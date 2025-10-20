Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Hemliga Hitler-hyllningar chockar USA: "Förnedrar oss alla"

hitler
Vicepresidenten J.D. Vance vill inte dra för stora växlar på de läckta chattarna. (Foto: Oliver Contreras/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Unga republikaner fick sina chattar läckta, och de grova meddelandena väckte anstöt hos många. Men vicepresidenten menar att det bara handlar om “dumma skämt”.

En omfattande chattläcka har utlöst en intensiv politisk debatt i USA.

Tusentals meddelanden mellan ledande medlemmar i flera delstatliga Young Republican-grupper visar hur unga partiföreträdare använt rasistiska, antisemitiska och homofoba uttryck.

I flera fall har deltagarna skrivit hyllningar till Adolf Hitler, enligt Politico.

Grova skämt i chatten

De läckta konversationerna pågick under flera månader på meddelandeplattformen Telegram.

De avslöjar hur högt uppsatta personer inom det republikanska ungdomsförbundet skämtar om gaskammare, våldtäkter och slaveri.

I diskussionerna förekommer hån mot svarta, judar, kvinnor och homosexuella, tillsammans med öppna uttryck för beundran för nazismen.

Trump-medarbetare fanns med

Materialet omfattar nära 3 000 sidor och kopplas till ledare i delstater som New York, Kansas, Arizona och Vermont.

Flera av dem innehar eller har innehaft politiska uppdrag och arbetar inom partiet eller i offentliga institutioner.

Enligt uppgifterna ska även en tjänsteman i Donald Trumps administration ha deltagit i chatten, utan att protestera mot innehållet.

“Dumma skämt”

Avslöjandet har väckt starka reaktioner i både politiska och religiösa kretsar.

Flera republikanska profiler, bland dem kongressledamöter och delstatspolitiker, har tagit avstånd från meddelandena och krävt att de inblandade ska avgå.

En del av de utpekade har lämnat sina uppdrag eller fått sina anställningar avslutade, medan andra hävdar att chattloggarna är manipulerade.

Vicepresident J.D. Vance har avstått från att tydligt fördöma de inblandade och beskrivit deras uttalanden som ”dumma skämt”, något som ytterligare eldat på debatten om moral och ansvar inom partiet, skriver The Guardian.

Kan få konsekvenser

Vissa bedömare menar att tonen i chatten speglar en kultur av förakt och cynism som stärkts under Donald Trumps inflytande, där gränser för vad som anses acceptabelt ständigt förskjutits.

De menar varnar nu för att den normalisering av hat och våldsfantasier som syns i de läckta meddelandena riskerar att få politiska konsekvenser.

“Att bekänna kärlek till Hitler är mer än antisemitiskt – det är antihumant. Det är att stolt vägra att binda sig till den mest grundläggande standarden för godhet, och ett avsiktligt uttryck för förakt för allt anständigt. Meddelandena förnedrar oss alla”, skriver The Atlantics George Packer i en kommentar.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

