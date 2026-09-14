Tyskland och Europa är i ett besvärligt läge mot Kina. Men en ny rapport pekar på var Kina är starkt beroende av Europa.
Trumfkortet: Här är Kina beroende av Europa
Kinas billiga export försätter Europa i en svår situation. Den nya vågen kinesisk export av högteknologiska och avancerade industrivaror slukar europeiska jobb och industrier, menar EU:s handelskommissionär Maros Sefcovic.
Han slår fast att utvecklingen är ”ohållbar” och att Europa måste agera snabbt. En ny rapport förklarar varför.
I rapporten kring ”China Shock 2.0” från amerikanska Brookings skriver Susan Thornton att ”Europa befinner sig i en fruktansvärt prekär situation”.
Serien av utmaningar som listas är tulltryck från Donald Trump, Rysslands krig i Ukraina, kriget i Iran och exporten från Kina, skriver Sverre Strandhagen i en analys i Dagens näringsliv.
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Högerextrem tysk chock
”Det är också rimligt att lägga AfD:s jordskredsseger i delstaten Sachsen Anhalt till listan över utmaningar”, menar Strandhagen.
”Valresultatet, där det högerextrema partiet fick nästan 44 procent av rösterna, har skakat politikerna i Berlin, med förbundskansler Friedrich Merz i spetsen.”
Alternativ för Tyskland, AfD, har både kopplingar till Ryssland och en Moskva-vänlighet samtidigt som det vill stärka banden med Kina.
Innan Friedrich Merz besökte Kina och Xi Jinping i februari publicerade AfD en artikel på temat ”Kina är inte en fiende, utan en partner”.
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”Märkliga Kina-kopplingar”
AfD har anklagat regeringen för att föra ett ekonomiskt krig mot Kina och är kritiskt till restriktionerna mot Huawei.
”Partiet har även märkliga kinesiska kopplingar”, skriver Strandhagen och exemplifierar med en av partiets ledare, Alice Weidel, som tillbringat sex år i Kina, talar utmärkt mandarin och nästan enbart uttalar sig positivt om Kina.
Weidel är ekonom med doktorsexamen i det kinesiska pensionssystemet och har arbetat för Bank of China.
”Det utgör förstås inget bevis, men frågor väcks om huruvida AfD fungerar som en kinesisk-rysk trojansk häst”, påpekar Strandhagen.
Det finns mer. Förra året dömdes en högt uppsatt medarbetare till en AfD-politiker för att ha spionerat för Kina och överlämnat hundratals dokument från EU-parlamentet till Kina.
Oberoende av den typen av komplikationer är det för Europa akut att möta den nya Kina-chocken, i synnerhet för Tyskland och Frankrike.
Nyckelsektorer som fordon, kemi, grön energi, maskindustri med flera befinner sig i en strukturell kris.
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”Kan nyttja styrkor bättre”
Man lägger nu större vikt vid att utmana orättvisa kinesiska handelsmetoder och vidtar defensiva åtgärder för att minska det strategiska beroendet av Kina, påpekar Strandhagen som menar att Europa skulle kunna utnyttja sina styrkor bättre.
”En OECD-rapport visar att Kina faktiskt är dubbelt så beroende av EU för import av strategiska varor som tvärtom”, påpekar kolumnisten.
”Kina förlitar sig på avancerade fordonschip, halvledarkomponenter och specialiserade maskiner.”