljarder dollar, cirka 85,5 miljarder kronor, med handelsstart väntad inom kort.
Anthropic siktar på september eller början av oktober, enligt Wall Street Journal. Realtid har beskrivit värderingarna inför höstens stora noteringar.
PS analys: Digi visar hur kort tiden är mellan klockringning och första facit. Ett bolag som bygger nät för 400 miljoner euro om året hinner inte visa kassaflöde på ett kvartal, men marknaden börjar mäta direkt. Samma matteexempel väntar Unitree och Anthropic i höst, snabbare än prospekten antyder.
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