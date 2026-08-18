JetZeros manta-plan lovar halverad bränslenota – lockar Japan

Kort dessförinnan skrev Bahrains Gulf Air en avsiktsförklaring om ett okänt antal plan, enligt Aviation Week. Planet ska ta omkring 250 passagerare och flyga upp till 5 000 nautiska mil, drygt 9 000 kilometer, enligt JetZero.

Löftet om 50 procent lägre bränsleförbrukning

Vad som lockar är den minskade bränslekostnaden. JetZero uppger att den vingformade konstruktionen ger 30 till 50 procent lägre förbrukning än dagens rörformade plan, eftersom hela flygkroppen bär lyftet.

Fönstren ersätts dessutom av skärmar med livebild utifrån, så att även mittensätet får utsikt.

Idag är det dock ett löfte utan bevis. Inga plan har nämligen flugit ännu.

Forskare vid HAW Hamburg uttalade sig i januari 2026 om att så stora besparingar knappast är realistiska för passagerarplan.

Flygbolagen väntas lägga 100 miljarder dollar extra på flygbränsle i år efter att priserna stigit kraftigt, enligt flygorganisationen IATA. Ett plan som kapar bränslet skulle fylla den luckan i mellansegmentet som Boeing tidigare fyllde med sina 757 och 767.