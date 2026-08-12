Maneter invaderar franskt kärnkraftverk – för andra året i rad

Nytt manetproblem

Nu ett år senare är det alltså dags igen.

När den stora mängden maneter drogs in i anläggningens vattenintag under tisdagen täpptes filtertrummorna igen.

Resultatet blev att tre reaktorer, nummer 2, 3 och 4, stängdes av. Produktionen i reaktor 1 reducerades samtidigt till hälften som en försiktighetsåtgärd. Reaktor 5 var redan avstängd för planerat underhåll, medan reaktor 6 fortsatte att producera el.

”Team på plats är fullt mobiliserade för att säkerställa anläggningarnas säkerhet och återansluta reaktorerna till det nationella elnätet”, uppger EDF i ett uttalande enligt Politico.

EDF betonar att det inte innebär någon fara för kärnkraftverkets säkerhet, personalen eller miljön.

Det handlar i stället om ett problem med kylsystemets vattenintag. När filtren blockeras måste anläggningen minska eller stoppa produktionen för att säkerställa att kylningen fungerar som den ska.