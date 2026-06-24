Jordbävningen som flyttade på hela Japan

Jordens kärna tur och retur

Efter år av analys av GPS- och seismiska data fann Park och hennes kollegor att vågor från jordbävningen hade färdats ner till jordens kärna och sedan återhämtat sig mot jordskorpan, vilket förskjutit fyra stora tektoniska plattor.

”Den typen av djupdykande våg som utlöser någon form av händelse är ny, och denna händelse är mycket ovanlig, också i den meningen att den är så bred”, förklarar Park hos CNN.

Även om jordbävningar kan orsaka dramatiska markrörelser, som att riva sönder sprickor i land och flytta större områden med flera centimeter, är sådana rörelser vanligtvis mer lokala än den landsomfattande seismiska händelse det handlar om här.

Svenske geofysikern Göran Ekström, professor vid Columbia University, säger att jordbävningen 2011 flyttade de två plattor som gled förbi varandra under Japan med cirka 10 meter.

”Denna snabba rörelse är det som genererade markskakningarna och tsunamin, och det fick också hela ön Honshu att förskjutas österut med cirka 20 centimeter”, säger Ekström och syftar på Japans största ö.

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Värsta någonsin

Jordbävningen i mars 2011, som inträffade 372 kilometer nordost om Tokyo, var den värsta som någonsin drabbat Japan och förskjutningen den bredaste som någonsin registrerats.

Den utlöste en enorm tsunami och en kärnkraftskris och dödade uppskattningsvis 20 000 människor.

Till skillnad från efterskalv, som inte kan förutsägas exakt, tar resan tur och retur till jordens kärna, cirka 580 mil, cirka 15 minuter, vilket gör det till en seismisk händelse som kan förutses och potentiellt förberedas för, påpekar Park.

Kärnkraftverket i Fukoshima drabbades med katastrofala följder vid den jordbävning i mars 2011 som förflyttade nästan hela Japan en aning. (Foto: Hiro Komae/AP-TT)

”Ger oss ytterligare en pusselbit”

Vedran Lekić, professor i Maryland, säger hos CNN att markrörelser över ett enormt förkastningssystem, som det som ligger under Japan, aldrig tidigare förknippats med ankomsten av en seismisk våg som studsar mot kärnan.

Amanda Thomas, geofysiker i Kalifornien, säger att forskningen Park och hennes kollegor gjort är ”mycket betydande”.

”Studiens bredare implikation är att stora jordbävningar kan fortsätta att påverka förkastningssystem på oväntade sätt i många minuter efter huvudbrottet”, säger hon.

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”Vi förstår fortfarande inte helt hur förkastningar fungerar men den här typen av observation ger oss ytterligare en pusselbit.”

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