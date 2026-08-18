Kaliforniska JetZero fick i juli japanska Japan Airlines att ansluta till projektet Z4. Det är ett passagerarplan format som en manta där vinge och kropp går ihop i ett enda svep, enligt bolagen.
JetZeros manta-plan lovar halverad bränslenota – lockar Japan
JAL:s roll är att vara utvecklingspartner och forma specifikation, kabin, marktjänst och framtida underhåll, men bolaget har inte lagt någon order, enligt Japan Airlines.
Kort dessförinnan skrev Bahrains Gulf Air en avsiktsförklaring om ett okänt antal plan, enligt Aviation Week. Planet ska ta omkring 250 passagerare och flyga upp till 5 000 nautiska mil, drygt 9 000 kilometer, enligt JetZero.
Löftet om 50 procent lägre bränsleförbrukning
Vad som lockar är den minskade bränslekostnaden. JetZero uppger att den vingformade konstruktionen ger 30 till 50 procent lägre förbrukning än dagens rörformade plan, eftersom hela flygkroppen bär lyftet.
Fönstren ersätts dessutom av skärmar med livebild utifrån, så att även mittensätet får utsikt.
Idag är det dock ett löfte utan bevis. Inga plan har nämligen flugit ännu.
Forskare vid HAW Hamburg uttalade sig i januari 2026 om att så stora besparingar knappast är realistiska för passagerarplan.
Flygbolagen väntas lägga 100 miljarder dollar extra på flygbränsle i år efter att priserna stigit kraftigt, enligt flygorganisationen IATA. Ett plan som kapar bränslet skulle fylla den luckan i mellansegmentet som Boeing tidigare fyllde med sina 757 och 767.
GKN Aerospace i Trollhätten är med
För svensk del märks det i leverantörsledet, där GKN Aerospace i Trollhättan med runt 2 000 anställda är partner till Pratt & Whitney och har komponenter i över 90 procent av alla nya stora passagerarplan.
Som Dagens PS beskrev när amerikanska United Airlines öppnade plånboken, så jagar JetZero omkring 3 miljarder dollar, eller 28,6 miljarder kronor, för att bygga en fabrik i Greensboro i North Carolina.
Bolaget har tagit första spadtaget för fabriken, men första flygningen, med en fullskalig demonstrator utan passagerare, planeras först till slutet av 2027, enligt bolaget.
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