Trumfkortet: Här är Kina beroende av Europa

Han slår fast att utvecklingen är ”ohållbar” och att Europa måste agera snabbt. En ny rapport förklarar varför.

I rapporten kring ”China Shock 2.0” från amerikanska Brookings skriver Susan Thornton att ”Europa befinner sig i en fruktansvärt prekär situation”.

Serien av utmaningar som listas är tulltryck från Donald Trump, Rysslands krig i Ukraina, kriget i Iran och exporten från Kina, skriver Sverre Strandhagen i en analys i Dagens näringsliv.

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Högerextrem tysk chock

”Det är också rimligt att lägga AfD:s jordskredsseger i delstaten Sachsen Anhalt till listan över utmaningar”, menar Strandhagen.

”Valresultatet, där det högerextrema partiet fick nästan 44 procent av rösterna, har skakat politikerna i Berlin, med förbundskansler Friedrich Merz i spetsen.”

Alternativ för Tyskland, AfD, har både kopplingar till Ryssland och en Moskva-vänlighet samtidigt som det vill stärka banden med Kina.

Innan Friedrich Merz besökte Kina och Xi Jinping i februari publicerade AfD en artikel på temat ”Kina är inte en fiende, utan en partner”.

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