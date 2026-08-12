Det låter som ett skämt, men för det franska energibolaget EDF har det blivit ett återkommande problem. En stor svärm av maneter har återigen tvingat kärnkraftverket Gravelines i norra Frankrike att stänga av flera reaktorer.
Maneter invaderar franskt kärnkraftverk – för andra året i rad
Händelsen inträffade dessutom nästan exakt ett år efter en liknande invasion som slog ut hela anläggningen.
Då ledde det till att kraftverket, som kan försörja runt fem miljoner hushåll, sattes ur drift.
Nytt manetproblem
Nu ett år senare är det alltså dags igen.
När den stora mängden maneter drogs in i anläggningens vattenintag under tisdagen täpptes filtertrummorna igen.
Resultatet blev att tre reaktorer, nummer 2, 3 och 4, stängdes av. Produktionen i reaktor 1 reducerades samtidigt till hälften som en försiktighetsåtgärd. Reaktor 5 var redan avstängd för planerat underhåll, medan reaktor 6 fortsatte att producera el.
”Team på plats är fullt mobiliserade för att säkerställa anläggningarnas säkerhet och återansluta reaktorerna till det nationella elnätet”, uppger EDF i ett uttalande enligt Politico.
EDF betonar att det inte innebär någon fara för kärnkraftverkets säkerhet, personalen eller miljön.
Det handlar i stället om ett problem med kylsystemets vattenintag. När filtren blockeras måste anläggningen minska eller stoppa produktionen för att säkerställa att kylningen fungerar som den ska.
Varmare klimat leder till problem
Med ett varmare klimat kan maneter ta över haven, där även andra länder som Sverige har drabbats. Natursidan rapporterade 2013 om när Oskarshamns tredje reaktor stängdes efter att stora mängder öronmaneter blockerat kylrören. Den svenska marinbiologen Lene Möller förklarade då att arten trivs i överfiskade eller syrefattiga områden och att den kan ”ta över ekosystemet” när förhållandena är rätt.
I helgen arbetade franska fartyg med att förhindra maneterna att närma sig kärnkraftverket men det blev till sist för mycket när manetsvärmen växte från ”cirka 100 kilogram” till ”flera tiotals ton”, uppger EDF.
Maneterna utgör ingen kärnkraftskatastrof – men de visar hur något så oväntat som förändringar i havsmiljön kan få konkreta konsekvenser för Europas energiförsörjning.
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