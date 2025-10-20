Unga republikaner fick sina chattar läckta, och de grova meddelandena väckte anstöt hos många. Men vicepresidenten menar att det bara handlar om “dumma skämt”.
Hemliga Hitler-hyllningar chockar USA: "Förnedrar oss alla"
En omfattande chattläcka har utlöst en intensiv politisk debatt i USA.
Tusentals meddelanden mellan ledande medlemmar i flera delstatliga Young Republican-grupper visar hur unga partiföreträdare använt rasistiska, antisemitiska och homofoba uttryck.
I flera fall har deltagarna skrivit hyllningar till Adolf Hitler, enligt Politico.
Grova skämt i chatten
De läckta konversationerna pågick under flera månader på meddelandeplattformen Telegram.
De avslöjar hur högt uppsatta personer inom det republikanska ungdomsförbundet skämtar om gaskammare, våldtäkter och slaveri.
I diskussionerna förekommer hån mot svarta, judar, kvinnor och homosexuella, tillsammans med öppna uttryck för beundran för nazismen.
Trump-medarbetare fanns med
Materialet omfattar nära 3 000 sidor och kopplas till ledare i delstater som New York, Kansas, Arizona och Vermont.
Flera av dem innehar eller har innehaft politiska uppdrag och arbetar inom partiet eller i offentliga institutioner.
Enligt uppgifterna ska även en tjänsteman i Donald Trumps administration ha deltagit i chatten, utan att protestera mot innehållet.
“Dumma skämt”
Avslöjandet har väckt starka reaktioner i både politiska och religiösa kretsar.
Flera republikanska profiler, bland dem kongressledamöter och delstatspolitiker, har tagit avstånd från meddelandena och krävt att de inblandade ska avgå.
En del av de utpekade har lämnat sina uppdrag eller fått sina anställningar avslutade, medan andra hävdar att chattloggarna är manipulerade.
Vicepresident J.D. Vance har avstått från att tydligt fördöma de inblandade och beskrivit deras uttalanden som ”dumma skämt”, något som ytterligare eldat på debatten om moral och ansvar inom partiet, skriver The Guardian.
Kan få konsekvenser
Vissa bedömare menar att tonen i chatten speglar en kultur av förakt och cynism som stärkts under Donald Trumps inflytande, där gränser för vad som anses acceptabelt ständigt förskjutits.
De menar varnar nu för att den normalisering av hat och våldsfantasier som syns i de läckta meddelandena riskerar att få politiska konsekvenser.
“Att bekänna kärlek till Hitler är mer än antisemitiskt – det är antihumant. Det är att stolt vägra att binda sig till den mest grundläggande standarden för godhet, och ett avsiktligt uttryck för förakt för allt anständigt. Meddelandena förnedrar oss alla”, skriver The Atlantics George Packer i en kommentar.
Order på halv miljard från europeiskt land lyfter Saab
Svenska Saab har landat en stor order av radarsystem som ska användas av spanska armén. Både Saab och andra europeiska försvarsaktier har lyst grönt under måndagen. Saab har fått en order från NATO:s upphandlings-organisation, NSPA, på livstidsförlängning av Arthur-system till den spanska armén. Ordervärdet uppgår till cirka 540 miljoner kronor (cirka 49,4 miljoner euro). Det framgick …
Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"
Anders Elgemyr, erfaren investeringsexpert och vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, ser ett långsiktigt trendskifte som helt utmanar hur sparare bör sätta samman sin portfölj. Det spår han när han gästar Dagens PS studio och samtidigt ger sin syn på svenska börsen, en potential AI-bubbla och varför han tror kinesiska aktier står inför …
Ubåtar blev succé vid tysk börsdebut
Tyska industrikoncernens försvarsdivision överstiger alla förväntningar på Frankfurtbörsen när intresset för försvarsaktier fortsätter att öka. Thyssenkrupps avknoppning Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) inledde sin börskarriär med en raketstart på måndagen. Vid middagstid handlades aktierna till 87 euro, vilket var väsentligt högre än listningspriset på 60 euro som moderbolaget satte när de distribuerade aktierna till sina investerare …
Globalt kaos på internet när Amazon krashade
Ett stort driftstopp hos Amazon Web Services drabbade på måndagsmorgonen stora delar av internet, vilket påverkade allt från sociala medier till banker och myndigheter. Amazon Web Services (AWS), som är en av världens ledande leverantörer av molntjänster, rapporterade ett större driftsavbrott tidigt på måndagsmorgonen som fick konsekvenser för dussintals populära webbplatser och appar runt om …