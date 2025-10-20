Hemliga Hitler-hyllningar chockar USA: "Förnedrar oss alla"

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Trump-medarbetare fanns med

Materialet omfattar nära 3 000 sidor och kopplas till ledare i delstater som New York, Kansas, Arizona och Vermont.

Flera av dem innehar eller har innehaft politiska uppdrag och arbetar inom partiet eller i offentliga institutioner.

Enligt uppgifterna ska även en tjänsteman i Donald Trumps administration ha deltagit i chatten, utan att protestera mot innehållet.

“Dumma skämt”

Avslöjandet har väckt starka reaktioner i både politiska och religiösa kretsar.

Flera republikanska profiler, bland dem kongressledamöter och delstatspolitiker, har tagit avstånd från meddelandena och krävt att de inblandade ska avgå.

En del av de utpekade har lämnat sina uppdrag eller fått sina anställningar avslutade, medan andra hävdar att chattloggarna är manipulerade.

Vicepresident J.D. Vance har avstått från att tydligt fördöma de inblandade och beskrivit deras uttalanden som ”dumma skämt”, något som ytterligare eldat på debatten om moral och ansvar inom partiet, skriver The Guardian.

Kan få konsekvenser

Vissa bedömare menar att tonen i chatten speglar en kultur av förakt och cynism som stärkts under Donald Trumps inflytande, där gränser för vad som anses acceptabelt ständigt förskjutits.

De menar varnar nu för att den normalisering av hat och våldsfantasier som syns i de läckta meddelandena riskerar att få politiska konsekvenser.

“Att bekänna kärlek till Hitler är mer än antisemitiskt – det är antihumant. Det är att stolt vägra att binda sig till den mest grundläggande standarden för godhet, och ett avsiktligt uttryck för förakt för allt anständigt. Meddelandena förnedrar oss alla”, skriver The Atlantics George Packer i en kommentar.