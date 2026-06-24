En massiv jordbävning? Det kan du skriva upp. Faktum är att den flyttade nästan hela Japan på bara 15 minuter.
Jordbävningen som flyttade på hela Japan
När en massiv jordbävning med magnituden 9,0 skakade Japan gjorde hela landet en, som det skulle visa sig, varaktig rörelse.
15 minuter efter skalvet, började nästan hela landet förskjutas österut, enligt GPS-mätningarna.
Tidpunkten fastställdes till klockan 14.46 lokal tid den 11 mars 2011.
Förflyttningen var inte gigantisk men permanent. Den uppmättes till 5-6 millimeter.
Just när den inträffade avfärdades den som ett datafel eller passerade obemärkt.
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”I princip hela Japan rörde sig”
Geofysikern Sunyoung Park vid University of Chicago påpekar att de inspelade signaler som indikerade förskjutningen pekade på något konkret.
Markrörelsen återspeglade ett ”extraordinärt” och tidigare odokumenterat seismiskt fenomen, visar en ny studie.
”Det som var ovanligt med denna rörelse var att i princip hela Japan rörde sig nästan jämnt samtidigt”, säger Park.
Hon konstaterar att rörelsen i området, cirka 300 mil långt, inte stämmer överens med tidpunkten för den första jordbävningen och inträffade före några av de mer betydande efterskalven.
Efter år av analyser av GPS-data och seismiska diton menar Park och hennes kollegor att vågor från jordbävningen färdats ner till jordens kärna och sedan återhämtat sig mot jordskorpan.
Det har i sin tur förskjutit fyra stora tektoniska plattor.
Jordens kärna tur och retur
Efter år av analys av GPS- och seismiska data fann Park och hennes kollegor att vågor från jordbävningen hade färdats ner till jordens kärna och sedan återhämtat sig mot jordskorpan, vilket förskjutit fyra stora tektoniska plattor.
”Den typen av djupdykande våg som utlöser någon form av händelse är ny, och denna händelse är mycket ovanlig, också i den meningen att den är så bred”, förklarar Park hos CNN.
Även om jordbävningar kan orsaka dramatiska markrörelser, som att riva sönder sprickor i land och flytta större områden med flera centimeter, är sådana rörelser vanligtvis mer lokala än den landsomfattande seismiska händelse det handlar om här.
Svenske geofysikern Göran Ekström, professor vid Columbia University, säger att jordbävningen 2011 flyttade de två plattor som gled förbi varandra under Japan med cirka 10 meter.
”Denna snabba rörelse är det som genererade markskakningarna och tsunamin, och det fick också hela ön Honshu att förskjutas österut med cirka 20 centimeter”, säger Ekström och syftar på Japans största ö.
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Värsta någonsin
Jordbävningen i mars 2011, som inträffade 372 kilometer nordost om Tokyo, var den värsta som någonsin drabbat Japan och förskjutningen den bredaste som någonsin registrerats.
Den utlöste en enorm tsunami och en kärnkraftskris och dödade uppskattningsvis 20 000 människor.
Till skillnad från efterskalv, som inte kan förutsägas exakt, tar resan tur och retur till jordens kärna, cirka 580 mil, cirka 15 minuter, vilket gör det till en seismisk händelse som kan förutses och potentiellt förberedas för, påpekar Park.
”Ger oss ytterligare en pusselbit”
Vedran Lekić, professor i Maryland, säger hos CNN att markrörelser över ett enormt förkastningssystem, som det som ligger under Japan, aldrig tidigare förknippats med ankomsten av en seismisk våg som studsar mot kärnan.
Amanda Thomas, geofysiker i Kalifornien, säger att forskningen Park och hennes kollegor gjort är ”mycket betydande”.
”Studiens bredare implikation är att stora jordbävningar kan fortsätta att påverka förkastningssystem på oväntade sätt i många minuter efter huvudbrottet”, säger hon.
”Vi förstår fortfarande inte helt hur förkastningar fungerar men den här typen av observation ger oss ytterligare en pusselbit.”