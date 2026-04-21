Think Pink-skandalen: Grangex tvingas städa för 10 miljoner

De tusentals ton byggavfall som dumpades vid Dannemora gruva redan sommaren 2020 ska nu bort från platsen. Saneringskostnaden beräknas landa på upp till tio miljoner kronor.

Det är en smärtsam räkning för ett bolag vars aktie (GRANGX) handlas kring 60-kronorsnivån och vars fokus just nu ligger på att slutföra finansieringen av Sydvarangergruvan i Norge.

Kommunen gav tillstånd utan bakgrundskontroll

Tillståndet att tillfälligt mellanlagra upp till 10 000 ton avfall vid Dannemora gruva tillhörde inte Think Pink, utan ett annat, mindre bolag. De två bolagen hade ingen formell koncernkoppling.

Den enda kopplingen mellan bolagen var privat: Det bolag som hade tillståndet ägdes av Bella Nilssons (Fariba Vancors) svärfar.

Trots det var det Think Pink som körde in avfallet på området.

Grangex vd Christer Lindqvist har offentligt uttalat sig till Afv och sagt att kommunen genom en enkel slagning hade kunnat se att det gällde ett 50 000-kronorsbolag med en 80-årig huvudman. Efter att ha sett detta borde kommunen aldrig ha gett tillstånd, menar Lindqvist.