Think Pink-skandalen är långt ifrån avslutad. Östhammar kommun har nu beslutat att Grangex dotterbolag Dannemora Iron ska städa upp avfallet som kommunen själv gav tillstånd till.
Think Pink-skandalen: Grangex tvingas städa för 10 miljoner
Dagens PS har sedan tidigare följt Think Pink-härvan, där Fariba Vancor, tidigare känd som Bella Nilsson, dömdes till sex års fängelse för grovt miljöbrott brevid fyra andra medbrottslingar.
De tusentals ton byggavfall som dumpades vid Dannemora gruva redan sommaren 2020 ska nu bort från platsen. Saneringskostnaden beräknas landa på upp till tio miljoner kronor.
Det är en smärtsam räkning för ett bolag vars aktie (GRANGX) handlas kring 60-kronorsnivån och vars fokus just nu ligger på att slutföra finansieringen av Sydvarangergruvan i Norge.
Kommunen gav tillstånd utan bakgrundskontroll
Tillståndet att tillfälligt mellanlagra upp till 10 000 ton avfall vid Dannemora gruva tillhörde inte Think Pink, utan ett annat, mindre bolag. De två bolagen hade ingen formell koncernkoppling.
Den enda kopplingen mellan bolagen var privat: Det bolag som hade tillståndet ägdes av Bella Nilssons (Fariba Vancors) svärfar.
Trots det var det Think Pink som körde in avfallet på området.
Grangex vd Christer Lindqvist har offentligt uttalat sig till Afv och sagt att kommunen genom en enkel slagning hade kunnat se att det gällde ett 50 000-kronorsbolag med en 80-årig huvudman. Efter att ha sett detta borde kommunen aldrig ha gett tillstånd, menar Lindqvist.
Markägaren sitter fast med notan
Think Pink är försatt i konkurs och de dömda saknar tillgångar. Då träder Miljöbalkens princip om markägaransvar in automatiskt. Det spelar ingen roll att Grangex köpte Dannemora Iron i augusti 2020 och omedelbart stoppade all vidare avfallsintroduktion. Kommunen kan inte rikta krav mot någon annan.
Det är en klassisk riskfaktor som investerare i gruvbolag underskattar: Miljörättsliga åtaganden följer fastigheten, inte det bolag som orsakat skadan.
Dannemora Iron har nu två år på sig att städa upp, annars väntar vite.
PS analys
Tio miljoner är inte konkursavgörande för Grangex direkt, vars börsvärde överstiger 900 miljoner kronor, enligt Avanza. Det är dock onödigt kapital som försvinner i ett skede då bolaget behöver varje krona till Sydvaranger-projektet.
Kommunen gav tillstånd till Think Pink utan att granska bolagets finansiella ställning. Lagen är dock tydlig, oavsett om Lindqvist tycker att ansvaret borde delas av kommunen eller inte, markägaren bär ansvaret.
